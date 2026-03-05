Balaídos mide las opciones ligueras de un Real Madrid de circunstancias

Vigo/Madrid, 5 mar (EFE).- Un Celta lanzado, vencedor de sus cuatro últimos encuentros y con la moral por las nubes, mide en Balaídos la realidad de un Real Madrid de circunstancias, asolado por las bajas -hasta nueve- y una dinámica negativa, que le sitúa al borde del precipicio en marzo, jugándose todo el curso en las dos próximas semanas.

El Real Madrid acude con lo justo a un partido que se ha convertido en clave tras enlazar dos inesperados tropiezos en LaLiga EA Sports. Las malas sensaciones de la derrota en El Sadar, con la que dejó escapar un liderato efímero, se confirmaron con un capítulo repleto de impotencia frente al Getafe en el Santiago Bernabéu. El Barcelona se distancia 4 puntos. El margen de error ha desaparecido.

Y sin red, consciente de que en su camino liguero aún le queda la visita al Camp Nou, Álvaro Arbeloa respira por recuperar a dos efectivos a última hora. Asfixiado por las bajas, hasta nueve, que condicionan cualquier plan que tuviera para dar un giro a la temporada del Real Madrid. Ya sin salida, entrando en dos semanas en las que se juega todo el curso.

La visita al Celta es vital para mantenerse en el pulso por LaLiga. El pulso ante el Manchester City, un nuevo capítulo de supervivencia en la Liga de Campeones. La amenaza de un año en blanco ronda por el madridismo y Arbeloa desea dar un golpe de timón en Balaídos. Con lo justo y la cantera. Recuperando contrarreloj a Raúl Asencio para disponer de dos centrales y a Eduardo Camavinga, cuya participación está en el aire hasta última hora por una infección bucal.

Con las bajas de los lesionados Éder Militao, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Rodrygo y Kylian Mbappé, más los sancionados Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono. Y la necesidad de encontrar más variantes que la 'vía Vinícius', como ocurrió ante el Getafe en el Santiago Bernabéu el pasado lunes, en una de esas derrotas que dejan herida. No dispone de mucho para buscar un cambio Arbeloa, más allá de apostar por Brahim Díaz, con quien reconoce que ha sido injusto por los pocos minutos y la nula continuidad que le ha dado.

Recompondrá una defensa con Asencio forzando de nuevo para cubrir la baja de Huijsen y Fran García como recambio natural de Carreras. En la pocas opciones de las que dispone Arbeloa, tendrá una decisión que tomar. Según el estado de Camavinga, dar la titularidad al centrocampista francés, mantener al canterano Thiago Pitarch, que ante el Getafe disfrutó de su primera titularidad, o dar paso a Brahim.

La presión del Real Madrid se cruza con la ambición celeste. El equipo de Claudio Giráldez vive su mejor momento del curso, relanzado futbolísticamente por una mejoría defensiva que lo ha llevado a ganar sus últimos cuatro partidos oficiales, dos de Liga (Mallorca y Girona) y los dos de la eliminatoria europea ante el PAOK.

Además, el entrenador del Celta recupera a tres de sus pilares para el duelo contra el equipo blanco: los defensas Carl Starfelt y Marcos Alonso, a los que dio descanso en Montilivi por unas molestias musculares, y el delantero Borja Iglesias, que cumplió ciclo de tarjetas amarillas frente al Girona.

Las alineaciones de Giráldez son siempre imprevisibles, pese a que últimamente está retocando mucho menos su once inicial. La gran duda está en la medular. La llegada del uruguayo Matías Vecino le ha dado más opciones en la zona de construcción, donde el canterano Miguel Román sigue brillando.

Ambos pelean con Moriba por dos puestos, ya que Hugo Sotelo ha dejado de contar para su entrenador. La otra incógnita está en la línea de ataque. Fer López y Borja Iglesias parecen fijos, por lo que Aspas arrancaría en el banquillo. La duda está en la banda izquierda, con más opciones para el sueco Williot Swedberg, autor del doblete en el histórico triunfo en el Santiago Bernabéu, que Hugo Álvarez o Ferran Jutglà.

. Alineaciones probables:

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Vecino o Moriba, Miguel Román, Carreira; Fer López, Swedberg y Borja Iglesias.

Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Asencio, Fran García; Tchouaméni, Fede Valverde, Güler, Camavinga o Brahim; Vinícius y Gonzalo.

Árbitro: Díaz de Mera (Castilla-La Mancha)

Estadio: Balaídos.

Hora: 21.00.

