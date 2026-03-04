Kallas pide mantener foco en Ucrania pese a conflicto en Irán: "Ucrania no puede desaparecer de agenda"

En sus declaraciones en Varsovia, Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, planteó que la reciente ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán ha supuesto la pérdida de otro aliado por parte de Rusia en su conflicto con Ucrania. A pesar de ello, la diplomática advirtió que este cambio en las alianzas internacionales no resulta suficiente para modificar el curso de la guerra en territorio ucraniano y urgió a los países europeos a mantener su apoyo a Kiev ante el riesgo de que la atención internacional se desvíe hacia la escalada en Oriente Próximo. Según detalló Europa Press, Kallas insistió en que la guerra en Ucrania permanece como una amenaza inmediata para toda Europa y no debe ser desplazada de la agenda global.

En la rueda de prensa anterior a su encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, la representante de la diplomacia europea subrayó, de acuerdo con Europa Press, que la intensidad de la invasión rusa sobre Ucrania no presenta signos de disminución, pese a los recientes sucesos en Oriente Próximo. Kallas destacó que, “mientras el mundo se centra en la guerra en Oriente Próximo, no podemos permitir que Ucrania desaparezca de la agenda. Puede que Moscú haya perdido a otro aliado en Teherán, pero los mismos drones que golpean Dubái también están golpeando Kiev”.

El medio Europa Press consignó la referencia de Kallas al impacto directo de la guerra rusa en Ucrania sobre la seguridad europea, sosteniendo que el conflicto no debe quedar fuera de la mesa de decisiones internacionales. Remarcó que las acciones militares en Oriente Próximo no han reducido la presión sobre Ucrania y advirtió sobre los peligros de relegar la situación ucraniana debido a la actualidad de los ataques entre Irán, Estados Unidos e Israel. Dentro del mismo contexto, la jefa diplomática recalcó que Moscú sostiene posiciones inflexibles en las negociaciones y mantiene “exigencias maximalistas”, lo que, según sus palabras, dificulta el avance hacia la paz.

Kallas reiteró la necesidad de superar el veto impuesto por Hungría tanto al préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania como al vigésimo paquete de sanciones contra Rusia. Estas medidas requieren la unanimidad de los veintisiete miembros de la Unión Europea, y el bloqueo de Budapest —relacionado, según Europa Press, con el desacuerdo sobre el oleoducto Druzhba— ha retrasado decisiones clave sobre el respaldo financiero y las sanciones. En declaraciones reproducidas por Europa Press, Kallas denunció que “un oleoducto roto no debería tomar como rehén la defensa de Ucrania”.

La jefa de la diplomacia europea valoró algunas de las consecuencias derivadas de los ataques del sábado en la región de Oriente Próximo, señalando que “el lado positivo, si acaso hay uno, es que Rusia ha perdido a otro aliado”, en referencia al deterioro de la relación entre Moscú y Teherán tras la ofensiva estadounidense-israelí sobre Irán. Sin embargo, afirmó que este acontecimiento no garantiza una reducción de la capacidad ofensiva de Rusia. Kallas argumentó que la Unión Europea debe seguir adelante con la prohibición de ofrecer servicios marítimos a buques rusos, ya que el encarecimiento del petróleo—propiciado por la inestabilidad regional—favorece la financiación del esfuerzo bélico ruso.

La reunión abordó también las implicaciones de la reciente escalada bélica en Oriente Próximo. Según Europa Press, Kallas manifestó que “la estrategia de Teherán es sembrar el caos”, acusando a la dirigencia iraní de atacar indiscriminadamente a sus países vecinos, en referencia, entre otros eventos, al lanzamiento de un misil balístico contra Turquía. Explicó que el daño potencial de este tipo de ataques se ha visto limitado por la capacidad de defensa turca, aunque recordó también la preocupación generada por drones hostiles detectados previamente en el espacio europeo, lo que subraya la vulnerabilidad regional ante amenazas provenientes de fuera del continente.

Kallas mencionó durante sus declaraciones que tanto la OTAN (a través de los artículos 4 y 5) como la Unión Europea (mediante el artículo 42.7) cuentan con mecanismos para que los Estados miembros soliciten apoyo y defensa en caso de agresión. Europa Press reportó que la diplomática ve incierto el futuro de la situación en Irán, afirmando que el régimen “está defendiendo con firmeza su propia desaparición”, aunque consideró poco probable la instauración próxima de un gobierno iraní democrático que sea compatible con la estabilidad regional.

La funcionaria resaltó que la actual coyuntura representa un momento de especial peligro para Europa, ya que la seguridad de cientos de miles de residentes y ciudadanos desplegados en la región está comprometida. Según Europa Press, la Unión Europea ha movilizado recursos consulares y dispositivos de repatriación para atender a personas varadas en Oriente Próximo y facilitar su retorno seguro.

En sus intervenciones, Kallas sostuvo que, si Europa no asume un papel activo en la definición del desenlace de la guerra en Ucrania, ningún otro actor internacional tomará la iniciativa. Advirtió que la dilación en la toma de decisiones puede acarrear consecuencias irreversibles para la estabilidad del continente. La diplomática cerró su exposición con un llamado a los países de la Unión a mantener la unidad en torno a las prioridades europeas y a actuar con prontitud ante los desafíos simultáneos de Oriente Próximo y Europa del Este.

Europa Press facilitó tanto declaraciones como contexto de la intervención de Kallas desde Varsovia, reflejando la preocupación de la Unión Europea por mantener el equilibrio ante varias crisis internacionales que afectan de forma directa el interés estratégico y la seguridad del continente.