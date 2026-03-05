Agencias

Málaga ultima su Festival de cine, con 22 largometrajes en competición

Guardar

Málaga (España), 5 mar (EFE).- La ciudad española de Málaga ultima los preparativos para inaugurar este viernes su vigésimo noveno Festival de Cine en Español, que contará con doce largometrajes españoles y diez iberoamericanos en su sección competitiva y otras 19 películas españolas y dos iberoamericanas fuera de concurso.

El certamen se abrirá con una gala en el Teatro Cervantes presentada por la actriz Kira Miró, a la que seguirá la proyección de 'Calle Málaga', de la realizadora marroquí Maryam Touzani, la primera de las 22 películas en la sección oficial a concurso.

También competirán las españolas 'Altas Capacidades', de Víctor García León; 'Después de Kim', de Ángeles González-Sinde; 'Corredora', de Laura García Alonso; 'Iván & Hadoum', de Ian de la Rosa; 'La buena hija', de Julia de Paz; 'Lapönia', de David Serrano, y 'Mala bèstia', de Bárbara Farré.

Completan la presencia española en competición 'Mi querida señorita', de Fernando González Molina; 'Pioneras. Solo querían jugar', de Marta Díaz de Lope Díaz; 'Pizza Movies', de Carlo Padial, y 'Yo no moriré de amor', de Marta Matute.

Por su parte, concursarán las cintas iberoamericanas 'Ángeles', de Paula Markovitch (México, Argentina); 'El corazón del lobo', de Francisco J. Lombardi (Perú); 'El guardián', de Nuria Ibáñez (México, España); 'El jardín que soñamos', de Joaquín del Paso (México), y 'Hangar rojo', de Juan Pablo Sallato (Chile, Argentina, Italia).

Además, optarán a los premios 'Juana', de Daniel Giménez Cacho (México); 'La mujer de la fila', de Benjamín Ávila (Argentina, España); 'La hija Cóndor', de Álvaro Olmos Torrico (Bolivia, Perú, Uruguay); 'Mil pedazos', de Sergio Castro-San Martín (Chile Argentina, España), y 'Neurótica anónima', de Jorge Perugorría Rodríguez (Cuba).

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Zubimendi, el futbolista que más corre de la Premier League

Infobae

Unos 3.000 españoles ya han sido repatriados desde Oriente Medioedio

Infobae

La inversión fija bruta de México cayó un 6,7 % en 2025

Infobae

Miembros del BCE consideraron hace un mes que la tensión en O. Medio afectaría a inflación

Infobae

Investigadores vinculan la agresividad de joven con un envejecimiento más rápido

Infobae