Anthropic acudirá a los tribunales tras su inclusión en la 'lista negra' del Pentágono

Dario Amodei, al frente de la empresa de inteligencia artificial Anthropic, consideró que la reciente designación por parte del Departamento de Guerra de Estados Unidos como “riesgo para la cadena de suministro” tiene un alcance legal limitado y no afecta de forma generalizada a los clientes de la compañía, según reportó el medio que publicó la noticia original. Amodei sostuvo que la notificación recibida limita la aplicación de la medida únicamente a aquellos vínculos contractuales específicos entre clientes y el Pentágono vinculados con el chatbot ‘Claude’, desarrollado por Anthropic.

Según informó la fuente citada, la empresa recibió el miércoles una comunicación formal del Departamento de Guerra en la que se detallaba su inclusión en la “lista negra” del Pentágono, medida que la cataloga como un posible peligro para la cadena de suministro de Estados Unidos. Anthropic anunció que no considera jurídicamente válida esta acción y confirmó su decisión de acudir a los tribunales para impugnar la designación oficial de riesgo. El CEO subrayó que la opción legal representa la única vía que la firma visualiza para responder a la decisión gubernamental.

El medio consignó que el corazón del conflicto radica en la aplicación de la ley 10 USC 3252, cuyo alcance Amodei consideró restringido. Desde la perspectiva de la empresa, reiteró el CEO, la carta enviada por la autoridad militar solo impacta a clientes cuyo uso del chatbot ‘Claude’ constituye una parte directa de sus contratos oficiales con el Departamento de Guerra. Aquellos clientes que utilicen esta herramienta de inteligencia artificial en otros contextos no asociados a contratos con la entidad castrense no estarían comprendidos en las limitaciones de la medida.

El directivo insistió, según reportó la fuente original, en que el objeto de la disposición oficial apunta a garantizar la protección de los intereses del Gobierno estadounidense en sus adquisiciones, sin que de ello se derive una sanción generalizada contra un proveedor o contra la totalidad de sus operaciones comerciales. De acuerdo con la declaración recogida: “La carta del Departamento tiene un alcance limitado, debido a que la ley pertinente (10 USC 3252) también lo es”. Amodei resaltó que la designación “no limita (ni puede limitar)” el uso total de ‘Claude’ ni las relaciones comerciales de Anthropic, salvo aquellas que estén enmarcadas en contratos específicos con el Pentágono.

En cuanto a la postura institucional de la compañía, el CEO hizo hincapié en que Anthropic nunca ha considerado que le corresponde participar, como empresa privada, en la toma de decisiones operativas de defensa nacional. “No creemos, ni nunca hemos creído, que sea responsabilidad de Anthropic ni de ninguna empresa privada participar en la toma de decisiones operativas; esa es la función de las fuerzas armadas”, afirmó Amodei, según publicó la fuente. El ejecutivo también enfatizó que las inquietudes de la startup en relación con los usos de sus sistemas se han centrado en las potenciales aplicaciones relacionadas con el desarrollo de armas completamente autónomas y prácticas de vigilancia doméstica a gran escala.

En relación a la reacción institucional, el medio detalló que Anthropic prevé sostener su defensa en sede judicial apoyándose en el criterio de legalidad y en una interpretación limitada de la legislación citada por el Departamento de Guerra. Desde la perspectiva de la firma tecnológica, el comunicado gubernamental no implica impedimento general al funcionamiento ni compromete la totalidad de sus vínculos comerciales con el sector público y privado, fuera de las cláusulas referidas estrictamente a contratos con el Pentágono.

La tensión entre empresas tecnológicas y órganos de defensa estadounidenses ha generado diversas interpretaciones en el escenario de innovación y supervisión estatal, revelando el alcance de la normativa y los límites impuestos por el Gobierno federal sobre proveedores de inteligencia artificial. Anthropic remarcó que el contenido de la carta no busca establecer sanciones amplias, sino mitigar potenciales riesgos percibidos en la cadena de suministro gubernamental en áreas concretas donde la seguridad nacional se considera en juego.

La decisión del Departamento de Guerra, según detalló el medio, renueva el debate sobre la función y las obligaciones de las compañías de tecnología en relación a la defensa nacional y la protección de intereses gubernamentales. Anthropic, mientras tanto, mantiene su postura de autonomía institucional y ha enfatizado su interés en limitar tecnologías controvertidas, apuntando que su desarrollo de inteligencia artificial contempla restricciones en campos especialmente delicados, como armamento autónomo y vigilancia masiva en territorio estadounidense.

De acuerdo con la información publicada por el medio citado, Anthropic sostiene la defensa de su independencia operativa y prepara sus argumentos jurídicos para la disputa que llevará ante los tribunales, haciendo especial hincapié en la limitación del alcance de la medida gubernamental y en la protección de su modelo de negocio fuera de los vínculos contractuales directos con el Pentágono.