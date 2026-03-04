El Ejército de Israel lanza una nueva "amplia" ola de ataques contra Irán

El anuncio sobre la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, junto a otros altos cargos de Irán en medio de una reciente campaña de bombardeos, ha sido señalado como una de las consecuencias más graves de la actual escalada entre Israel e Irán. Según consignó el medio original, el Ejército de Israel confirmó en la madrugada de este miércoles el despliegue de una nueva serie de ataques de gran envergadura sobre territorio iraní, operación que intensifica una ofensiva militar que ha dejado cerca de 800 personas fallecidas en Irán durante los últimos cinco días.

Tal como informó la fuente, un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comunicó mediante un mensaje en la plataforma Telegram que estos recientes ataques tienen como objetivo ubicaciones clave dentro de Irán, incluyendo bases de lanzamiento de misiles, sistemas de defensa y otras infraestructuras asociadas con el aparato militar iraní. El portavoz hizo referencia expresa a las instalaciones del “régimen terrorista iraní” como los principales puntos de interés en esta ofensiva.

En las horas previas al anuncio de los nuevos ataques israelíes, las fuerzas armadas de Israel reportaron la detección de disparos de misiles desde territorio iraní. Según detalló la fuente consultada, los sistemas de defensa aérea israelíes recibieron la orden de interceptar la amenaza mientras el Comando del Frente Interior emitía una alerta temprana dirigida a los teléfonos móviles de residentes en las áreas señaladas como potenciales objetivos. A raíz de esta situación, el Ejército israelí pidió a la población que se mantenga resguardada en recintos protegidos, siguiendo las directrices actualizadas del propio Comando del Frente Interior, reiterando que tales instrucciones “salvan vidas”.

De acuerdo con la información publicada, esta nueva fase de enfrentamientos se produce tras la cooperación militar entre Israel y Estados Unidos, la cual se ha materializado en una campaña de bombardeos constante durante los últimos cinco días. Estos ataques no solo han resultado en un elevado número de víctimas fatales entre la población iraní, sino que también han provocado la muerte de figuras de alto rango en el gobierno de Teherán, incluido el propio Alí Jamenei, máxima autoridad del país, cuyo fallecimiento marca un punto crítico en el desarrollo de los sucesos.

El mismo medio precisó que los objetivos seleccionados por Israel en esta ofensiva abarcan tanto instalaciones militares como infraestructuras estructurales consideradas fundamentales para la defensa y operatividad del gobierno iraní. Entre los blancos identificados se encontraron bases desde donde presuntamente se llevó a cabo el lanzamiento de misiles contra Israel, así como sistemas de defensa antiaéreas desplegados en diversas regiones del país.

Las Fuerzas de Defensa de Israel reiteraron la importancia de que la población civil permanezca alerta ante posibles nuevas amenazas y comunicaron a través de sus canales oficiales que se encuentran “trabajando para interceptar la amenaza” planteada por los misiles lanzados desde Irán. El Comando del Frente Interior, encargado de coordinar las respuestas ante emergencias de seguridad, envió mensajes directos a los dispositivos móviles de los habitantes de las zonas consideradas en riesgo, indicando la necesidad de permanecer en áreas protegidas hasta que se levante la alerta.

En sus comunicados, las autoridades enfatizaron que todas las personas en regiones bajo amenaza deben cumplir las instrucciones del Comando del Frente Interior sin excepciones, remarcando la importancia de salvaguardar la integridad de los civiles ante la volatilidad del contexto. Según comunicó la fuente, las instrucciones emitidas incluyen permanecer lejos de ventanas y buscar refugio en habitaciones fortificadas o refugios antiaéreos dispuestos por las defensas israelíes.

El contexto en el que se producen estos ataques incluye una escalada bilateral que involucra incidentes armados de respuesta y contrarrespuesta entre Israel e Irán. Según publicó el medio, la campaña iniciada por Israel y Estados Unidos busca desmantelar la capacidad militar ofensiva de Irán y disuadir futuros ataques, mientras que el gobierno iraní ha respondido con lanzamientos de misiles y anuncios de represalias.

Las cifras reportadas destacan la gravedad de la situación. Cerca de 800 personas han fallecido desde el inicio de la ofensiva binacional israelí-estadounidense, una cantidad que refleja tanto el volumen de los ataques como la magnitud de los objetivos alcanzados, muchos de los cuales implican infraestructura estratégica y personal de alto rango en Irán.

En los mensajes oficiales consultados por la fuente, Israel insiste en que la intervención militar está dirigida directamente contra programas armamentísticos y centros de mando del gobierno iraní, responsabilizando a las fuerzas de Teherán por la escalada de violencia e insistiendo en la necesidad de proteger a la población civil ante nuevas amenazas procedentes del territorio iraní.

Durante el desarrollo de la operación, las autoridades israelíes sostuvieron continuos contactos con la población a través de mensajes públicos y notificaciones en tiempo real, recordando el carácter prioritario de las indicaciones de seguridad y la urgencia de actuar conforme a las pautas oficiales. El Comando del Frente Interior explicó que cada alerta enviada responde a análisis en tiempo real de amenazas concretas, como el reciente lanzamiento de misiles desde el país centroasiático.

El medio detalló que, con el avance de los avances militares y la continuidad de los ataques, se mantiene elevado el nivel de alerta tanto en las ciudades israelíes expuestas a la amenaza de misiles como en las áreas iraníes alcanzadas por los bombardeos. Los acontecimientos actuales sitúan la región en un estado de máxima tensión, marcado por el despliegue sostenido de operaciones militares y avisos de emergencia a la ciudadanía.