Irán afea a la UE el "doble rasero" por condenar sus ataques a países del golfo Pérsico

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, afirmó que las recientes intervenciones de su país consistieron en responder a ataques previos ejecutados desde bases militares y activos ubicados en Estados Unidos y aliados regionales. Según detalló el medio Europa Press, Baqaei subrayó que Teherán está ejerciendo su derecho a la defensa frente a operaciones hostiles llevadas a cabo desde Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Arabia Saudí, desmintiendo que el objetivo haya sido afectar a poblaciones civiles o actuar de forma indiscriminada contra sus vecinos.

De acuerdo con Europa Press, estas declaraciones del funcionario iraní surgieron tras los señalamiento hechos por la alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Kaja Kallas, desde Varsovia. Kallas condenó los ataques de Irán en los países del golfo Pérsico y señaló que el país persa estaría contribuyendo a una situación de caos en la región. También cuestionó el enfoque internacional en la escalada del conflicto en Oriente Próximo, recordando que la invasión rusa de Ucrania sigue vigente y no debe quedar fuera de atención, ya que considera que ambos conflictos afectan la estabilidad global.

En respuesta, Bakqaei manifestó, a través de sus redes sociales y según reflejó Europa Press, que las intervenciones iraníes son selectivas y buscan neutralizar únicamente instalaciones y recursos militares utilizados contra su soberanía. Agregó que la reacción de la UE denota una “hipocresía y doble rasero flagrante”, en opinión del portavoz, pues según él, Europa no ha condenado los ataques perpetrados contra territorio iraní por parte de Washington y Tel Aviv.

El portavoz de la diplomacia iraní instó a Kaja Kallas y a la Unión Europea a reconocer que Irán, bajo los principios del Derecho Internacional, tiene plena facultad para proteger a su población frente a agresiones externas. "La UE ha perdido su brújula moral y política, y ha optado repetidamente por apaciguar a los agresores y criminales de guerra en lugar de plantarles cara", citó Europa Press. Bakqaei enfatizó que mientras se presenta a Irán como agresor, su país está siendo objeto de ataques que, bajo su perspectiva, ameritan una respuesta en legítima defensa.

Kaja Kallas, en sus declaraciones recogidas por Europa Press, advirtió que "al atacar indiscriminadamente a sus vecinos, el régimen está contribuyendo a su propia desaparición". La política europea señaló además que “el escenario ideal sería un Irán democrático que no suponga una amenaza para sus vecinos", aunque matizó que no se puede prever con certeza qué rumbo tomará el país. La jefa de la diplomacia de los Veintisiete también aludió a la utilización de drones iraníes que impactan tanto en Dubái como en Kiev, lo que plantea una preocupación de seguridad que trasciende las fronteras de Oriente Próximo.

Mientras las posiciones de ambas partes se mantienen distantes, según reportó Europa Press, se intensifican las acusaciones cruzadas sobre las causas y responsabilidades en la escalada de violencia regional. Teherán insiste en que sus acciones no buscan expandir el conflicto, sino responder a ataques provenientes de instalaciones militares estadounidenses y de sus aliados. Por su parte, la Unión Europea defiende la condena a las agresiones iraníes y advierte que el conflicto no debe distraer los esfuerzos internacionales para mantener el apoyo a Ucrania.

Además, Europa Press resaltó que la alta representante europea subrayó la importancia de conservar a Ucrania como prioridad en la agenda global, debido a las repercusiones del conflicto en el resto de Europa, y recalcó el riesgo de perder a Moscú como aliado de Teherán, al tiempo que subrayó la implicación de armas de origen iraní en diferentes escenarios de conflicto.

De esta manera, la controversia en torno a los procedimientos de defensa e intervención regional de Irán continúa generando reacciones contrapuestas, con la UE insistiendo en la necesidad de un cambio político en Teherán y las autoridades iraníes reclamando su derecho a protegerse de los ataques externos, según han reflejado los reportes de Europa Press.