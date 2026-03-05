1-3. Rodrigo Contreras mete a Millonarios en fase de grupos y elimina a Atlético Nacional

Medellín (Colombia), 4 mar (EFE).- Una actuación excepcional del argentino Rodrigo Contreras llevó este miércoles a Millonarios a vencer por 1-3 al Atlético Nacional en el partido único de la ronda de clasificación de la Copa Sudamericana, por lo que jugará la fase de grupos del torneo continental.

El atacante de 30 años anotó un doblete y provocó un penalti que su compañero Leonardo Castro convirtió en gol, mientras que por los anfitriones hizo gol el extremo Nicolás Rodríguez en un lleno estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El partido estuvo muy abierto y se jugó en las áreas, donde los equipos empezaron a crear opciones que convirtieron en figuras a los porteros David Ospina, del equipo local, y Diego Novoa, de los visitantes.

La primera clara de los bogotanos llegó con un pase largo del central Jorge Arias que llegó al volante David Mackalister Silva, que no pudo vencer en el mano a mano a Ospina.

Los anfitriones respondieron con una gran jugada en la que el lateral argentino Milton Casco sacó un remate desde el borde del área que sacó en la raya el lateral Carlos Sarabia. También volvieron a llegar con un remate de tiro libre del joven Juan Manuel Rengifo que despejó con un manotazo Novoa.

En ese contexto llegó el 0-1 al minuto 20 cuando Contreras recuperó un balón en terreno propio, vio salido a Ospina, sacó un fortísimo remate desde atrás de la mitad de la cancha y celebró a rabiar.

Sin embargo, el empate llegó ocho minutos después cuando el centrocampista Jorman Campuzano mandó un pase filtrado para Rodríguez, que recibió en el área sacó un remate muy fuerte imposible de atajar para Novoa.

En el cierre de la etapa inicial, Contreras, que traía locos a los centrales locales, fue derribado en el área por el defensor Simón García y Castro se encargó de cobrar para celebrar el 1-2 al 42.

En el segundo tiempo, Atlético Nacional salió a buscar el empate con todo y tuvo oportunidades para igualar con remates de los atacantes Alfredo Morelos y Andrés Sarmiento.

Con el paso de los minutos, los locales perdieron claridad, pese a los ingresos del creativo argentino Juan Bauzá y del extremo Marlos Moreno, y no volvieron a ser claros de cara al arco.

Millonarios aprovechó eso y amplió la ventaja al 75 en un contragolpe letal en el que Contreras le ganó en el pique a los centrales locales y anotó el 1-3.

Al final los verdes, que eran favoritos, no pudieron descontar y quedaron eliminados, mientras que los bogotanos esperarán el sorteo de finales de mes para saber cuáles serán sus rivales en la fase de grupos.