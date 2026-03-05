La Guardia Revolucionaria de Irán asegura haber atacado un petrolero de EEUU en el golfo Pérsico

El subcomandante del Mando de Jatam al Anbia, unidad que agrupa a las fuerzas armadas iraníes, declaró este jueves que Irán no ha cerrado el estrecho de Ormuz y continuará operando conforme a los protocolos internacionales con las naves que transiten por la zona. Heydari insistió en que el control sobre esta estratégica vía marítima permanece en manos iraníes y advirtió sobre la continuidad del enfrentamiento con Estados Unidos. “No nos rendiremos en esta guerra y continuaremos hasta cumplir nuestros objetivos”, aseguró, según informó la cadena pública iraní IRIB.

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó más temprano haber atacado un petrolero estadounidense en el golfo Pérsico, provocando un incendio a bordo de la embarcación. Según consignó IRIB, el ataque se produjo en el norte del golfo Pérsico y fue presentado como una respuesta militar a la operación realizada el 28 de febrero por fuerzas de Israel y Estados Unidos en territorio iraní, durante un periodo en el que avanzaban negociaciones entre Teherán y Washington sobre un posible nuevo acuerdo nuclear.

El medio estatal iraní reportó que la Guardia Revolucionaria justificó el ataque bajo el derecho internacional en tiempos de guerra y anunció que Irán impondrá restricciones más estrictas en el paso por el estrecho de Ormuz, considerado una de las rutas marítimas más sensibles para el comercio mundial de petróleo. Las autoridades militares iraníes sostienen que “todos los buques militares y comerciales de Estados Unidos, del régimen sionista, de los países europeos y aquellos que presten apoyo a dichos países no podrán cruzar” por esta vía estratégica si son detectados, ya que serían atacados, según recogió IRIB.

En los últimos días, la tensión en la zona ha aumentado a raíz de la ofensiva lanzada por Israel y Estados Unidos, que, de acuerdo con cifras oficiales citadas por IRIB, habría producido más de mil muertes en Irán. Entre las víctimas mortales se encuentran figuras relevantes como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos militares, lo que desató una ola de represalias iraníes mediante el lanzamiento de misiles y drones sobre territorio israelí y bases estadounidenses localizadas en distintas zonas de Oriente Próximo.

Las amenazas de cierre y control estricto del estrecho de Ormuz por parte de las fuerzas iraníes han provocado reacciones de preocupación a nivel internacional. Países aliados de Irán, como China, declararon su inquietud ante un eventual impacto negativo sobre la economía global en caso de interrupción del tráfico marítimo en la zona, según consignó la cadena pública IRIB.

Heydari recordó el conflicto entre Irán e Irak ocurrido entre 1980 y 1988 para señalar la disposición de Irán a sostener el enfrentamiento actual el tiempo que considere necesario y dijo que las fuerzas iraníes solo detendrán sus acciones cuando logren sus objetivos y el adversario lamente sus decisiones, informó la televisión estatal.

A pesar de la intensidad de las hostilidades y de las amenazas públicas de las autoridades iraníes, el mando militar reafirmó que las medidas adoptadas hasta el momento cumplen con los protocolos internacionales, sin proceder al cierre absoluto del paso marítimo. El estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán, constituye un punto clave por el que circula gran parte del petróleo transportado a nivel mundial.

Los ataques recientes han intensificado las preocupaciones sobre la seguridad y libertad de navegación en la zona. La comunidad internacional sigue atenta a la evolución del conflicto y a las declaraciones de los líderes militares iraníes, quienes insisten en su capacidad para controlar el flujo marítimo y responder de forma inmediata a cualquier acción hostil percibida de Estados Unidos, Israel o sus aliados.

La ofensiva y las contramedidas han tenido lugar en un contexto de negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, lo que añade un componente diplomático complejo a la ya tensa situación militar en la región. Tal como notificó IRIB, la respuesta iraní se da directamente en reacción a las acciones previas de Estados Unidos e Israel, marcando una escalada en las hostilidades y endureciendo la postura política y militar de Teherán en su territorio y en las aguas del Golfo.

Según el medio estatal iraní, las autoridades del país insisten en mantener el control regional y actúan en consonancia con su interpretación del derecho internacional en tiempos de conflicto. Las medidas adoptadas, así como las amenazas de imponer restricciones al tráfico marítimo, continúan provocando preocupación y seguimiento internacional ante la posibilidad de una expansión del conflicto en el golfo Pérsico y alrededores.