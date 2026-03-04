Irán pide a la UE "oponerse a movimientos que recuerdan a la mentalidad nazi" y critica la postura de Alemania

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, acusó este miércoles a varios países europeos de exponerse a ser vistos como cómplices en acciones militares de Estados Unidos e Israel en suelo iraní, advirtiendo que tal alineamiento podría conducir a estos Estados a posicionarse “del lado equivocado de la historia”. Además, planteó que la presión ejercida por el canciller alemán estaría influyendo en la postura de algunos miembros de la Unión Europea (UE) respecto a la reciente ofensiva iniciada el 28 de febrero, en la que fuerzas estadounidenses e israelíes llevaron a cabo operaciones militares en territorio iraní. Según informó la agencia Europa Press, Baqaei subrayó el riesgo de asociarse con actos que calificó de agresión y crímenes de guerra, y mencionó que Irán es “uno de los Estados nación más antiguos y más duraderos del mundo”.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Baqaei solicitó que los Estados miembros de la UE rechacen cualquier movimiento que “recuerde mentalidades históricas nazis” y reiteró el llamado a mantener el compromiso con el Derecho Internacional y la justicia global, reportó Europa Press. Esta declaración se produce en un contexto de creciente tensión luego del ataque militar, que de acuerdo con las autoridades iraníes, ha provocado la muerte de más de mil personas, incluidas altas figuras del gobierno, como el líder supremo ayatolá Alí Jamenei, varios ministros y altos mandos militares iraníes.

El medio Europa Press indicó que el portavoz iraní hizo referencia al papel diplomático pasado de la Unión Europea y el E3 —grupo compuesto por Francia, Alemania y Reino Unido— subrayando que fueron actores principales en las negociaciones que desembocaron en el acuerdo nuclear de 2015. Baqaei recordó que este acuerdo representó un importante logro para la política exterior europea, aunque fue “torpedeado por la Administración de Estados Unidos”, aludiendo a la retirada unilateral del gobierno de Washington en 2018.

En el foco de las críticas se encuentra también Alemania. El canciller alemán, Friedrich Merz, expresó el martes su inquietud por las posibles consecuencias económicas globales derivadas de la ofensiva estadounidense-israelí. No obstante, trasladó su respaldo a los esfuerzos de EE.UU. para lo que describió como “hacer desaparecer al régimen” de la República Islámica, según consignó Europa Press. Esta postura fue la que desató la respuesta iraní, que ve en tales posicionamientos una réplica de lógicas radicales que, a juicio de Teherán, Europa debería evitar.

La respuesta militar de Irán incluyó el lanzamiento de misiles y drones contra objetivos en Israel y bases estadounidenses ubicadas en varios países de Oriente Próximo, informaron las autoridades citadas por Europa Press. Este ciclo de ataques y contragolpes ha tensado la situación regional y ha puesto a prueba la consistencia de las alianzas intrablocales dentro de la Unión Europea, según lo reflejan los mensajes emitidos desde Teherán.

La petición de Irán a los países europeos pone el énfasis en la necesidad de evitar cualquier forma de alineamiento con estrategias belicistas, al tiempo que insta a las potencias del continente a reafirmar su apego a mecanismos diplomáticos y jurídicos internacionales. El portavoz Baqaei subrayó la importancia de que los gobiernos europeos no cedan ante presiones que podrían derivar en respaldo explícito o implícito a acciones militares que vulneran la ley internacional, según publicó Europa Press.

En sus comunicados, el Ministerio de Exteriores iraní recalcó que la historia y la estabilidad de Irán a lo largo de los siglos constituyen un factor a ser considerado por aquellos que evalúan respaldar iniciativas militares en su contra. Según reportó Europa Press, para Teherán, la firmeza en defensa de la legalidad internacional debería prevalecer sobre cualquier cálculo basado en coyunturas geopolíticas o presiones diplomáticas externas.

El mensaje difundido por el gobierno iraní reactivó debates dentro de la diplomacia europea sobre el equilibrio entre las relaciones transatlánticas y la autonomía estratégica de la política exterior de la UE, en un escenario de enfrentamientos e incertidumbre en Oriente Próximo.