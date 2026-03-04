Reino Unido convoca al embajador de Irán en Londres para protestar por el comportamiento de Teherán

Durante los días recientes, el Ministerio de Exteriores del Reino Unido, bajo la administración del primer ministro Keir Starmer, convocó formalmente al embajador iraní en Londres, Seyed Ali Musavi, transmitiéndole una protesta por los acontecimientos en Oriente Próximo. La comunicación enviada desde el gobierno británico responsabilizó a las autoridades de Irán por el aumento de tensiones y riesgos en la región, aludiendo especialmente a la seguridad de cientos de miles de ciudadanos británicos. Según consignó el medio, Londres expresó que “Irán debe rendir cuentas por sus acciones” y advirtió que “la vida de los ciudadanos británicos seguirá siendo su máxima prioridad”.

Según reportó la fuente, la convocatoria oficial responde a las crecientes inquietudes sobre el papel de Teherán en el contexto de los ataques contra países que, según la versión del gobierno británico, no han tomado acciones ofensivas previas contra Irán. El comunicado oficial subrayó que tales ataques representan una amenaza significativa dentro de la zona y que Reino Unido adoptará medidas para salvaguardar su seguridad nacional.

De acuerdo con la información publicada, Hamish Falconer, responsable diplomático británico para asuntos de Oriente Próximo, fue el encargado de expresar el descontento directamente al embajador iraní. Falconer enfatizó que el gobierno del Reino Unido no dudará en actuar para proteger a sus ciudadanos en el extranjero y reiteró la postura de que cualquier comportamiento que busque expandir el conflicto regional será enfrentado con determinación diplomática y medidas adecuadas para minimizar los riesgos para sus nacionales.

El contexto que llevó a esta protesta diplomática incluye los recientes ataques atribuidos tanto a Irán como a Estados Unidos e Israel en territorios de la región. El medio detalló que la ofensiva conjunta de fuerzas estadounidenses e israelíes resultó en más de 1.000 muertes en Irán, cifra confirmada por la Media Luna Roja iraní. Entre las víctimas se encuentran figuras de máxima relevancia, como el líder supremo, ayatolá Alí Jamenei, varios ministros y altos mandos militares.

En reacción a estos hechos, según informó el medio, las fuerzas de Irán respondieron con el lanzamiento de misiles y drones dirigidos contra posiciones tanto en Israel como en bases militares estadounidenses ubicadas en diferentes países de Oriente Próximo. Esta escalada ha acentuado el temor a una extensión del conflicto, afectando no solo la seguridad de los ciudadanos locales sino también de extranjeros presentes en la región.

El gobierno británico, por medio de su comunicado, insistió en que cualquier acción que incremente la inestabilidad en Oriente Próximo “constituye una amenaza clara para la seguridad”, y reafirmó que la protección de sus nacionales en la zona sigue siendo un imperativo de máxima prioridad para las autoridades del Reino Unido. Durante la reunión con el embajador Musavi, se dejaron claras las preocupaciones sobre los incidentes y se reiteró el llamado a Irán para que evite conductas que puedan agravar la situación regional, según especificó el comunicado oficial divulgado por el despacho de Exteriores.

Las reacciones posteriores en Londres dan cuenta de la creciente preocupación en las capitales occidentales sobre el alcance de la violencia y las posibles repercusiones que nuevos ataques podrían tener tanto sobre sus intereses geopolíticos como sobre la seguridad de sus ciudadanos. La postura británica, conforme a lo publicado, se mantendrá centrada en buscar mecanismos de protección ante situaciones de alto riesgo en el entorno de Oriente Próximo, enfatizando la necesidad de que Irán asuma responsabilidad por las consecuencias de sus decisiones.