100-103. Oklahoma suda la gota gorda para asaltar el Madison Square Garden un año más

Nueva York, 4 mar (EFE).- Los Oklahoma City Thunder se llevaron este miércoles un partido muy ajustado en casa de los New York Knicks por 100-103 y consiguieron su octava victoria consecutiva en el Madison Square gracias a una gran actuación de Chet Holmgren y a los 26 puntos de Shai Gilgeous-Alexander, que ya roza el récord de Wilt Chamberlain.

Jeremy Sochan y Landry Shamet tuvieron en sus manos el 103-103 que hubiera forzado la prórroga en los últimos seis segundos de partido, pero los jugadores de los Knicks no acertaron y el Madison Square Garden vio cómo OKC ganaba en Manhattan por octava vez seguida.

Nueva York, que en sus últimas cuatro victorias había dejado a sus rivales por debajo de los 100 puntos, no logró frenar a los actuales campeones de la NBA. Chet Holmgren fue el máximo anotador de la noche con 28 puntos y un decisivo 6 de 11 en triples.

Shai Gilgeous-Alexander, vigente MVP de la NBA, fue el otro líder de Oklahoma con 26 puntos, 3 rebotes, 8 asistencias y 1 robo.

El canadiense sumó otro partido más al saco en su camino particular a destrozar un récord que parecía imposible de acercarse: los 126 partidos seguidos con 20 o más puntos de Wilt Chamberlain entre 1961 y 1963.

Con los 26 puntos de anoche, Gilgeous-Alexander, que ya hizo 39 en su última visita a 'la Meca del baloncesto', encadena 124 partidos consecutivos anotando 20 o más puntos, quedándose a solo dos encuentros de igualar a Chamberlain.

El escolta de OKC, también conocido como SGA por sus iniciales, mantiene esta increíble racha desde noviembre de 2025.

Una primera parte para Oklahoma

Durante la primera parte, los New York Knicks solo estuvieron por delante en el marcador tras su primera canasta en el primer minuto de partido, una clara muestra de cómo Oklahoma controlaba el encuentro.

Los de Mark Daigneault no dominaban por completo, pero sí marcaban el ritmo de juego sobre la pista y gestionaban correctamente su corta ventaja, ganando por 23-25.

Además, la afición local se desquiciaba por momentos, tras una falta de OKC en ataque sobre Brunson no señalada y varias decisiones arbitrales que cayeron a favor de los vigentes campeones de la NBA.

Los Knicks fallaron varias situaciones relativamente fáciles desde media distancia y en la pintura, lo que generaba cierta desilusión entre los aficionados neoyorquinos, que veían que cada vez que su equipo se acercaba en el marcador, OKC respondía con varios triples, hasta llegar a un complicado 40-50 al descanso.

Los Knicks rozan la remontada

Pese a que la reacción tardó en llegar tras el descanso, los Knicks plantaron cara al campeón y le compitieron de tú a tú en los últimos minutos del tercer cuarto, con un Karl-Anthony Towns dominante. El dominicano contribuyó con un doble-doble (17 puntos y 17 rebotes), además de una asistencia.

No fue hasta la última jugada del tercer cuarto cuando los Knicks consiguieron lo que tanto habían sudado: Mikal Bridges clavó un espectacular triple sobre la bocina para poner el Madison Square Garden patas arriba con el momentáneo 80-77.

Los de Mike Brown llegaron a ponerse hasta 4 puntos por encima en el marcador y, por momentos, pareció que conseguían la gesta de tumbar a los campeones tras llegar a estar 15 puntos por debajo en la primera mitad.

Sin embargo, en el último cuarto los Thunder mostraron la autoridad y experiencia de un campeón para volver a ponerse por delante y no volver a soltar la victoria, gracias también al golpe de fortuna que supuso para OKC los dos triples fallados de Nueva York que hubieran forzado la prórroga en los últimos instantes

Pese a la derrota, los Knicks ofrecieron una gran versión coral, con hasta seis jugadores con dobles cifras de anotación. Brunson aportó 16 puntos y Josh Hart hizo un doble-doble (10 puntos y 12 rebotes).

El puertorriqueño Jose Alvarado, nacido en Brooklyn, aportó 3 puntos y 2 asistencias en 11 minutos en pista tras un discreto 1 de 6 en tiros de campo.

Los Knicks (40-23), terceros en el Este, están inmersos en uno de los tramos de temporada más exigentes. Tras recibir a los Spurs y a OKC con una visita a Toronto en medio, los de Mike Brown visitarán Denver y el Crypto.com Arena para medirse a Los Angeles Lakers.

A los Thunder (49-15), líderes del Oeste con el mejor porcentaje de la liga, tampoco les espera un camino de rosas, ya que recibirán cuatro visitas de alto nivel en Oklahoma: Golden State, Denver, Boston y Minnesota.

