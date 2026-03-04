Zelenski ofrece al príncipe heredero de Kuwait la experiencia de Ucrania contra los drones iraníes

Zelenski subrayó que más de 1.400 drones y más de 800 misiles de procedencia iraní han sido lanzados recientemente contra países vecinos de Irán, lo que constituye no sólo un intenso despliegue militar, sino también una grave preocupación para los gobiernos de la región del Golfo. Ante este escenario, el presidente de Ucrania ofreció a Kuwait compartir la experiencia que han acumulado las fuerzas ucranianas en la defensa ante ataques de drones, sugiriendo que estos conocimientos pueden resultar valiosos para mejorar la protección de vidas y la estabilidad regional. Según informó Europa Press, la conversación telefónica entre el mandatario ucraniano y el príncipe heredero kuwaití, Sabá Jaled al Sabá, tuvo lugar este miércoles.

Detalló Europa Press que, en la comunicación difundida posteriormente en las redes sociales oficiales, Zelenski expresó que la “herramienta de terror” que representan los drones iraníes fue facilitada por Irán a Rusia para atacar a la población ucraniana, lo que llevó a los ucranianos a desarrollar métodos y tácticas eficaces para contrarrestar este tipo de tecnología. En sus palabras, “es nuestro pueblo quien sabe cómo contrarrestarla mejor”. El presidente ucraniano sostuvo que mantiene consultas con Kuwait sobre cómo esta experiencia podría adaptarse a las necesidades defensivas del país asiático.

La iniciativa de cooperación no se limitaría a Kuwait. Zelenski confirmó que otros países del Golfo también han expresado interés en recibir conocimientos en materia de defensa contra drones, según publicó Europa Press. El mandatario afirmó que la principal petición que estos gobiernos trasladan a Ucrania consiste en acceso a información táctica y asesoramiento para repeler con éxito los ataques aéreos no tripulados, en un contexto donde la región experimenta un aumento de amenazas tecnológicas y militares.

La dificultad de interceptar y neutralizar drones iraníes fue acentuada por Zelenski, quien remarcó la importancia de contar tanto con adiestramientos específicos como con el equipamiento adecuado. Afirmó, según Europa Press, que el desafío radica en la naturaleza sofisticada de estos aparatos y en la falta de preparación previa en muchos países receptores de la amenaza.

Durante el intercambio con el príncipe heredero kuwaití, Zelenski reiteró la disposición de Ucrania para mantener consultas regulares y brindar apoyo práctico. El jefe de Estado ucraniano resaltó que el objetivo inmediato se centra en la protección de vidas y la preservación de la seguridad colectiva entre naciones afectadas o vulnerables ante la proliferación de ataques con drones iraníes.

La cobertura de Europa Press incluyó también la referencia de Zelenski sobre la intención de Irán de intentar bloquear el estrecho de Ormuz, un paso marítimo crucial para el comercio global. Calificó este movimiento como una amenaza adicional dirigida a desestabilizar aún más la zona, enfatizando la necesidad de restablecer la calma y evitar una mayor extensión del conflicto en Oriente Próximo.

En cuanto a las gestiones internacionales hacia una solución pacífica, según consignó Europa Press, Zelenski reconoció que esta semana no se llevarán a cabo las conversaciones de paz previamente programadas en Abu Dabi, encuentros que contaban con la presencia de representantes rusos y la mediación de Estados Unidos. El jefe de Estado ucraniano argumentó que esta decisión responde a la escalada militar surgida en la región desde el fin de semana anterior. Aunque los diálogos quedan pospuestos, Zelenski declaró que Ucrania permanece disponible para reanudar el proceso diplomático trilateral tan pronto como mejoren las condiciones de seguridad y el entorno político internacional.

Europa Press también reportó las afirmaciones del presidente ucraniano respecto a la urgencia de fortalecer los mecanismos de defensa regionales, así como su invitación a establecer canales de consulta permanentes con los países del Golfo. Añadió que la respuesta frente a la amenaza de drones y misiles depende en buena medida de la colaboración entre Estados, especialmente entre aquellos que han experimentado directamente ataques de este tipo o perciben un riesgo creciente de sufrirlos.

La conversación entre Zelenski y el príncipe heredero de Kuwait se enmarca en una serie de contactos recientes de Ucrania con países de la región, en los que el foco principal se ha dirigido a la transferencia de capacidades tecnológicas y tácticas desarrolladas en el conflicto ucraniano. El presidente remarcó que la experiencia de Ucrania tiene relevancia directa para los desafíos actuales en Oriente Próximo, según detalló el medio Europa Press.