Israel anuncia otra "amplia" ola de ataques contra posiciones militares en Teherán

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha anunciado este jueves otra "amplia" ola de ataques aéreos contra Teherán, capital de Irán, en el marco de la ofensiva lanzada junto a Estados Unidos el pasado sábado, y que deja ya más de mil víctimas mortales en el país centroasiático.

Según los detalles ofrecidos por el Ejército de Israel, los ataques han golpeado posiciones militares de Irán "tanto subterráneas como en superficie". "Durante la noche, la Fuerza Aérea israelí completó una ola de ataques basada en Inteligencia contra objetivos terroristas pertenecientes al régimen iraní en Teherán. Las FDI golpearon infraestructuras pertenecientes al sistema de misiles balísticos del régimen iraní", ha informado.

"Entre los objetivos alcanzados se encontraba una instalación subterránea utilizada por el régimen iraní para almacenar misiles balísticos y depósitos de misiles destinados a ser utilizados contra aeronaves", ha añadido el Ejército.

Igualmente se atribuye ataques contra varias posiciones de "lanzamiento de misiles balísticos de largo alcance", que según señalan las FDI, suponían una "amenaza real e inmediata" para Israel, en plena campaña de represalias de Teherán contra Israel y países de la región por la ofensiva contra la República Islámica.

La Fuerza Aérea de Israel habría lanzado un bombardeo contra supuestos militares iraníes que manejaban lanzamisiles listos para atacar a cazas israelíes, ha señalado el Ejército, afirmando que frustró así los ataques antiaéreos de las fuerzas iraníes en medio de las operaciones militares sobre Irán.

Así las cosas, las FDI han sostenido que sigue el esfuerzo conjunto para deteriorar la capacidad militar de la República Islámica con el objetivo de "minimizar la escala de fuego" contra Israel.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel cumple seis días y ha dejado hasta la fecha más de mil muertos en Irán, según las autoridades. Además del líder supremo iraní, Alí Jamenei, entre los muertos en los bombardeos figuran varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo.