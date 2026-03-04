Juntas de Gipuzkoa piden respeto a los derechos humanos "de manera integral, universal e indivisible"

El Parlamento foral de Gipuzkoa subrayó la importancia del respeto irrestricto a los derechos humanos en cualquier territorio, e instó a sus instituciones y a la Unión Europea a actuar para evitar situaciones de discriminación, fragmentación o vulneración de libertades y garantías, según informó Europa Press. En el pleno celebrado el miércoles, en el que participaron representantes de PNV, PSE-EE y PP, se aprobó una moción que reivindica la defensa de una sociedad pacífica, cohesionada y plural, al tiempo que se exige la protección sin excepciones de los derechos humanos en todas las regiones del mundo, incluyendo Ucrania, Gaza, Venezuela, Irán y Euskadi.

De acuerdo con Europa Press, la moción se centró en la necesidad de que los derechos y libertades fundamentales "deban respetarse de manera integral, universal e indivisible, sin aplicación selectiva en función de intereses ideológicos o coyunturales". Esta postura fue avalada por los partidos que integraron la iniciativa, que también quedó reflejada en un llamado concreto a la Diputación Foral para que consolide el desarrollo de políticas orientadas a la cultura democrática y la defensa de los derechos humanos en Gipuzkoa, contribuyendo a una Euskadi comprometida con los valores europeos.

El medio Europa Press detalló que la moción busca fortalecer tanto el multilateralismo como la Unión Europea, consideradas herramientas para enfrentar los peligros derivados de la división internacional y la imposición de la ley de la fuerza. La resolución no contó con el respaldo de EH Bildu ni de Elkarrekin Gipuzkoa, mientras que sí fue apoyada por los grupos que la impulsaron.

El documento aprobado advirtió sobre la importancia de una autoridad democrática europea fuerte, creíble y cohesionadora, capaz de resistir la influencia de intereses que puedan fragmentar o debilitar la construcción europea e instó a la consolidación de la paz a través de la unidad y el refuerzo de la legislación internacional. También reiteró la necesidad de garantizar libertad, democracia, derechos humanos y seguridad entre los Estados, naciones y pueblos de la Unión Europea.

Europa Press reportó que, en una referencia explícita al ámbito internacional, el Parlamento foral reafirmó su respaldo a los valores de las Naciones Unidas y puso énfasis en "el cumplimiento efectivo de su Carta y su capacidad para hacerla cumplir". Asimismo, las Juntas de Gipuzkoa reclamaron la promoción del diálogo entre pueblos y la exigencia de responsabilidades por crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos.

El texto adoptado calificó como "inadmisibles" los intentos de reavivar dinámicas neoimperiales y denunció cualquier utilización unilateral y violenta de la fuerza por parte de Estados para imponer su voluntad, en detrimento de la legalidad internacional y el diálogo. Las Juntas Generales manifestaron su apoyo al multilateralismo como la vía legítima para la resolución de problemas y conflictos internacionales, en contraste con la confrontación y el unilateralismo.

Según publicó Europa Press, la moción incluyó condenas explícitas y "sin ambigüedad" a hechos recientes en diferentes lugares del mundo. Destacó la condena a la "guerra de agresión" llevada a cabo por la Federación Rusa contra Ucrania y cualquier intento de apropiación de bienes o soberanía de ese país. Se insistió en la necesidad de que Ucrania participe directamente en las decisiones sobre su propio futuro.

Las Juntas Generales también consideraron inadmisibles las alteraciones del orden democrático en Venezuela y condenaron la existencia de prácticas como las detenciones arbitrarias y la represión, rechazando la posibilidad de sustituir la voluntad popular mediante mecanismos de fuerza, sean internos o externos.

Según Europa Press, la moción incluyó una condena tanto al ataque terrorista de Hamás contra la población israelí como a la "respuesta desproporcionada" en Gaza, cuyos efectos han derivado en una devastación masiva. El Parlamento foral exigió el cese total de las hostilidades, la apertura del acceso a la ayuda humanitaria y el cese de persecuciones a organizaciones de ayuda, además de reivindicar el impulso de una solución de dos Estados, que lleve a una paz justa y sostenida entre israelíes y palestinos.

Finalmente, el foro guipuzcoano consideró esencial que Irán avance en la garantía de libertades y derechos fundamentales y solicitó superar conductas represivas que limiten avances sociales y políticos. El llamamiento general recogido en la moción abogó por el fortalecimiento de una cultura democrática y el rechazo a cualquier forma de imposición o vulneración de derechos, tanto a escala europea como internacional, detalló Europa Press.