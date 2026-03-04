Los ministros de Sumar cierran filas con Sánchez y acusan al PP de situarse junto a Trump pese a sus amenazas a España

La dirigente de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, señaló que si el Partido Popular (PP) estuviera al frente del Gobierno, "estaríamos en un rancho junto a Trump", aludiendo a una posición de alineamiento con los intereses estadounidenses en medio del conflicto internacional con Irán. En el mismo contexto, García remarcó que el Ejecutivo actual mantiene una postura de "no a la guerra" y de responsabilidad ante la inestabilidad global, reafirmando su distancia respecto a los gobiernos conservadores y su afinidad con el pacifismo. Estas declaraciones marcan el mensaje central de varios altos cargos de Sumar, el socio minoritario de la coalición, que han reiterado su respaldo al presidente Pedro Sánchez, en momentos que España enfrenta tensión diplomática por las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cortar lazos comerciales, y por el conflicto abierto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

De acuerdo con información recogida por Europa Press, miembros del gabinete pertenecientes a Sumar mostraron públicamente su apoyo al jefe del Ejecutivo, enarbolando el histórico lema de “No a la guerra” y criticando en bloque la respuesta de PP y Vox, a quienes acusan de situarse junto al presidente estadounidense Donald Trump pese a sus amenazas directas contra España. Estas voces insistieron en la necesidad de reforzar políticas de protección social y mostraron disposición para implementar medidas que atenúen posibles efectos negativos derivados del contexto internacional.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, argumentó que España se mantiene firme en sus "principios y convicciones" y consideró motivo de “orgullo” que el Gobierno defienda una voz “digna y soberana” ante la guerra en Irán. Bustinduy respondió a quienes acusan al Ejecutivo de estar aislado en su rechazo al conflicto, declarando que “es al revés, porque expresan la opinión de muchísimas personas que, con independencia de su ideología, no quieren que se comercialice con su soberanía”, según consigna Europa Press. Expresó además que espera que más países adopten la misma postura de España, por considerarla una “vanguardia ética”. Bustinduy insistió en que “aborrecemos la guerra” y señaló que el Ejecutivo ya trabaja en "medidas paliativas" para mitigar los efectos adversos de este conflicto, evitando ceder ante dinámicas globales dominadas por la violencia y el imperialismo. El ministro criticó la posición de PP y Vox, señalando que resulta “incomprensible” que las formaciones opositoras nacionales “corran a ponerse del lado de quien amenaza a España”, manifestó el titular de Derechos Sociales, quien también cuestionó el uso reiterado de símbolos patrióticos por parte de la derecha y la extrema derecha mientras, según él, “anteponen servir intereses extranjeros”.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, suscribió el lema “No a la guerra” y subrayó que este sentimiento pacifista ha movilizado históricamente a la sociedad española. Apuntó que el Gobierno ha optado por ubicarse en el “lado correcto de la historia”, mostrando su rechazo tanto a cualquier tipo de injerencia como a prácticas de chantaje internacional. Rego expresó: “Somos un país que defiende la paz, el Estado social y que pone a la gente por delante”, declaración transmitida durante su intervención recogida por Europa Press.

Por otro lado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló que ha convocado a los agentes sociales para tomar medidas inmediatas y preparar una respuesta ante las consecuencias que puedan derivarse de este conflicto. Díaz condenó los ataques "ilegales" de Estados Unidos e Israel en Irán, y criticó las afirmaciones de Donald Trump, quien calificó a España como un aliado “terrible” y anunció haber dado la orden de interrumpir las relaciones comerciales con el país. Al respecto, Díaz afirmó: “Las palabras importan, importan mucho. Y cuando decimos que [España] es un país soberano es que tenemos la legitimidad para decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestras políticas y sobre nuestros derechos. Por tanto, no aceptamos chantajes ni elecciones de nadie”. La ministra de Trabajo recalcó el carácter “soberano y de paz” de España, declaraciones publicadas por Europa Press.

El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, manifestó a través de Cadena Ser su respaldo a la postura del Gobierno y cuestionó si PP y Vox van a alinearse con el sentir mayoritario del pueblo español. Urtasun instó a Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, a aclarar si su formación respalda a "los agresores y quienes pisotean el derecho internacional".

En la misma línea, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ratificó su apoyo a la respuesta expresada por Pedro Sánchez ante la crisis internacional y advirtió que la situación actual representa un “abismo como nunca antes desde la Segunda Guerra Mundial”. Alberto Ibáñez, portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís, también expresó su respaldo a la actuación gubernamental y recalcó la importancia de estar "orgullosos del no a la guerra, orgullosos de defender los valores europeos y no entrar en una guerra ilegal que vulnera el derecho internacional”, según difundió Europa Press. Ibáñez, al mismo tiempo, urgió al Ejecutivo a implementar un nuevo escudo social similar al aplicado durante el conflicto ucraniano, al advertir que, aunque España no participe directamente en las hostilidades, se prevén consecuencias económicas graves.

El medio Europa Press recopiló las manifestaciones coincidentes de los miembros de Sumar, quienes subrayan la necesidad de fortalecer la soberanía nacional y de mantener la distancia respecto a posturas internacionales que impliquen una escalada militar o la vulneración del derecho internacional. También resaltan la importancia de proteger la economía y los derechos sociales ante la posibilidad de sanciones o restricciones comerciales por parte de Estados Unidos, como advirtió el mandatario estadounidense.

En conjunto, las declaraciones recogidas por Europa Press muestran a Sumar cerrando filas junto al presidente Sánchez en un contexto de adversidad diplomática internacional, enfatizando la defensa de una política exterior basada en el pacifismo, la soberanía y la protección social, al tiempo que critican la actitud de la oposición conservadora española por su presunta cercanía a la administración de Donald Trump y su postura frente a las amenazas internacionales.