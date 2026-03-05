Israel lanza una oleada de ataques en los suburbios del sur de Beirut tras emitir órdenes de evacuación

Las autoridades libanesas informaron que este jueves el saldo de víctimas a causa de los bombardeos israelíes contra territorio libanés superó los 100 muertos y cerca de 640 heridos. Estos ataques, de acuerdo con los datos oficiales recogidos por los organismos locales, se produjeron en respuesta a proyectiles lanzados por el grupo chií Hezbolá luego del asesinato del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán, durante una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra este país asiático llevada a cabo el 28 de febrero. Según detalló el medio, las ofensivas se concentraron principalmente en áreas urbanas y densamente pobladas ubicadas en la periferia sur de Beirut.

De acuerdo con la información publicada por el medio, las Fuerzas de Defensa de Israel emitieron previamente órdenes de evacuación dirigidas a los habitantes de cuatro barrios en el sur de la capital libanesa. Posteriormente, el ejército israelí lanzó una serie de bombardeos aéreos dirigidos contra supuesta infraestructura de Hezbolá en esta zona de Beirut. El comunicado difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel confirmó el inicio de lo que calificaron como una "ola de ataques" en la ciudad, aunque no se precisaron de inmediato mayores detalles sobre la magnitud de los daños o el número de objetivos impactados.

La escalada de las hostilidades ocurrió en un contexto de creciente tensión fronteriza y de intercambio de ataques entre Israel y Hezbolá. Según consignó el medio, Hezbolá había incrementado las acciones militares tras la muerte del líder iraní, señalando que su accionar buscó represalias por dicha ofensiva. El aumento de estos enfrentamientos ha derivado en una situación de alta inestabilidad en los barrios del sur de Beirut, donde el partido-milicia chií cuenta con sólido apoyo social y una presencia operativa considerable.

El medio detalló que los bombardeos israelíes forman parte de una respuesta directa al lanzamiento de proyectiles desde territorio libanés hacia Israel. Las autoridades militares israelíes sostuvieron que los ataques se orientaron contra instalaciones de Hezbolá, a quienes señalan como responsables de coordinar los ataques con cohetes. Si bien los comunicados oficiales israelíes no especificaron cifras sobre daños materiales o bajas dentro de la organización, las consecuencias para la población civil han resultado significativas, dada la densidad de la zona atacada y las órdenes de evacuación transmitidas de manera urgente.

En el sur de Beirut, barrios densamente poblados vieron interrumpida su vida cotidiana debido a las órdenes de desalojo, lo que generó desplazamientos y aglomeraciones en otras áreas de la ciudad. Según publicó el medio, la evacuación masiva complicó las labores de las autoridades locales, necesitadas de gestionar la salida segura de cientos de familias en medio de un escenario de violencia creciente. La falta de detalles sobre la cantidad de personas alcanzadas por la orden y sobre respuestas oficiales de Hezbolá subraya la incertidumbre en el terreno.

El incremento del número de fallecidos y heridos coloca al Líbano en una situación de emergencia, según los registros confirmados por organismos nacionales citados por el medio. Las cifras difundidas superan el centenar de muertos y se acercan a 640 heridos, consecuencia de los bombardeos israelíes atribuibles a la escalada que siguió al ataque dirigido contra el líder supremo iraní. La comunidad internacional observa con preocupación el deterioro del contexto de seguridad en la región, aunque por el momento no se han conocido reacciones oficiales de organismos multilaterales al respecto.

Mientras prosiguen las operaciones militares, la tensión entre Israel y Hezbolá continúa en aumento. El nivel de daño causado a la infraestructura en los suburbios del sur de Beirut y la posibilidad de nuevos enfrentamientos alimentan el temor de una ampliación del conflicto, según reportó el medio. Los comunicados militares israelíes mantienen el énfasis en la necesidad de desmantelar infraestructura considerada hostil, mientras Hezbolá ha prometido continuar con sus acciones en represalia.

El episodio más reciente pone de manifiesto la fragilidad de la seguridad en la capital libanesa y las dificultades de las autoridades para asistir a la población afectada. Las órdenes de evacuación, los bombardeos y la elevada cifra de víctimas configuran un panorama de alta volatilidad, de acuerdo con la cobertura del medio. El pulso militar y político entre Israel y Hezbolá sigue marcando el curso de los acontecimientos en Beirut y el sur del Líbano.