Hija de inmigrantes latinos denuncia que la ciudadanía es "un mito" en EEUU en nuevo libro

Miami (EE.UU.), 5 mar (EFE).- La autora Daisy Hernández denuncia en su nuevo libro 'Citizenship' que la "ciudadanía" es un "mito" en Estados Unidos, donde el concepto ha "cambiado" bajo la presidencia de Donald Trump por el arresto migratorio de ciudadanos, según expresó a EFE la escritora, hija de un cubano y una colombiana.

"La ciudadanía no se va a perder, pero ha cambiado totalmente porque, como ciudadana, uno solo tiene derecho porque uno tiene un gobierno que lo va a respetar. El momento en el que tú tienes un gobierno que no te va a respetar tu derecho, entonces tienes una ciudadanía muy vulnerable", advirtió en entrevista con EFE.

Hernández, nacida en Nueva Jersey en 1975, presentó 'Citizenship: Notes on an American Myth' ('Ciudadanía: notas sobre un mito estadounidense') en la librería Books and Books de Miami, con "la esperanza de que sea un libro esencial" para "saber la historia" de EE.UU. y "enfrentar este momento".

La escritora, ganadora de un premio 'PEN/Jean Stein Book Award', consideró que "lo que más ha cambiado" con la segunda gestión de Trump "es el cómo la gente aquí en Estados Unidos está entendiendo la ciudadanía" porque "mucha gente pensaba que, como ciudadanos, tenía más derechos de los que en verdad tiene".

"Entonces tú ves por las redes sociales que la gente grita: 'yo soy ciudadana, yo soy ciudadana'. Y no importa, te sacan de un carro, te llevan, te detienen. Entonces, yo creo que lo que ha cambiado tan fuerte es el reconocimiento de que no tenemos las protecciones que pensábamos que teníamos", explicó.

El nuevo libro, que combina memorias personales con investigación histórica, se publica semanas antes de que la Corte Suprema escuche, el 1 de abril, argumentos sobre la orden ejecutiva del presidente para restringir la ciudadanía por nacimiento reconocida en la 14 Enmienda.

El Gobierno de Trump también ha pedido reconsiderar el estatus legal de ciudadanos naturalizados, mientras el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) ha arrestado y matado a estadounidenses en operativos migratorios, como a Renée Good y Alex Pretti en Minesota en enero pasado.

La escritora opinó que los latinos no tienen los mismos derechos solo por ser ciudadanos, al recordar el fallo de la Corte Suprema que en septiembre pasado autorizó a las autoridades migratorias a detener personas en Los Ángeles basada en la discriminación racial, es decir, únicamente por la apariencia de las personas.

"Te pueden detener, te pueden hacer preguntas, te pueden preguntar por tus papeles, solo por verte, lo que ellos dicen, por verte latino, te pueden parar, entonces no son los mismos derechos", argumentó.

La también periodista presenta la ciudadanía como parte de "una mitología" porque la gente suele pensar en ella solo como "un estatus legal o "algo bien fijo, pero la realidad es que la ciudadanía ha cambiado mucho a través de la historia de este país".

Por ejemplo, citó que en 1790 las personas no podían convertirse en ciudadanas si no eran inmigrantes blancos.

Mientras que en 1986 el entonces presidente Ronald Reagan firmó la Ley de Control y Reforma de la Inmigración (IRCA) que regularizó a casi 3 millones de indocumentados.

Por eso, ella conversa con sus padres sobre que antes "había oportunidad, había una posibilidad y ahora son cuatro décadas y es una realidad muy diferente".

"Nosotros hablamos: si tú vinieras a este país hoy, el año pasado, no podríamos tener la misma vida que tenemos ahora, te hubieran agarrado, te hubieran deportado al momento", relató.

Hernández busca que su libro recuerde a la gente, en estos momentos, que en el siglo XX hubo movimientos de justicia social para que se respetaran los derechos de todos los ciudadanos, incluyendo latinos, afroestadounidenses y la comunidad LGBTI.

"La ciudadanía no es algo que solo se decide por los que tienen poder político, también se decide por la gente, cuando tenemos la inclinación para salir y vivir y organizarnos entre nosotros mismos", concluyó.

