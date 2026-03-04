Macron traslada a España su "solidaridad" ante las "recientes amenazas de coacción económica" de Trump

La Comisión Europea manifestó respaldo a España y subrayó la posibilidad de tomar medidas si fuera necesario para salvaguardar los intereses de la Unión Europea, en respuesta a las amenazas de Estados Unidos de frenar el comercio con Madrid. Según informó el medio, la advertencia de Washington surgió luego de la negativa del Gobierno español a permitir el uso de las bases militares de Rota y Morón para operaciones contra Irán. El bloque comunitario reafirmó su solidaridad tras criticarse desde Washington la política exterior adoptada por las autoridades españolas.

De acuerdo con el reporte publicado por el medio, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó su "solidaridad europea" con el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez. Esta posición fue transmitida durante una conversación telefónica entre ambos líderes, en la que Macron enfatizó el apoyo de Francia frente a las amenazas de coacción económica que, según fuentes del Elíseo, Estados Unidos dirigió a España. Macron destacó que su país respalda a España en el contexto europeo tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump.

El martes, Trump calificó la postura española de "poco amistosa" y afirmó que España "está siendo terrible" como aliado, debido a la negativa de conceder acceso a las instalaciones militares en suelo español para la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán. Según consignó el medio, Trump llegó a afirmar: "Vamos a cortar todo el comercio", además de asegurar que su administración "no quiere tener nada con España" y reiterar que Washington "tiene el derecho de cesar mañana, u hoy, todo lo que tiene que ver con España", refiriéndose incluso a la opción de imponer un "embargo", aunque no ofreció detalles adicionales sobre cómo implementaría tales medidas.

El medio detalló que la indignación estadounidense responde directamente a la decisión de Madrid de no autorizar el uso de las bases de Morón de la Frontera y Rota por parte del ejército estadounidense para lanzar ataques en el contexto de un operativo militar. La negativa española se produjo en vísperas de la ofensiva desarrollada el 28 de febrero, la cual, según el presidente Macron, se llevó a cabo "al margen del Derecho Internacional", una opinión en la que Francia coincide y por la que París "no puede aprobarla".

La intervención de Estados Unidos e Israel provocó, hasta el momento señalado, cerca de 800 muertes en Irán, incluyendo al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, así como a varios ministros y altos cargos del ejército, de acuerdo con los datos publicados por la Media Luna Roja iraní y reportados por el medio. Posteriormente, Irán respondió con ataques mediante misiles y drones sobre territorio israelí y bases estadounidenses localizadas en países de Oriente Próximo.

El respaldo a España por parte de la Comisión Europea se reafirmó a primeras horas del miércoles, con expresiones de solidaridad y la declaración de estar preparada para proteger los intereses de la Unión en caso de que Washington avance con las amenazas económicas. El medio mencionó que el Gobierno español recibió también manifiestos de apoyo desde diferentes instancias diplomáticas europeas, subrayando la importancia del principio de solidaridad y defensa común en el seno de la UE frente a posibles acciones unilaterales de Estados Unidos contra un país miembro.

En resumen, la reciente escalada diplomática se origina en la negativa española a colaborar militarmente con Estados Unidos en una acción que Francia catalogó fuera del marco legal internacional, lo que desencadenó reacciones y amenazas desde Washington, y desencadenó una ola de apoyos públicos y declaraciones de solidaridad tanto de Francia como del conjunto de instituciones europeas, según recogió el medio.