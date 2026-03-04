Macron traslada a Sánchez su "solidaridad" ante las "recientes amenazas de coacción económica" de Trump

El presidente francés Emmanuel Macron afirmó ante su homólogo español Pedro Sánchez el respaldo del gobierno de Francia y de la Unión Europea frente a las acciones recientes anunciadas por el presidente estadounidense Donald Trump, en respuesta a la negativa de Madrid de ceder el uso de las bases militares de Rota y Morón para una intervención en Irán. Según publicó la agencia de noticias y confirmaron fuentes del Elíseo, la conversación entre ambos mandatarios se produjo tras la amenaza de Trump de imponer medidas comerciales contra España debido a la posición del Ejecutivo español en este conflicto internacional.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por la fuente, Macron indicó que trasladó a Sánchez la solidaridad del bloque europeo y la plena disposición de Francia para respaldar a España “en respuesta a las recientes amenazas de coacción económica” que se dirigieron hacia Madrid el día anterior. Estas amenazas se produjeron luego de que Trump acusara a España de ser un socio “terrible” y definiera su postura como “poco amistosa”, provocando un aumento de la tensión diplomática entre ambos países.

Como reportó la fuente, el presidente Trump advirtió su intención de romper los lazos comerciales con España, explicando durante una comparecencia conjunta con el canciller alemán Friedrich Merz que los Estados Unidos considerarían cortar todo intercambio económico y que su administración “no quiere tener nada con España”. Insistió en que Washington podría cesar “mañana, u hoy” cualquier tipo de vínculo con el país europeo, deslizando la posibilidad de un embargo, aunque sin aportar detalles adicionales respecto a las potenciales medidas que su gobierno podría adoptar.

El medio consignó que durante la mañana del miércoles, la Comisión Europea manifestó abiertamente su apoyo a España, reafirmando el compromiso de actuar si fuera necesario para resguardar los intereses de la Unión Europea frente a las advertencias provenientes de la administración Trump. Este respaldo institucional se expresó particularmente ante la represalia estadounidense por el rechazo de Madrid a autorizar el uso de instalaciones militares españolas para lanzar ataques contra objetivos en Irán.

Según divulgó la fuente, el propio Macron subrayó el martes que el ataque llevado a cabo conjuntamente por Estados Unidos e Israel contra Irán, efectuado el 28 de febrero sin previo aviso, se desarrolló “al margen del Derecho Internacional”. El presidente francés declaró que su país no podía aprobar dicha ofensiva, posicionando a Francia fuera del respaldo a la acción militar. Francia mantuvo así una postura crítica, señalando la falta de legitimidad jurídica del ataque y distanciándose de la estrategia seguida por Washington y Tel Aviv.

En cuanto al impacto de la ofensiva militar, según los datos proporcionados por la Media Luna Roja iraní y recogidos por la fuente, se registraron cerca de 800 víctimas mortales en Irán. Entre los fallecidos se encuentran figuras de alto rango, como el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, así como varios ministros y altos mandos del ejército de ese país. El ataque generó una respuesta inmediata por parte de Irán, que lanzó misiles y drones de vuelta contra Israel y posiciones estadounidenses en varios países de Oriente Próximo, aumentando así la escalada de violencia en la región.

La controversia sobre el uso de las bases de Morón y Rota fue el detonante inmediato para la tensión entre Estados Unidos y España. Según detalló el medio, la decisión del gobierno español de no permitir su utilización para la ofensiva contra Irán alimentó el enfado de la administración Trump. Esto derivó en la serie de declaraciones y amenazas comerciales del mandatario estadounidense, a las que tanto el gobierno francés como la Comisión Europea dieron respuesta expresando un apoyo explícito a España y a la postura de su gobierno.

La respuesta coordinada de los socios europeos quedó de manifiesto a lo largo de la jornada, con contactos diplomáticos de alto nivel y la reiteración del compromiso de velar por la seguridad e intereses de sus Estados miembros ante medidas que pudieran implicar riesgos económicos o políticos como los planteados por la administración estadounidense. Diversas fuentes diplomáticas reiteraron la importancia de la unidad europea en este tipo de situaciones, coordinando respuestas y estrategias ante las amenazas de coacción o represalia contra uno de sus miembros.

Las reacciones a nivel internacional continuaron reflejando el incremento de la tensión entre Washington y algunos de sus aliados en el continente europeo, en el contexto de la crisis generada por la ofensiva en Oriente Próximo. Las declaraciones de Macron y la respuesta de la Unión Europea buscan enviar una señal de cohesión frente a las presiones externas, destacando los mecanismos de solidaridad entre socios comunitarios y la voluntad de proteger sus intereses ante decisiones unilaterales procedentes de aliados tradicionales.