Madrid, 5 mar (EFE).- El momento de inestabilidad por el que transitan dos jóvenes como Dean Huijsen y el argentino Franco Mastantuono, provocó que su técnico en el Real Madrid, Álvaro Arbeloa, les mostrarse toda su confianza y les invitase a mirarse en el espejo de Vinícius Junior, al recordar la crítica que acompañó al brasileño en sus primeros pasos en el fútbol español.

"Con Huijsen o Mastantuono soy muy claro. El juvenil A está lleno de jugadores de la edad de Mastantuono y, por edad, Huijsen podría estar en el Castilla y es internacional. Recuerdo lo que se decía de Vinícius cuando llegó y mirad dónde está, con dos Copas de Europa y siendo uno de los mejores jugadores del mundo", reivindicó Arbeloa.

La forma de gestionar un momento en el que tanto Huijsen como Mastantuono han rebajado su nivel en el Real Madrid y sienten presión cuando juegan en el Santiago Bernabéu, la encaró Arbeloa desde la paciencia y confianza a sus jugadores, con una petición a la afición madridista.

"Con estos jugadores voy a tener mucha paciencia. Jugar en el Real Madrid es jugar en el club más exigente. Con la edad que tienen están haciendo un gran trabajo, tienen toda mi confianza y muchas capacidades. Van a ser muy importantes en el presente y futuro del Real Madrid", valoró.

"Me encantaría que los aficionados entendieran lo que es cada jugador. Exigirles trabajo y esfuerzo, pero animarles a que se equivoquen porque lo van a hacer y les va a hacer crecer las experiencias y la exigencia", añadió.

Ante las bajas ofensivas que sufre el Real Madrid, con Kylian Mbappé recuperándose de la rodilla izquierda y Rodrygo baja toda la temporada por una grave lesión de rodilla, Arbeloa dejó buenas palabras hacia Brahim Díaz. Su protagonismo crecerá en los próximos encuentros, según desveló el técnico, que confesó que no ha sido justo con su futbolista.

"Brahim seguramente está jugando menos de lo que merece y el responsable soy yo, porque entrena muy bien y ha demostrado durante años en el Real Madrid que le puedo sacar mucho más partido de lo que estoy haciendo. Es algo que está en mi deber y voy a hacer el esfuerzo para que nos dé mucho más porque tiene capacidades para hacerlo", reconoció.

Madrid, 5 mar (EFE).- El regreso de Eduardo Camavinga, restablecido de una infección bucal, y la mejoría de Raúl Asencio de la contractura cervical que le impidió jugar ante el Getafe, alivian la plaga de ausencias del Real Madrid en Balaídos, una larga lista a la que suma David Alaba por un problema muscular.

Álvaro Arbeloa sufre hasta nueve bajas para la visita liguera al Celta de Vigo. El austriaco Alaba es el último en unirse, por una dolencia muscular sufrida el lunes ante el Getafe. Se ausentó del entrenamiento el viernes y confirmó su baja junto a los lesionados Éder Militao, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Rodrygo y Kylian Mbappé.

Mientras, por sanción no podrán viajar a Vigo Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono. Por lo que en el último entrenamiento en la ciudad deportiva, en la mañana del jueves, hasta ocho canteranos se pusieron a las órdenes de Arbeloa en el primer equipo. Los porteros Sergio Mestre y Álvaro Gonzalez, más los jugadores de campo Diego Aguado, Lamini Fati, Jorge Cestero, Thiago Pitarch, Manuel Ángel y César Palacios.

La buena noticia para Arbeloa, que contaba solamente con Antonio Rüdiger como central en condiciones de jugar, es la recuperación de Asencio del fuerte golpe sufrido en el partido de Liga de Campeones ante el Benfica. Por segundo día pudo ejercitarse al mismo ritmo que sus compañeros tras unos días de reposo y podrá ser titular.

"Alaba no va a llegar, no va a estar disponible. Asencio creemos que sí. Si no estuviese jugaría un canterano, pero creo que Asencio estará disponible", dijo antes del entrenamiento Arbeloa confirmando la mejoría.

También la protagonizó Camavinga, que pese a no estar al cien por cien por una infección bucal, regresó a la dinámica de grupo y apuró para ayudar al equipo en un momento de dificultad con su presencia en Balaídos.

Los jugadores disponibles iniciaron la mañana en el gimnasio y, sobre el césped, tras los rondos y los primeros ejercicios antes las cámaras, ya a puerta cerrada, terminaron de preparar los detalles tácticos del enfrentamiento ante el Celta en una parte de la sesión en la que Arbeloa sacó conclusiones para dar forma a un once de circunstancias.