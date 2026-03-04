Podemos exige a Sánchez que demuestre su 'No a la guerra': Cerrar bases de EEUU, topar precios y romper con Trump

Ione Belarra, secretaria general de Podemos, planteó que el conflicto internacional y las recientes amenazas de Donald Trump hacia España requieren una respuesta “coherente” por parte del Gobierno, incluyendo la salida de la OTAN, el cierre de las bases militares estadounidenses de Rota y Morón, así como el fin de los acuerdos militares con Estados Unidos. En la rueda de prensa destinada a evaluar la declaración institucional del presidente Pedro Sánchez sobre la situación en Irán y las tensiones con la administración Trump, Belarra remarcó que el eslogan “No a la guerra”, recuperado por Sánchez, solo tendrá valor si se traduce en decisiones políticas concretas. Así lo reportó el medio de comunicación a partir de las declaraciones de la dirigente de Podemos.

De acuerdo con la información publicada, Belarra sostuvo que mantenerse como miembro de la Alianza Atlántica convierte a España en “cómplice” de ataques y conflictos. Para la secretaria general de Podemos, la permanencia en la OTAN implica respaldar acciones contrarias al pacifismo y a los valores democráticos que, según ella, forman parte de la identidad del país. A la par, exigió una ruptura total de relaciones diplomáticas con Estados Unidos e instó al Gobierno central a intervenir en los precios de sectores clave como la vivienda, la energía, la alimentación y los medicamentos.

El medio consignó que la líder de Podemos enfatizó la necesidad de compensar los recursos destinados al “rearme” con inversión en servicios públicos como educación y sanidad. Belarra afirmó que asignar millones de euros a la compra de material bélico a Estados Unidos desvía fondos esenciales y refuerza el ciclo de militarización, en vez de atender prioridades sociales. En sus palabras, “el ‘No a la guerra’ comporta revertir el rearme criminal” y proteger a la población mediante medidas de protección social.

Consultada sobre la posibilidad de que el Gobierno busque réditos electorales al enarbolar el mensaje pacifista, Belarra apuntó que la credibilidad de Sánchez solo se confirmará si impulsa acciones firmes respecto a la administración de Trump. En sus mensajes en redes sociales, la dirigente expresó: “El ‘No a la guerra’ tiene que significar algo porque si no es engañar a la gente. ¿Qué sentido tiene decir no a la guerra y seguir teniendo en suelo español bases militares de un país que está sembrando la guerra en todo el mundo? El propio Sánchez ha reconocido que es un riesgo”.

El medio puntualizó que la dirigente de Podemos identificó tanto a Israel como a Estados Unidos como “estados terroristas”. Añadió que la administración Trump ha transformado al mundo en un “lugar muy peligroso”, por lo que instó a la comunidad internacional a aislar al mandatario norteamericano y a replantear las alianzas globales sin su participación. Describió a Trump como un “agresor sexual condenado” y denunció que las políticas de expulsión de migrantes – ejecutadas por el ICE – y las intervenciones fuera de las fronteras estadounidenses han causado situaciones graves en países como Cuba, Venezuela e Irán.

Según la misma fuente, Belarra consideró que existe preocupación social ante la disposición de Trump de cruzar “todas las líneas rojas” del derecho internacional, una actitud que según ella ya se evidenció durante el conflicto en Gaza, cuando se transgredieron límites legales y éticos previamente establecidos. Además, Belarra criticó a los partidos PP y Vox acusándolos de actuar a favor de intereses ajenos a España, refiriéndose a ellos como “vendepatrias” y situándolos “al servicio de intereses extranjeros”. Argumentó que dicha actitud los llevará al “basurero de la historia”.

Por otro lado, la eurodiputada Irene Montero, también de Podemos, se expresó en medios de comunicación como TVE y Canal Red reafirmando que la consigna “No a la guerra” incluye una postura de rechazo a Donald Trump. Montero calificó al expresidente estadounidense de “pederasta” y alertó sobre el peligro de que la actual situación se deteriore hasta una confrontación de escala mundial. Según Montero, la presencia de aproximadamente 8.000 soldados estadounidenses en territorio español constituye una amenaza real para el país y, en ese contexto, defendió la necesidad de exigir su retirada inmediata, así como el abandono de la Alianza Atlántica por parte del Estado español.

El medio detalló que tanto Belarra como Montero consideran que la actitud mostrada por Sánchez, al abanderar el lema pacifista, debe verse acompañada de una serie de reformas estructurales en seguridad, relaciones internacionales y política social. Según las portavoces de Podemos, solo así se protegerá realmente a la población frente a las consecuencias del conflicto y se mantendrá la coherencia con el “ADN pacifista” que, según ellas, caracteriza a la sociedad española.

Por último, las posturas defendidas por la dirección de Podemos, de acuerdo con el reporte publicado, contemplan la limitación de beneficios en grandes superficies alimentarias y la intervención estatal para asegurar el acceso a bienes básicos frente al contexto de incertidumbre provocado por la escalada internacional y las amenazas contra España por parte del expresidente de Estados Unidos.