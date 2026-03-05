Rusia asegura no haber recibido "ninguna petición" de Irán para recibir ayuda ante la ofensiva de EEUU e Israel

El Kremlin ha asegurado este jueves que Rusia no ha recibido "ninguna petición" por parte de Irán para recibir ayuda ante la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático, en plenas negociaciones indirectas entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

"En este caso, no hay peticiones por parte de Irán", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, tras ser preguntado sobre una posible petición de ayuda iraní, incluso sobre el suministro de armas, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. "Nuestra posición consistente es conocida por todos. No ha habido cambios", ha zanjado, sin más detalles.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de mil muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.