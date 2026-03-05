Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el jueves 5 de marzo

El Índice de Confianza del Consumidor correspondiente a febrero de 2026 y el Índice de Producción Industrial de enero del mismo año se incluirán entre los principales indicadores económicos que tendrán acceso los abonados de EpData en la jornada del jueves 5 de marzo. Según informó EpData, estos materiales estarán disponibles en formatos visuales y estadísticos, permitiendo el análisis de la evolución reciente en sectores clave, tanto a nivel nacional como internacional.

EpData detalló que los suscriptores podrán consultar en su plataforma gráficos y conjuntos de datos enfocados en varias áreas centrales de la economía. Entre los temas previstos destacan los precios de gasolina y diésel en España, un indicador de relevancia para el seguimiento de la inflación y el gasto de los hogares, así como el mercado energético. Los datos e infografías sobre el precio de los combustibles se encontrarán actualizados y complementados con cifras históricas, permitiendo identificar tendencias y comparar el comportamiento del mercado en distintos periodos.

En el sector industrial, el Índice de Producción Industrial de enero de 2026 representará otro eje informativo. Como consignó EpData, este indicador refleja la evolución de la actividad manufacturera, la minería y el suministro de energía, factores que inciden sobre el crecimiento económico general de España. Los gráficos y datos asociados estarán disponibles de manera segmentada para facilitar su análisis por ramas industriales y periodos de tiempo específicos.

El índice de confianza del consumidor correspondiente a febrero, elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), se publicará también como parte de la agenda económica nacional de EpData. Este índice constituye un termómetro relevante de las perspectivas económicas y la disposición al gasto por parte de la población, permitiendo valorar el clima de consumo tanto en relación con la coyuntura actual como con las expectativas a futuro.

En el ámbito internacional, EpData pondrá en acceso visualizaciones y series estadísticas sobre indicadores del mercado de trabajo en dos de las mayores economías de América. De acuerdo con EpData, a las 13:00 horas estará disponible el desempleo en Brasil, incluyendo las variaciones mensuales y anuales, así como el comportamiento por regiones y sectores. Media hora más tarde, a las 13:30 horas, se prevé la publicación de los datos semanales sobre peticiones de subsidio de desempleo en Estados Unidos, lo que permitirá observar en tiempo real las fluctuaciones del empleo en ese país y sus posibles repercusiones económicas.

La plataforma indicó que estos conjuntos de datos están diseñados para servir como soporte a periodistas, analistas y suscriptores interesados en monitorear variables macroeconómicas clave. Cada tema cuenta con enlaces directos a recursos gráficos interactivos e históricos, que ofrecen herramientas para la interpretación de los fenómenos económicos y la comparación entre distintos contextos geográficos y temporales.

EpData puso a disposición además un canal de contacto para quienes requieran información adicional sobre los gráficos o tengan dudas respecto al uso de los datos: contacto@epdata.es. Con esta agenda de contenidos, la plataforma busca facilitar el acceso a información fiable y actualizada sobre indicadores económicos fundamentales, reforzando la capacidad de análisis inmediato y la elaboración de informes basados en datos objetivos.