Albares dice que al PP le está faltando "patriotismo" y "lealtad con los españoles" y niega que el Gobierno esté aislado

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, criticó la actitud del Partido Popular durante la actual crisis internacional, señalando que la fuerza opositora queda apartada no solo del Gobierno, sino también del sentir general de la ciudadanía, al rechazar la reciente operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta del régimen de los ayatolás. Según detalló Europa Press, Albares explicó que la postura del Ejecutivo español en materia internacional no representa una situación de aislamiento, como sugieren desde las filas del PP, sino que cuenta con el respaldo explícito de aliados europeos y con la mayoría de la opinión pública nacional, alineada con el rechazo a intervenciones militares exteriores.

El titular de Exteriores indicó, durante una entrevista concedida a Radio Nacional de España (RNE) difundida por Europa Press, que en situaciones extraordinarias, la prioridad política debe situarse en la defensa conjunta de la nación. En palabras de Albares, “hay momentos para ser oposición y hay momentos para ser España”, enfatizando la necesidad de superar dinámicas partidistas ante crisis de alcance internacional. El ministro sostuvo que “al PP le está faltando incluso patriotismo” y añadió: “no es una palabra que use mucho, pero está justificada”. Junto a esto, insistió en que a la principal fuerza de la oposición le falta mostrar “lealtad con el Gobierno, que se le puede exigir, y lealtad con los españoles, que es obligatoria”.

Durante la conversación, Albares recriminó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que haya mantenido recientemente contactos internacionales priorizando agentes externos en lugar de apostar por la interlocución nacional. Según reportó Europa Press, el ministro resaltó que Feijóo “ha encontrado tiempo para llamar al ministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos”, en referencia al diálogo que mantuvo el dirigente popular con Marco Rubio el 23 de febrero, mientras “no ha encontrado tiempo para llamar al ministro de Asuntos Exteriores de España para contarle qué es lo que le ha dicho” el secretario de Estado norteamericano.

El enfrentamiento político se centra en la negativa del Gobierno español a permitir el uso de las bases militares de Rota y Morón en la reciente operación dirigida por Washington, en la que Estados Unidos e Israel realizaron acciones contra objetivos iraníes, lo que generó un desacuerdo directo con la Administración estadounidense. Según publicó Europa Press, Albares descartó que esta postura suponga un aislamiento para el Gobierno, y afirmó: “Quienes están aislados son ellos”, en clara alusión al PP. Añadió que el distanciamiento se produce “sobre todo del pueblo español y de la opinión y el sentir mayoritario de nuestros ciudadanos que están en el no a la guerra”, relacionando la posición del PP con episodios pasados como su respaldo a la guerra de Irak, calificándolo de nuevo como “el partido de la guerra”.

Albares subrayó que la posición española ha recibido solidaridad y apoyo explícito tanto de socios europeos como de dirigentes clave en instituciones de la Unión Europea, desmintiendo la percepción de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se encuentre solo frente a la comunidad internacional. Entre los respaldos mencionó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y al presidente francés, Emmanuel Macron. Según consignó Europa Press, algunos socios han expresado este apoyo directamente mientras que otros optaron por mantener el contacto a través de llamadas personales tanto con él como con el propio presidente Sánchez, dando muestra de una coordinación diplomática activa y del mantenimiento de alianzas al más alto nivel.

En el plano doméstico, la confrontación política suscitada por la gestión de la crisis internacional plantea interrogantes sobre posibles movimientos en el calendario electoral. Preguntado sobre la posibilidad de que Pedro Sánchez valore un adelanto electoral ante la actual coyuntura, Albares fue tajante al explicar que el presidente “está completamente centrado y concentrado en hacer frente a las consecuencias de esta crisis mundial en la que estamos” y en la salvaguarda de los intereses de la sociedad española, como confirmó Europa Press.

Con este posicionamiento, el ministro defendió la postura del Gobierno, reivindicando tanto el respaldo internacional recibido por parte de socios europeos como el sustrato de apoyo popular, mientras reforzó la crítica sobre el papel jugado por el principal partido de la oposición en plena crisis internacional, insistiendo en la necesidad de responsabilidad política y cohesión interna ante escenarios de inestabilidad global.