Despega el primer vuelo fletado por EEUU para repatriar a sus ciudadanos en Oriente Medio

El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió públicamente que las evacuaciones de ciudadanos estadounidenses podrían enfrentarse a retrasos, debido a los cierres de aeropuertos y de espacios aéreos provocados por los ataques de Irán a países aliados de Estados Unidos en Oriente Medio. Según reportó EFE, esta situación ocurrió durante una comparecencia en el Senado, en un contexto de crecientes enfrentamientos armados en la región.

La salida del primer vuelo oficial para repatriar a ciudadanos estadounidenses desde Oriente Medio se produjo este miércoles, tras cinco días de hostilidades entre fuerzas de Estados Unidos e Irán en la zona, de acuerdo con información difundida por el Departamento de Estado a través de su canal oficial en la red X. La aeronave despegó luego de que el gobierno de Donald Trump enfrentara críticas tanto de congresistas demócratas como de analistas, quienes cuestionaron la demora en las operaciones de evacuación, según publicó EFE.

El Departamento de Estado no detalló desde qué país partió el avión ni la cantidad exacta de pasajeros a bordo, pero sí indicó que el vuelo transportaba a ciudadanos estadounidenses que permanecían en diferentes países del área de Oriente Medio. Estas acciones de repatriación se encuentran en desarrollo y, según consignó EFE, existen planes para organizar vuelos adicionales con el objetivo de evacuar a miles de personas que aún continúan en lugares como Emiratos Árabes Unidos, Catar, Arabia Saudita e Israel.

Un comunicado oficial del lunes había instado a los ciudadanos estadounidenses en doce territorios de la región a abandonar esos países aprovechando la existencia de vuelos comerciales. Esta alerta surgió tres días después de la llamada misión Furia Épica en Teherán, evento que marcó un incremento en la tensión regional y motivó a la administración estadounidense a acelerar los preparativos para operar vuelos de repatriación directa, según detalló EFE.

El origen de estas operaciones se encuentra en el contexto de intensos enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán, que han incrementado la inseguridad en varios países vecinos y han forzado el cierre de infraestructuras aeroportuarias claves para la salida segura de extranjeros. EFE informó que las restricciones al tráfico aéreo han complicado las labores logísticas para el traslado de ciudadanos estadounidenses, factor que fue central en las críticas dirigidas al gobierno por la demora en la evacuación.

A pesar del lanzamiento del primer vuelo, el gobierno estadounidense indicó que aún quedan miles de personas a la espera de poder abandonar la región. El despliegue de más aeronaves dependerá tanto de la apertura de los espacios aéreos como de los acuerdos con países aliados para permitir la entrada y salida segura de los vuelos fletados, según expuso el Departamento de Estado en las comunicaciones citadas por EFE.

Las autoridades estadounidenses han enfatizado la necesidad de priorizar el retorno seguro de sus ciudadanos, remarcando que la coordinación internacional y la apertura de corredores aéreos serán determinantes en la ejecución de las próximas etapas del plan de evacuación, de acuerdo con lo que publicó el medio EFE. Con la situación volátil en la región y la posibilidad de que se produzcan nuevos ataques, el gobierno estadounidense se mantiene bajo presión para responder con prontitud y garantizar la protección de quienes aún buscan retornar.