Tellado usa la "fórmula de Sánchez" y resume la posición del Gobierno en el conflicto de Irán: "Todo es una farsa"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha resumido este jueves también en cuatro palabras, "utilizando la fórmula de Pedro Sánchez", la posición del Gobierno en el conflicto de Irán: "Todo es una farsa".

"Esas son las cuatro palabras que resumen la estrategia política de Pedro Sánchez de esta semana. Esto no va de defender la paz, que nadie se confunda, la defendemos todos, ni siquiera de hacer equidistancia entre Estados Unidos e Irán. Es todo mentira", ha advertido Tellado durante su intervención en la reunión del Comité de Campaña del PP de Ávila.

Este miércoles, en una declaración en el Palacio de la Moncloa sin preguntas, el presidente del Gobierno trasladó que la posición de España en el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán es "No a la guerra" y aseguró que no teme las "represalias" por mantener esta postura.

TELLADO PIDE QUE SÁNCHEZ COMPAREZCA EN EL CONGRESO

El 'número dos' de los 'populares' ha lamentado que el presidente del Gobierno utilice "de nuevo" la política internacional para construir "un agarradero, un relato y una escapatoria ante la corrupción, la parálisis y la decadencia" que, en su opinión, "caracterizan al Gobierno que preside".

Tellado ha señalado al "amigo y socio de Otegi" por ir cantando el "Imagine" cuando no ha hecho más que "dividir a los españoles". "Ahora va de pacifista, pero lo suyo es una farsa como siempre ha sido y la realidad es que estamos ante un dirigente desesperado por no poder sacar nada adelante porque todo lo que depende del Gobierno está quebrado", ha argumentado.

Para el dirigente 'popular' esta "asfixia" en la que "vive Sánchez" le lleva a "enfrentarse a Estados Unidos, desmarcase de la Unión Europea y arriesgar la seguridad, la estabilidad y la prosperidad" del país.

En este contexto, Tellado ha exigido al jefe del Ejecutivo primero, comparecer en el Congreso al tachar de "inaceptable que despache toda esta crisis con una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa". En segundo lugar, "resituar" a España "al lado de las democracias occidentales".

"Tenemos que estar al lado de las democracias occidentales, contra las tiranías y contra la barbarie, sin duda, sin excepciones, sin excusas. En Irán no hay derecho nacional, ni internacional, ni respeto a los derechos humanos. Es un régimen atroz que masacra a su pueblo, busca el armamento nuclear y amenaza la paz mundial", ha argumentado.

En tercer lugar, ha citado, no aceptarán que "arrastre a todo un país en su descenso a los infiernos de los parias internacionales". "La política internacional debe ser política de Estado, no servir a intereses partidistas ni personales de un gobernante, como hemos visto en el día de ayer. El lugar de España es el marco de la OTAN, es el marco de la Unión Europea, es el marco de las democracias libres y es ahí donde el gobierno de España debe estar", ha zanjado.