Zubimendi, el futbolista que más corre de la Premier League

Londres, 5 mar (EFE).- Ningún futbolista de la Premier League recorre más kilómetros que Martín Zubimendi. En su primera temporada en el fútbol inglés, el centrocampista español no solo se ha convertido en un imprescindible para Mikel Arteta, también es el jugador que más corre de los más de 500 que componen la Premier League.

Antes del partido contra el Brighton, Zubimendi había corrido 311 kilómetros, una cifra a la que hay que sumar los varios más que hizo en los 80 minutos que estuvo sobre el césped en el triunfo ante los 'Seagulls' que pone media Premier en bandeja de los 'Gunners'.

En esta estadística, Zubimendi supera a Elliot Anderson, del Nottingham Forest, que ha corrido 309, Morgan Rogers, del Aston Villa, que ha sumado 307, y James Garner, del Everton, que ha recorrido 305. Curiosamente, Zubimendi ha necesitado menos minutos que todos ellos para alcanzar esta cifra y es, además, el único futbolista de un equipo del 'Big Six', junto a su compañero Declan Rice (285), que aparece en el 'top 10' de este registro.

Entre Rice y Zubimendi han recorrido en total 600 kilómetros a lo largo de esta temporada, contando solo Premier, y aún restan varias jornadas para el final del campeonato, poniendo de manifiesto el trabajo y esfuerzo que ambos centrocampistas están poniendo para devolver el trofeo de liga a Highbury 22 años después.

El vasco ha sido titular en todos los partidos de Premier, los treinta que ha disputado el Arsenal hasta la fecha, y solo ha sido sustituido en ocho ocasiones. A esto hay que sumar sus seis titularidades en la Champions -descansó en la última jornada y se perdió un partido por acumulación de amarillas-, sus dos apariciones como suplente en la FA Cup y su titularidad en la ida y vuelta de semifinales de la Copa de la Liga. En total, este año suma 40 partidos y un total de 3.253 minutos jugados.

En su último año con la Real Sociedad, el más demandante de todos, acabó disputando 48 encuentros y un total de 3.955 minutos. Esta cifra la superará sin muchos problemas en los tres meses que restan de campaña.

Pese a que el sacrificio de Zubimendi es elogiable, también asalta la duda de si el español podrá manejar este ritmo en lo que además es año de Mundial, por lo que, si España supera la fase de grupos, su temporada no acabará, como pronto, hasta principios de julio.

"Está haciendo una gran temporada y estamos gestionando la carga de minutos como hemos hecho toda la temporada. Nunca ha jugado tantos partidos en su carrera y además hay un Mundial", dijo Mikel Arteta esta semana al ser preguntado por Zubimendi, recordando también la carga de partidos a la que se ven sometidos estos futbolistas.

"Y encima, ahora se van a ir con sus selecciones en marzo. Ellos van a romper el número de partidos que jugaban en el pasado. Esta temporada, la siguiente o la siguiente, porque el número de partidos que hay aquí es inevitable".

Si el Arsenal, que sigue vivo en todas las competiciones, avanzara hasta las finales de la FA Cup y la Champions, Zubimendi podría llegar al 24 de mayo -día que acaba la temporada en Inglaterra-, con 60 encuentros disputados esta campaña solo con su club. A esto hay que sumar que Zubimendi ha estado presente en todas las listas de España este curso, siendo titular en cinco de los seis partidos de clasificación al Mundial. Solo descansó en el último encuentro contra Turquía.

Además, el centrocampista vasco será un fijo tanto en la convocatoria de marzo como en la lista del Mundial que presentará Luis de la Fuente en las próximas semanas.

