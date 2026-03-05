Kallas plantea que Ucrania comparta con países del Golfo su experiencia derribando drones

Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, reveló que los países del golfo Pérsico han experimentado sorpresa al ver el apoyo y la experiencia proporcionados por Ucrania en materia de defensa aérea, pese a que la nación europea se encuentra bajo constantes ataques desde el inicio del conflicto con Rusia. Kallas destacó que estos estados, sometidos ahora a ataques con drones por parte de Irán como respuesta a la ofensiva estadounidense e israelí del 28 de febrero, podrían beneficiarse del conocimiento adquirido por Ucrania en la producción y uso de sistemas antidrones. Según informó el medio original, la funcionaria europea planteó la posibilidad de que Ucrania comparta su experiencia con socios en la región del Golfo para reforzar sus capacidades de defensa antiaérea.

De acuerdo con la información publicada, Kallas explicó antes de iniciar la reunión extraordinaria de ministros de Exteriores de la Unión Europea que Ucrania ha logrado avances significativos en la intercepción y derribo de drones. Puntualizó que Ucrania posee una experiencia relevante tanto en la fabricación de vehículos no tripulados como en el desarrollo de tecnologías para neutralizarlos, lo que le permitiría ofrecer asesoría directa y asistencia tecnológica a los países del Golfo para producir sus propios sistemas defensivos. La representante europea recordó que la necesidad de fortalecer la defensa aérea se ha generalizado, lo que podría generar problemas en la capacidad de producción internacional de estos sistemas y hacer aún más valiosa la transferencia de saber tecnológico.

El medio detalló que, en cuanto a la aportación concreta de la Unión Europea en el actual conflicto, Kallas indicó que hasta el momento el bloque europeo concentra sus esfuerzos en la asistencia consular y el respaldo a la población civil afectada. No obstante, la funcionaria anticipó que en el marco de la reunión de ministros celebrada este jueves se analizarán las necesidades de la región para evaluar en qué áreas pueden intervenir los Veintisiete y definir eventuales acciones complementarias. Según consignó el medio, el encuentro tiene también la expectativa de lograr una declaración común no solo entre los Estados miembro, sino también con la participación de los países del Golfo, en busca de una respuesta coordinada ante la crisis en Oriente Próximo.

Consultada sobre el eventual cierre del estrecho de Ormuz, ruta fundamental para el tránsito global de productos petrolíferos que representa cerca del 20% del consumo mundial de líquidos derivados del petróleo, la representante europea señaló que por ahora no existe un riesgo inmediato para la seguridad del suministro en la Unión Europea. Kallas reconoció que las tensiones en la zona han incrementado los precios del barril de crudo, con un efecto de alcance global, pero subrayó que “no hay lugar para el pánico” en la coyuntura actual. Resaltó la importancia de mantener seguras las rutas comerciales y aseguró que tanto la Unión Europea como Irán dependen de la estabilidad del paso marítimo en esa región.

Al tratar el tema de los objetivos de la operación emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán, y la posibilidad sugerida de provocar un cambio de régimen en Teherán, Kallas expresó escepticismo respecto a la viabilidad de transformaciones políticas inmediatas a partir de conflictos bélicos externos. Según publicó el medio, la diplomática rechazó la idea de que la guerra pueda producir de forma instantánea una transición a la democracia, recordando que “normalmente, los regímenes tiemblan desde dentro, no por los ataques externos”. No obstante, reconoció que la situación sí ha deteriorado al actual régimen iraní, lo que, en sus palabras, representa una oportunidad para que la ciudadanía iraní defina su propio destino.

Durante la comparecencia previa a la reunión, Kallas aludió también a un comunicado conjunto alcanzado en una sesión previa de los ministros de Exteriores que se celebró el domingo, señalando que en esta nueva conferencia espera conseguir el respaldo a una posición común que integre tanto a los países miembros de la Unión Europea como a los estados del Golfo que participan en el encuentro telemático. Según consignó el medio, Kallas enfatizó la urgencia de colaboración regional y transferencia de capacidades para responder a la amenaza que representan los recientes ataques con drones impulsados por Irán.

El medio detalló, además, que el contexto en el golfo Pérsico se ha agravado después del inicio de operaciones militares de Estados Unidos e Israel en Irán, desencadenando una escalada en el uso de drones y ataques que han elevado la inquietud por la seguridad energética y la estabilidad comercial global. Este escenario ha motivado a los líderes europeos a buscar vías de cooperación más ágiles entre países aliados, así como a reforzar alianzas estratégicas que permitan compartir recursos tecnológicos y garantizar la protección de infraestructuras críticas.

En relación con la producción y exportación de sistemas defensivos y antidrones, Kallas advirtió que la generalización de la necesidad en todos los países puede provocar problemas de abastecimiento en el mercado internacional, y subrayó que el saber hacer ucraniano, derivado de años de hostilidades en su territorio, se ha convertido en un activo valioso. La representante europea recalcó que la respuesta a las amenazas con drones necesita del esfuerzo conjunto de los actores implicados y de la aplicación práctica de tecnologías desarrolladas en contextos de conflicto recientes.

El medio apuntó que la lucidez sobre la amplitud del problema y las dificultades logísticas asociadas fue compartida tanto por los Estados miembro como por los representantes de los países del Golfo, quienes reconocieron el impacto positivo de la cooperación tecnológica y la importancia de establecer consensos diplomáticos rápidos y efectivos a través de encuentros bilaterales y multilaterales.

Kallas manifestó, según publicó el medio, que la colaboración entre sociedades con experiencia en la defensa frente a ataques aéreos permite mejorar la preparación de los países ante riesgos comunes, y resaltó el beneficio mutuo que este tipo de transferencia de conocimientos representa tanto para la Unión Europea como para sus socios en Oriente Próximo.