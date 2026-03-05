Líbano eleva a más de 100 los muertos y casi 640 los heridos por la campaña de bombardeos de Israel

El Ejército israelí solicitó el desalojo de cuatro áreas densamente pobladas en el sur de Beirut debido a la posibilidad de nuevas incursiones militares, lo que provocó una salida masiva de habitantes y congestión en las principales vías de acceso de la capital libanesa. Esta orden de evacuación afecta a los barrios de Haret Hreik, Chiyá, Burj el Brajné y Hadath, donde residen aproximadamente 700.000 personas. Según informó el diario L'Orient-Le Jour, la medida se anunció tras varios días de ataques aéreos que han provocado un aumento considerable en el número de víctimas civiles.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Salud de Líbano, al menos 102 personas murieron y 638 resultaron heridas como consecuencia de los bombardeos realizados por Israel en territorio libanés. El Centro de Operaciones de Emergencia de este ministerio comunicó estas cifras y calificó a las víctimas mortales como “mártires”. Tal como publicó el medio de comunicación, los ataques se produjeron en represalia tras el lanzamiento de proyectiles por parte de Hezbolá, organización chií libanesa, que reaccionó frente al asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, ocurrido el 28 de febrero durante una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El medio L'Orient-Le Jour detalló que a raíz de la intensificación de la ofensiva, se observaron atascos significativos en las arterias principales de Beirut, puesto que decenas de miles de personas abandonaban los suburbios del sur por temor a sufrir nuevos ataques. Las autoridades locales pusieron en marcha operativos de respuesta y asistencia sanitaria en medio de la agudización de la crisis humanitaria. El propio Ministerio de Salud libanés, a través de su centro de operaciones, confirmó que el balance actualizado se basa en reportes directos desde hospitales y equipos de emergencia desplegados en las zonas afectadas.

Según consignó la información oficial, la ofensiva de Israel contra lo que define como objetivos relacionados con Hezbolá se intensificó como reacción a los lanzamientos de proyectiles y drones efectuados por ese grupo armado hacia territorio israelí. Hasta el momento, las autoridades israelíes no informaron víctimas por esos ataques, aunque las hostilidades continúan desarrollándose a ambos lados de la frontera.

El medio L'Orient-Le Jour añadió que, además de la campaña aérea, el ejército israelí instaló posiciones militares en el sur de Líbano y lanzó una nueva operación terrestre, incrementando de este modo la presencia militar en territorio vecino. Este despliegue se suma a meses previos de hostilidades, en los cuales Israel llevó a cabo decenas de bombardeos en territorio libanés, a pesar de la existencia de un alto el fuego suscrito en noviembre de 2024.

Según publicó L'Orient-Le Jour, el Gobierno israelí indicó que estas operaciones militares buscan frenar presuntas actividades de Hezbolá en la región y sostiene que no viola el acuerdo de tregua firmado previamente. No obstante, tanto autoridades libanesas como representantes de Hezbolá cuestionaron la legalidad y las motivaciones de estas acciones, expresando su rechazo e instando al respeto del cese de hostilidades pactado. Naciones Unidas condenó también estos ataques, según relató el medio, y subrayó que el acuerdo exigía la retirada total de fuerzas militares tanto israelíes como de Hezbolá del sur del Líbano.

El despliegue israelí incluye la manutención de cinco puestos militares en el sur del país, lo que ha generado críticas adicionales desde Beirut y desde responsables de Hezbolá. Ambas partes exigen el retiro definitivo de las tropas extranjeras en territorio libanés, en línea con lo dispuesto en el acuerdo de noviembre.

El contexto de estos acontecimientos involucra un incremento en las tensiones regionales tras la operación militar internacional contra Irán, que provocó la reacción en cadena de actores aliados en la región, amplificando los riesgos sobre la población civil libanesa. Autoridades humanitarias y organismos internacionales se mantienen atentos a la evolución del conflicto y a las consecuencias sobre la infraestructura sanitaria y la seguridad de los desplazados internos, según recogió L'Orient-Le Jour.