Albares descarta hablar con EEUU tras el choque con la Casa Blanca por el uso de las bases: "Es una decisión soberana"

Durante una entrevista en la 'Cadena SER', la ministra de Defensa, Margarita Robles, detalló que su reciente encuentro con el nuevo embajador de Estados Unidos, Benjamín León, correspondió a una visita protocolaria, donde trasladó a la Administración de Donald Trump que España mantiene un compromiso con sus aliados, destacando la participación de más de 4.000 efectivos en misiones internacionales. Robles también expresó que consideraba inapropiadas las declaraciones del presidente estadounidense sobre España y aseguró que la administración estadounidense comprende tanto los esfuerzos españoles en favor de la paz como la postura del Gobierno en el contexto de la crisis con Irán. En ese marco, negó que la posición del ejecutivo español haya presentado ambigüedades y reiteró que la negativa a autorizar el uso de las bases militares de Rota y Morón en acciones contra Irán responde a motivos éticos y legales, sin sustento multilateral, según reportó Europa Press.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, afirmó que el Gobierno español no considera necesario mantener un diálogo con Washington para abordar las tensiones surgidas tras negarse a permitir el uso de las instalaciones militares para operaciones contra Irán por parte de Estados Unidos. De acuerdo con Europa Press, Albares remarcó que esta decisión corresponde estrictamente a la soberanía nacional y descartó entablar conversación con representantes de la administración Trump, indicando también que no prevé convocar al embajador estadounidense en Madrid. El titular de exteriores insistió en que la cuestión central no radica en las declaraciones de la Casa Blanca, sino en la postura adoptada por España, y subrayó el compromiso del país con el derecho internacional, la desescalada y la vuelta a las negociaciones.

Según consignó Europa Press, estas declaraciones se produjeron después de la polémica generada por una portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien sugirió que España había accedido a colaborar militarmente tras insinuaciones previas sobre un posible embargo comercial por parte de Donald Trump. Albares rechazó esta versión, reafirmando que lo relevante es la determinación del Gobierno y que “no tengo que hablar, la decisión es soberana del Gobierno de España y no voy a hablar con nadie”, puntualizó en una entrevista en 'Catalunya Radio'.

Robles, por su parte, explicó que las afirmaciones de la portavoz de la Casa Blanca podrían responder a intereses internos estadounidenses o bien a una situación de desinformación, precisando además que el propio Gobierno estadounidense conoce con claridad la postura española. Según recogió Europa Press, la ministra defendió que la negativa española a autorizar el uso de bases militares en este contexto se debe a la ausencia de respaldo jurídico internacional y a que las acciones propuestas se consideran unilaterales.

El Ejecutivo español mantiene una posición de rechazo frente a posibles acciones armadas sin cobertura legal multilateral, a pesar de su preocupación por las violaciones de derechos humanos en Teherán, explicó Robles según el medio citado. Señaló que la vía para abordar la crisis con Irán debe ser diplomática y amparada por organismos internacionales, descartando cualquier apoyo a ataques unilaterales.

Respecto a la visita del nuevo embajador estadounidense, Robles insistió en que España es un país serio, responsable y comprometido con la paz, defendiendo el trabajo realizado por los miembros de sus Fuerzas Armadas en el exterior. De acuerdo con Europa Press, la ministra trasladó a Benjamín León que las declaraciones lanzadas desde la administración estadounidense hacia España no fueron adecuadas.

La posición oficial del Gobierno, reiterada por ambos ministros, se fundamenta en la independencia para decidir sobre el uso de las bases y en una política exterior alineada con la legalidad internacional y la estabilidad regional. Según Europa Press, tanto Exteriores como Defensa descartan cualquier contacto adicional con la administración Trump respecto al tema de las bases, reivindicando la autonomía de España y el papel mediador de la Unión Europea en la región.