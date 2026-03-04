Cuerpo lanza un mensaje de "tranquilidad" y apunta que aún no hay medidas sobre la mesa por parte de EEUU

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, señaló que España ha realizado gestiones directas con más de 1.600 empresas que mantienen actividades comerciales e inversiones en Estados Unidos para ofrecerles apoyo en el actual entorno de incertidumbre internacional. Así lo informó Europa Press citando las declaraciones de Cuerpo, quien insistió en que, en la actualidad, ninguna medida restrictiva se encuentra activa tras los recientes comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la posible ruptura de relaciones comerciales con España.

Según detalló Europa Press, Cuerpo transmitió un mensaje de calma debido a que la política comercial española se encuentra alineada con la de la Unión Europea, donde la normativa y los acuerdos suscritos aplican de manera conjunta para todos los Estados miembros. El ministro explicó en una entrevista para el programa ‘Al Rojo Vivo’ de La Sexta, recogida por Europa Press, que todas las disposiciones comerciales entre España y Estados Unidos continúan regidas por los acuerdos vigentes entre la Unión Europea y Estados Unidos.

Durante la entrevista, Carlos Cuerpo puntualizó que España opera en el marco de un bloque económico, lo que implica que cualquier decisión o consecuencia derivada de la situación con Estados Unidos afecta de igual forma a los demás países de la Unión Europea. Europa Press reportó que el funcionario remarcó la vigencia del acuerdo comercial con Estados Unidos como una herramienta que permite estabilidad y previsibilidad para las empresas españolas que mantienen negocios e inversiones en ese país.

Cuerpo remarcó que tanto España como Estados Unidos, así como la propia Unión Europea respecto al país norteamericano, mantienen una relación que calificó de estratégica e histórica, con vínculos comerciales y de inversión catalogados entre los más importantes a nivel mundial. En ese sentido, reiteró que el interés de España es conservar dichas conexiones y avanzar en la integración de relaciones comerciales bilaterales.

El ministro aseguró a Europa Press que la situación geopolítica internacional presenta niveles de incertidumbre elevados y que el Gobierno español hace más de un año se ha dedicado a fortalecer la capacidad de las empresas nacionales para adaptarse a este contexto. Como parte de este esfuerzo, se ha establecido contacto permanente con empresas afectadas o expuestas a cambios en el comercio exterior con Estados Unidos.

En relación a otros actores europeos, Cuerpo indicó que ha mantenido intercambio directo con su homólogo alemán, el ministro de Finanzas, con el objetivo de coordinar posturas en favor de la unidad dentro de la Unión Europea. Luego del reciente encuentro entre el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente estadounidense, durante el cual se produjeron comentarios críticos hacia España, el ministro español prefirió centrarse en la declaración posterior de Merz, quien destacó la relevancia de mantener la cohesión dentro del bloque europeo.

Europa Press añadió que, aunque Cuerpo no ha sostenido contacto directo con representantes estadounidenses tras las declaraciones de Trump, sí ha continuado el diálogo con autoridades de la Unión Europea para reforzar la postura común ante posibles escenarios adversos. Manifestó la intención del Gobierno español de mantener abiertas las vías de colaboración y progreso en la integración de las relaciones transatlánticas.

Parte del trabajo del Ministerio, como expuso Cuerpo, implica promover la diversificación de mercados para las empresas españolas. Mencionó el caso del aceite de oliva, que ha sido uno de los sectores más impactados por los aranceles estadounidenses. Ante esta situación, el acuerdo comercial con Mercosur representa, en palabras del ministro según Europa Press, un paso relevante para facilitar el aumento de exportaciones en ese sector.

El titular del gabinete económico español destacó el esfuerzo a nivel europeo por responder de manera unificada a los retos comerciales actuales, subrayando que “todo lo que aplica a este bloque aplica a cada uno de los Estados miembros por separado”. Según publicó Europa Press, reiteró que las medidas de protección y respaldo se diseñan y aplican en coordinación con la Comisión Europea para salvaguardar los intereses nacionales dentro del marco europeo.

El escenario actual, de acuerdo con las manifestaciones de Cuerpo recogidas por Europa Press, exige que se continúe priorizando el acompañamiento a las empresas frente a la volatilidad internacional. El ministro se refirió específicamente a que cualquier nueva medida o ajuste en la política comercial con Estados Unidos será evaluada y gestionada conjuntamente en el ámbito de la Unión Europea, reiterando en diferentes ocasiones que hasta la fecha no se han concretado cambios materiales en la relación bilateral tras las declaraciones de Trump.

Finalmente, Carlos Cuerpo reiteró ante la prensa, según la cobertura de Europa Press, la voluntad del Gobierno español de mantener la cooperación comercial con Estados Unidos y su firme apuesta por el multilateralismo y el trabajo conjunto en el seno de la Unión Europea para afrontar los desafíos económicos globales.