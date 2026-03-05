Registrada una explosión en un petrolero en aguas cercanas a Kuwait

Las maniobras de una pequeña embarcación alejándose del área luego de una explosión en un petrolero generaron inquietud sobre las circunstancias del incidente y la posibilidad de impactos medioambientales en aguas cercanas a Kuwait. El capitán del buque informó sobre la presencia de crudo en el mar, advirtiendo que la fuga provino de uno de los tanques de carga y que la situación podría derivar en consecuencias ambientales para la zona. La noticia se produce cuando la región enfrenta una mayor tensión tras la escalada del conflicto en Oriente Próximo entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Según reportó el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), la explosión ocurrió la noche del miércoles, aproximadamente a las 23:40 horas (hora peninsular española), a 60 kilómetros de la costa kuwaití, en una posición situada a 30 millas náuticas al sureste de la gobernación de Mubarak al Kabir. El UKMTO detalló que la detonación se localizó en el lado de estribor del petrolero y que, poco después, una embarcación de menores dimensiones se alejó de la escena. Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las causas y las posibles responsabilidades en el incidente.

De acuerdo con lo consignado por la fuente británica, el petrolero no se incendió tras la explosión y toda la tripulación resultó ilesa, aunque el buque registró vías de agua y un vertido visible de petróleo. El capitán subrayó que el crudo presente en la superficie marina proviene de un depósito de carga afectado por el estallido.

El Ministerio del Interior de Kuwait se pronunció brevemente a través de un comunicado, en el que subrayó que la explosión se produjo fuera de sus aguas territoriales. Esta precisión buscó establecer límites claros sobre la jurisdicción y las competencias asociadas al manejo del incidente. No obstante, el derrame de crudo y la proximidad a la costa kuwaití colocan el foco en la posible gestión combinada de la emergencia por las autoridades marítimas de la región.

El contexto en que se produjo la explosión es de una alta tensión, ya que, desde el pasado sábado, Estados Unidos e Israel han iniciado ataques contra Irán, lo que ha desatado una escalada de acciones armadas en la región, según informó el medio. Irán, como respuesta, ha ejecutado bombardeos sobre el territorio israelí y contra instalaciones bajo control estadounidense en distintos países del golfo Pérsico.

En este sentido, el viceportavoz de la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní, Mohamad Akbarzadé, declaró este miércoles que Teherán ha atacado más de diez petroleros que, según sus acusaciones, intentaron violar el bloqueo impuesto en el estrecho de Ormuz. Esta estrategia forma parte de un contexto de confrontación naval que incrementa el riesgo para la navegación comercial y la seguridad energética global, según recogió el medio de comunicación.

El episodio se integra, por tanto, en una cadena de incidentes que afectan de manera directa a las operaciones de transporte de petróleo en una de las rutas marítimas de mayor tráfico del mundo. UKMTO, autoridad que sigue de cerca la seguridad en el golfo Pérsico, recomendó precaución a todos los buques que transiten por la zona en los próximos días, según publicó el medio.

El derrame de petróleo, cuyo alcance total aún no ha sido calculado, genera preocupación entre especialistas y autoridades locales debido a los potenciales daños ecológicos que podría ocasionar en el litoral kuwaití y en el ecosistema marino de la región. El precedente de otros incidentes similares en estas aguas ha evidenciado la complejidad en la contención y limpieza de estos vertidos, sobre todo cuando tienen lugar fuera de la jurisdicción nacional inmediata, de acuerdo con los datos aportados por la fuente.

A medida que la investigación avanza, los responsables kuwaitíes y británicos coordinan el seguimiento de las posibles repercusiones para la navegación y el medio ambiente en el área de influencia. El caso se observa con atención, tanto por la posible relación con el conflicto regional como por la perspectiva de nuevos incidentes vinculados a las actuales hostilidades en el golfo Pérsico.