Sánchez defiende que la posición de España es el "No a la guerra" y asegura que no teme las "represalias"

Las misiones de evacuación para ciudadanos españoles desplegadas en Oriente Medio ya se encuentran activas mientras el Gobierno articula “día y noche” dispositivos para el regreso seguro a España, según consignó el medio Europa Press. El presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, ha indicado que la protección de los españoles en el extranjero es actualmente una prioridad y ha reconocido que la operación resulta compleja, debido a la inseguridad reinante en el espacio aéreo y al mal estado de la red aeroportuaria local, afectada por recientes ataques. Esta declaración forma parte de la postura oficial que rechaza la participación de España en la ofensiva liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La posición transmitida desde La Moncloa establece de manera clara el “No a la guerra” como directriz del Gobierno español ante el conflicto, según informó Europa Press. Sánchez ha enfatizado que España no teme posibles “represalias” derivadas de su decisión de no sumarse a las acciones militares, subrayando la confianza en la fortaleza económica, institucional y moral del país. Esta postura también implica un rechazo firme a prestar las bases militares de Rota y Morón para operaciones bélicas, aun tras las presiones y amenazas de embargo comercial proferidas por el presidente estadounidense Donald Trump.

El mandatario español ha fundamentado su posición en la experiencia histórica, evocando la implicación de España en la guerra de Irak en 2003, promovida por Estados Unidos bajo el pretexto de eliminar armas de destrucción masiva y democratizar Oriente Medio. Sánchez ha recordado que aquel conflicto no solo no alcanzó sus objetivos, sino que trajo consecuencias negativas para la seguridad y la economía en Europa y España. A juicio del presidente, aquella intervención generó un aumento del terrorismo yihadista, provocó una oleada migratoria desde el Mediterráneo oriental e incrementó los precios de la energía, lo que derivó en un empeoramiento del nivel de vida para los ciudadanos.

“Ese fue el regalo del trío de las Azores a los europeos de entonces, un mundo más inseguro y una vida peor”, afirmó Sánchez, en alusión a la cumbre en la que participaron George Bush, Tony Blair y José María Aznar. El presidente del Gobierno consideró que los errores de 2003 no deben repetirse y reclamó que no se puede responder a una ilegalidad con otra, por lo que insistió en la vía diplomática para la solución del conflicto, tal como publicó Europa Press.

Sánchez también criticó la falta de claridad en los objetivos de Estados Unidos e Israel en su ofensiva contra Irán y advirtió sobre el riesgo de una guerra prolongada que podría arrastrar numerosas bajas y consecuencias económicas a nivel mundial. Hizo referencia al aumento en los precios de petróleo y gas, atribuyendo estos efectos directos al inicio de las hostilidades. En este contexto, defendió la coherencia de la política exterior española, alineada con la defensa del derecho internacional y la protección de la población civil, tanto frente al conflicto actual como en escenarios como Ucrania y Gaza.

El presidente subrayó que España rechaza el “terrible régimen” de los ayatolás en Irán, al que acusó de reprimir y matar a sus ciudadanos, “en especial a las mujeres”. No obstante, sostuvo que el respeto a la legalidad internacional y el rechazo a la violencia constituyen principios inalterables que guían la respuesta española. Sánchez afirmó que muchos otros gobiernos, así como millones de ciudadanos en Europa, Norteamérica y Oriente Medio comparten la demanda de una salida pacífica y próspera en lugar de una escalada bélica.

Europa Press recogió declaraciones en las que el presidente defendió su postura al señalar que el papel de los gobiernos consiste en mejorar la vida de los ciudadanos, no en generar contextos de inseguridad y sufrimiento. Sánchez lanzó críticas tanto a Donald Trump como al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por recurrir a la guerra como una vía para enmascarar fracasos internos y beneficiar únicamente a pequeños sectores. Para Sánchez, “es absolutamente inaceptable que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir con sus propias necesidades, usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos, los de siempre, los únicos que ganan cuando el mundo deja de construir hospitales para construir misiles”.

En cuanto a las acciones concretas frente a la crisis, el Gobierno español, según reportó Europa Press, se encuentra en contacto con aliados europeos y países de la región que promueven la paz, para coordinar respuestas conjuntas y pensar en medidas destinadas a mitigar el impacto económico derivado del conflicto. También mantiene la exigencia hacia todos los actores implicados —Estados Unidos, Irán e Israel— de frenar la escalada bélica y apostar por la negociación antes de que el enfrentamiento se agrave.

Sánchez reiteró la idea de que grandes catástrofes suelen tener su origen en reacciones encadenadas y errores de cálculo, citando el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 como un caso paradigmático. “No podemos jugar a la ruleta rusa con el destino de millones” resumió el presidente, para enfatizar la necesidad de aprender de la historia y evitar que se repitan desastres humanitarios a escala global.

En línea con su mensaje, el presidente también respondió a las críticas recibidas por su postura, que algunos tachan de ingenua, afirmando que lo ingenuo es pensar que la violencia y las guerras puedan resolver los problemas, instaurar democracias o mejorar las relaciones internacionales. Negó que España esté aislada en el escenario internacional, afirmando que el país permanece fiel a los valores de la Constitución española, la Carta de Naciones Unidas y al principio de convivencia pacífica entre naciones.

Sánchez concluyó recordando que la ciudadanía española ya repudió no solo dictaduras como la de Sadam Husein, sino también la guerra que se promovió contra Irak y que resultó ser “ilegal, injusta y no resolvió los problemas que pretendía”. Para el presidente, los mismos argumentos aplican a la actual crisis, lo que justifica la posición sostenida por su Gobierno. Destacó finalmente que la preferencia por la paz beneficia a la sociedad en su conjunto, a diferencia del conflicto armado, cuyos réditos, según él, se concentran en unos pocos.