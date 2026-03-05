Agencias

Rusia asegura no haber recibido "ninguna petición" de Irán para recibir ayuda ante la ofensiva de EEUU e Israel

Guardar

El Kremlin ha asegurado este jueves que Rusia no ha recibido "ninguna petición" por parte de Irán para recibir ayuda ante la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático, en plenas negociaciones indirectas entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

"En este caso, no hay peticiones por parte de Irán", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, tras ser preguntado sobre una posible petición de ayuda iraní, incluso sobre el suministro de armas, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. "Nuestra posición consistente es conocida por todos. No ha habido cambios", ha zanjado, sin más detalles.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de mil muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Fundación CEOE y Fundación Bertelsmann lanzan los Premios a la excelencia en FP para reconocer los mejores proyectos

Se encuentra abierta la postulación para distinguir iniciativas sobresalientes en formación profesional dual en España, promoviendo alianzas entre empresas y centros educativos, y premiando propuestas que logren mayor impacto, calidad e integración según la normativa actual

Fundación CEOE y Fundación Bertelsmann

AM-Robles carga contra el PP por asegurar que dijo a EEUU que "está con Trump": "Insolidarios, debería darles vergüenza"

AM-Robles carga contra el PP

Más de la mitad de las mujeres aficionadas al fútbol en España han heredado la pasión por su club de un familiar

Más de la mitad de

Israel comienza un plan para reabrir su espacio aéreo de forma gradual

Tras el anuncio de la ministra Miri Regev, el principal aeropuerto busca restablecer los vuelos de salida a partir del domingo, permitiendo la evacuación de ciudadanos extranjeros mientras se monitoriza la evolución del conflicto regional y la seguridad aérea

Israel comienza un plan para

Rusia y Ucrania intercambian 200 prisioneros de guerra

Rusia y Ucrania intercambian 200