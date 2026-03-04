Agencias

Irán pide a la UE "oponerse a movimientos que recuerdan a la mentalidad nazi" y critica la postura de Alemania

El portavoz de Exteriores iraní instó a los miembros del bloque europeo a rechazar posturas que evocan ideologías extremistas, advirtió sobre el riesgo de quedar alineados con actos bélicos y cuestionó el respaldo de Berlín a acciones militares estadounidenses e israelíes

Guardar

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, acusó este miércoles a varios países europeos de exponerse a ser vistos como cómplices en acciones militares de Estados Unidos e Israel en suelo iraní, advirtiendo que tal alineamiento podría conducir a estos Estados a posicionarse “del lado equivocado de la historia”. Además, planteó que la presión ejercida por el canciller alemán estaría influyendo en la postura de algunos miembros de la Unión Europea (UE) respecto a la reciente ofensiva iniciada el 28 de febrero, en la que fuerzas estadounidenses e israelíes llevaron a cabo operaciones militares en territorio iraní. Según informó la agencia Europa Press, Baqaei subrayó el riesgo de asociarse con actos que calificó de agresión y crímenes de guerra, y mencionó que Irán es “uno de los Estados nación más antiguos y más duraderos del mundo”.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Baqaei solicitó que los Estados miembros de la UE rechacen cualquier movimiento que “recuerde mentalidades históricas nazis” y reiteró el llamado a mantener el compromiso con el Derecho Internacional y la justicia global, reportó Europa Press. Esta declaración se produce en un contexto de creciente tensión luego del ataque militar, que de acuerdo con las autoridades iraníes, ha provocado la muerte de más de mil personas, incluidas altas figuras del gobierno, como el líder supremo ayatolá Alí Jamenei, varios ministros y altos mandos militares iraníes.

El medio Europa Press indicó que el portavoz iraní hizo referencia al papel diplomático pasado de la Unión Europea y el E3 —grupo compuesto por Francia, Alemania y Reino Unido— subrayando que fueron actores principales en las negociaciones que desembocaron en el acuerdo nuclear de 2015. Baqaei recordó que este acuerdo representó un importante logro para la política exterior europea, aunque fue “torpedeado por la Administración de Estados Unidos”, aludiendo a la retirada unilateral del gobierno de Washington en 2018.

En el foco de las críticas se encuentra también Alemania. El canciller alemán, Friedrich Merz, expresó el martes su inquietud por las posibles consecuencias económicas globales derivadas de la ofensiva estadounidense-israelí. No obstante, trasladó su respaldo a los esfuerzos de EE.UU. para lo que describió como “hacer desaparecer al régimen” de la República Islámica, según consignó Europa Press. Esta postura fue la que desató la respuesta iraní, que ve en tales posicionamientos una réplica de lógicas radicales que, a juicio de Teherán, Europa debería evitar.

La respuesta militar de Irán incluyó el lanzamiento de misiles y drones contra objetivos en Israel y bases estadounidenses ubicadas en varios países de Oriente Próximo, informaron las autoridades citadas por Europa Press. Este ciclo de ataques y contragolpes ha tensado la situación regional y ha puesto a prueba la consistencia de las alianzas intrablocales dentro de la Unión Europea, según lo reflejan los mensajes emitidos desde Teherán.

La petición de Irán a los países europeos pone el énfasis en la necesidad de evitar cualquier forma de alineamiento con estrategias belicistas, al tiempo que insta a las potencias del continente a reafirmar su apego a mecanismos diplomáticos y jurídicos internacionales. El portavoz Baqaei subrayó la importancia de que los gobiernos europeos no cedan ante presiones que podrían derivar en respaldo explícito o implícito a acciones militares que vulneran la ley internacional, según publicó Europa Press.

En sus comunicados, el Ministerio de Exteriores iraní recalcó que la historia y la estabilidad de Irán a lo largo de los siglos constituyen un factor a ser considerado por aquellos que evalúan respaldar iniciativas militares en su contra. Según reportó Europa Press, para Teherán, la firmeza en defensa de la legalidad internacional debería prevalecer sobre cualquier cálculo basado en coyunturas geopolíticas o presiones diplomáticas externas.

El mensaje difundido por el gobierno iraní reactivó debates dentro de la diplomacia europea sobre el equilibrio entre las relaciones transatlánticas y la autonomía estratégica de la política exterior de la UE, en un escenario de enfrentamientos e incertidumbre en Oriente Próximo.

Temas Relacionados

IránUnión EuropeaAlemaniaEstados UnidosIsraelOriente PróximoDiplomacia internacionalEsmaeil BaqaeiAcuerdo nuclearAlí JameneiEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Podemos exige a Sánchez que demuestre su 'No a la guerra': Cerrar bases de EEUU, topar precios y romper con Trump

La secretaria general del partido ha pedido al jefe del Ejecutivo adoptar decisiones concretas frente al conflicto internacional, incluyendo la salida de España de la Alianza Atlántica, la finalización de acuerdos militares y la puesta en marcha de controles a sectores clave

Podemos exige a Sánchez que

Decenas de muertos por un nuevo deslizamiento de tierra en una mina en el este de RDC

Equipos de emergencia continúan la búsqueda tras el colapso de una mina en Rubaya, donde autoridades y testigos advierten que la cantidad de víctimas podría superar los doscientos debido a las deficientes condiciones de seguridad en el sector extractivo local

Decenas de muertos por un

Reyes se reúne con los ministros de Presidencia y Turismo de Bolivia y responsables del Congreso

En encuentros celebrados durante una visita oficial, el presidente de la Diputación de Jaén propuso fortalecer la cooperación técnica, impulsar la descentralización y compartir modelos de éxito en turismo sostenible con autoridades bolivianas y representantes de varios órganos legislativos

Reyes se reúne con los

(AMP3) Díaz convoca mañana a los agentes sociales para abordar medidas por el conflicto en Oriente Medio

La responsable de Trabajo reunirá este jueves a representantes sindicales, empresariales y autónomos para consensuar respuestas urgentes ante la escalada de tensión en la región, priorizando la salvaguarda de los sectores económicos y el bienestar de la ciudadanía española

(AMP3) Díaz convoca mañana a

TikTok rechaza la encriptación de extremo a extremos en los mensajes directos

La plataforma sostiene que mantener acceso a los mensajes es fundamental para combatir delitos y proteger a menores, a diferencia de competidores que implementan cifrado total, mientras la decisión reaviva preocupaciones por la privacidad y posibles riesgos para sus millones de usuarios

TikTok rechaza la encriptación de