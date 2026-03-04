Agencias

La Guardia Revolucionaria de Irán asegura que "controla completamente" el estrecho de Ormuz

Funcionarios iraníes ordenaron el cierre total de una ruta clave para el transporte energético global tras los recientes ataques militares, advierten que los barcos no pueden transitar y alertan sobre serias consecuencias económicas a nivel internacional

El cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán ha generado un incremento en los precios del petróleo a nivel global, y representantes iraníes anticipan que esta situación tendrá consecuencias económicas graves para varios países durante las próximas semanas. Según detalló la agencia Fars, responsables de la Guardia Revolucionaria afirmaron que esta medida, tomada en respuesta a recientes ataques militares, afectará de forma directa a los mercados energéticos y a las economías de Estados Unidos y miembros de la Unión Europea.

Según publicó la agencia Fars, la Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán ha comunicado que el país controla por completo el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio internacional, tras la ofensiva conjunta lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel. El viceportavoz de la Armada, Mohamad Akbarzadé, informó que el paso se encuentra bajo condiciones de guerra desde un extremo hasta el otro y que las fuerzas iraníes han notificado oficialmente al sistema internacional de navegación sobre la imposibilidad de tránsito para los buques en la zona.

El funcionario señaló que la decisión restringe el paso de todo tipo de embarcaciones, advirtiendo que está prohibido el cruce marítimo en el estrecho. Akbarzadé también aseguró que se han lanzado ataques contra petroleros que intentaron evitar el bloqueo. “Más de diez petroleros que ignoraron estas advertencias han sido alcanzados por proyectiles”, declaró, según reportó la agencia Fars. Añadió además que las acciones se dirigen a reforzar el control de la Armada iraní sobre una de las rutas más importantes para el transporte de hidrocarburos.

De acuerdo con la agencia iraní, Akbarzadé afirmó que “la estupidez de Trump y Netanyahu, que iniciaron esta guerra, ha provocado problemas en la región y afectado la economía mundial”. El portavoz subrayó que el motivo del cierre está vinculado directamente a los ataques sorpresa llevados a cabo por Estados Unidos e Israel en territorio iraní, lo que a su vez desencadenó la reacción de las autoridades iraníes con el cierre de la crucial vía marítima.

El medio Fars también informó que el bloqueo y las tensiones han provocado un incremento de los precios del petróleo y generado un impacto relevante en las economías dependientes de los recursos energéticos que transitan por el estrecho de Ormuz. Akbarzadé advirtió que la economía mundial enfrentará una crisis seria si la situación no se resuelve en un plazo de tres semanas.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel, según lo divulgado por la agencia Fars, ha dejado hasta el momento aproximadamente 800 víctimas fatales en Irán, entre ellas el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, así como varios ministros y altos mandos militares. Esta escalada ha motivado una respuesta de Irán, que incluyó el lanzamiento de misiles y drones contra objetivos en Israel y bases estadounidenses ubicadas en distintos países de Oriente Próximo.

De acuerdo a lo publicado por la agencia Fars, la situación mantiene la región bajo una elevada tensión, y las autoridades iraníes insisten en que sus acciones responden a la necesidad de garantizar la seguridad nacional tras los ataques recibidos. El cierre del paso marítimo y los enfrentamientos posteriores tienen el potencial de alterar el equilibrio energético global, dada la relevancia del estrecho de Ormuz como arteria vital para el transporte de petróleo y gas.

Las señales enviadas al sistema internacional de navegación destacaron la imposibilidad de tránsito para los barcos, incluyendo a los petroleros, lo que genera incertidumbre en los mercados y aumenta la preocupación por nuevas alteraciones en la cadena de suministro global. La agencia Fars reportó que Irán sostiene que su objetivo general es mantener la paz y la estabilidad en el golfo Pérsico, a pesar de las presiones y amenazas externas que han desencadenado la situación actual.

Las declaraciones recogidas por la agencia iraní advierten que la apertura del estrecho y la estabilización de los mercados energéticos dependerán de la evolución de las hostilidades y de las decisiones de las partes involucradas, en un contexto en el que el control marítimo y la seguridad regional se han puesto en el centro de las preocupaciones internacionales. Diversos países exportadores e importadores de petróleo observan con atención los desarrollos, ante la potencial afectación a los precios de la energía y el suministro mundial.

