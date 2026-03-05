El Real Madrid afronta un mes de marzo determinante de cara a salvar la temporada

Álvaro Arbeloa, actual entrenador del Real Madrid, enfrenta el reto de recuperar al equipo tras haber acumulado cuatro derrotas en doce partidos, varias de ellas frente a rivales teóricamente inferiores y acompañadas por un notable número de bajas en la plantilla. Según destacó Europa Press, el conjunto blanco se adentra en un periodo de once días en el que debe buscar la recuperación de su rumbo competitivo y así preservar sus opciones en las dos competiciones clave donde mantiene aspiraciones: LaLiga EA Sports y la Liga de Campeones de Europa.

El medio Europa Press detalló que el mes de marzo comenzó con una derrota dolorosa para el Real Madrid, que cayó 0-1 contra el Getafe CF en el Santiago Bernabéu, sumando así su segunda derrota consecutiva en el torneo local. Esta circunstancia complicó la lucha por el título nacional, ya que los “merengues” se alejaron a cuatro unidades del FC Barcelona en la tabla de posiciones, lo que recrudece el margen de error en jornadas decisivas. La reciente destitución de Xabi Alonso, ocurrida tras la Supercopa de España sin conquista de trofeo, marcó el inicio del ciclo de Arbeloa, quien desde entonces busca recuperar la estabilidad y los resultados positivos.

Europa Press puntualizó que las complicaciones no se limitan únicamente al contexto de LaLiga. En la fase de grupos de la Liga de Campeones, el Real Madrid sufrió un revés ante el Benfica, perdiendo 4-2 en un partido sin reacción, lo que significó descender a la repesca europea, un escenario que se repitió respecto a la campaña pasada. Además, el equipo quedó fuera de la Copa del Rey Mapfre tras caer eliminado a manos del Albacete por 3-2. A la inseguridad en resultados se suma la irregularidad en el juego mostrado, lo que ha impedido al club consolidarse como candidato firme en las competencias en curso.

El itinerario inmediato, según publicó Europa Press, presenta desafíos relevantes. El Real Madrid afronta una visita al RC Celta, una salida exigente debido al contexto del rival, que ya venció a los madridistas en la primera vuelta liguera. Esta salida se agrava ante la acumulación de lesiones: Kylian Mbappé, cuya recuperación de rodilla mantiene en vilo su regreso, representa una de las ausencias más sensibles. A su baja se suman las de Éder Militao, Rodrygo Goes —quien no volverá a jugar esta temporada tras lesionarse la rodilla ante Getafe— y Dani Ceballos. Además, el equipo blanco no podrá contar en Vigo con Dean Huijsen, Álvaro Carreras ni Franco Mastantuono, todos sancionados. Jude Bellingham figura también entre los dudas para el enfrentamiento contra el Celta y su presencia ante el Manchester City está pendiente de evolución médica.

Tras el compromiso en Balaídos, el Real Madrid recibirá al Manchester City, situándose una vez más frente al equipo dirigido por Pep Guardiola, que en la primera fase del torneo ya visitó el Bernabéu y se llevó el triunfo por 1-2. La eliminatoria ante el City representa uno de los mayores retos del calendario, ya que también evidencia la presión sobre el banquillo blanco por conseguir resultados ante bloques consolidados en Europa. Europa Press recordó la experiencia del año anterior frente al Arsenal, quedando el equipo español eliminado, y la remontada lograda en 2022 como precedente. La vuelta contra el City en Mánchester decidirá si el Real Madrid sigue en carrera por su decimosexto título europeo.

Entre ambos compromisos europeos, el equipo de Arbeloa enfrenta al Elche CF en el Bernabéu, último de la Liga en rendimiento como visitante, ya que solo ha sumado 4 puntos lejos de su estadio y nunca ha conseguido vencer en esta cancha. No obstante, Europa Press señaló que el conjunto ilicitano complicó las cosas en el primer enfrentamiento de la temporada, en el que un gol de Jude Bellingham en los minutos finales permitió al Real Madrid rescatar un empate.

El cierre del mes para los blancos ofrece un nuevo capítulo del derbi madrileño ante el Atlético de Madrid. El conjunto colchonero, reciente finalista copero y protagonista del 5-2 al Real Madrid en la primera vuelta, será el último gran escollo de marzo antes de la pausa internacional. Una nueva derrota en el derbi podría dificultar aún más la persecución al líder de la tabla, siempre dependiendo también de los resultados del FC Barcelona.

Europa Press advirtió que, incluso si el club logra superar con éxito este periodo clave, abril también se presenta como un tramo sin margen para el error, teniendo muy probablemente como fecha decisiva el Clásico frente al FC Barcelona previsto para mayo. El conjunto blanco sabe que los tropiezos en este periodo podrían condenar a la entidad a una nueva temporada sin éxitos en los grandes torneos.

La dificultad de reacción también radica en el limitado margen de maniobra que representan las bajas en situaciones clave del calendario. Europa Press hizo hincapié en el papel de Arbeloa para reconstruir una alineación capaz de competir a pesar de las ausencias y reponer anímicamente a una plantilla golpeada por los últimos resultados. La gestión de estas circunstancias determinará si el Real Madrid encara la recta final con opciones reales de título o si, como el año pasado, ve frustradas sus principales aspiraciones antes de cerrar la campaña.