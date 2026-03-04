Albares desmiente "tajantemente" a la Casa Blanca: "La posición sobre uso de las bases no ha cambiado ni una coma"

Preguntas sobre la reacción de España ante posibles represalias comerciales ocuparon parte de la intervención pública de José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, quien reafirmó que España no alberga temor a sanciones por parte de Estados Unidos. Albares sostuvo que las decisiones comerciales se toman en Bruselas al pertenecer al Mercado Único y al euro, y defendió la soberanía e independencia del país en política exterior, según informó Europa Press. Estas declaraciones tuvieron lugar después de que la portavoz de la Casa Blanca señalara que España habría acordado cooperar militarmente con el Ejército estadounidense, información que Albares rechazó de manera enfática durante su entrevista en la Cadena SER.

El ministro reiteró, según publicó Europa Press, que la postura del Ejecutivo español no ha experimentado alteraciones respecto al uso de bases militares ni en su posición sobre la situación en Oriente Medio. Insistió en que la “posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio y los bombardeos en Irán, sobre el uso de nuestras bases, no ha cambiado ni una coma”. Albares destacó la claridad en la política internacional del gabinete y apuntó que no reconoce la fuente o el motivo de las declaraciones atribuidas por la portavoz estadounidense, Karoline Leavitt, quien declaró en rueda de prensa que bajo su información más reciente, España habría aceptado cooperar militarmente.

Durante su intervención, Albares manifestó desconocimiento total del origen de la versión difundida por la Casa Blanca y reiteró su autoridad al respecto: “Será la portavoz de la Casa Blanca pero yo soy el ministro de Exteriores”, remarcó al ser cuestionado sobre la veracidad de las declaraciones estadounidenses, volviendo a subrayar que la posición del Gobierno español “no ha cambiado en absoluto”. El medio Europa Press recogió que Albares hizo referencia a la declaración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, resumiendo la posición ejecutiva con un “no a la guerra”. Añadió que Sánchez ha recibido múltiples llamadas y mensajes de solidaridad y apoyo de colegas europeos y de otros continentes, aunque prefirió no detallar a los interlocutores exactos por criterios de discreción.

Entre las muestras de respaldo, Albares mencionó contactos de personalidades como el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el presidente francés, Emmanuel Macron, junto con las manifestaciones más recientes del primer ministro británico, Keir Starmer, sobre el conflicto en Irán. Según consignó Europa Press, Albares aseguró que el apoyo a la postura española se extiende y que una “ola de solidaridad hacia España” se ha hecho visible en distintos foros internacionales.

Sobre la posibilidad de una reacción estadounidense en materia económica, específicamente a raíz de la amenaza realizada previamente por Donald Trump de imponer un embargo comercial sobre España, el ministro respondió planteando por qué España debería temer respuestas de ese tipo, insistiendo en la defensa del Derecho Internacional y en la búsqueda de la paz y estabilidad tanto en Oriente Medio como en otras regiones. Al abordar indirectamente la eventualidad de gestiones diplomáticas ante la Administración Trump, evitó pronunciarse sobre pasos concretos, subrayando que el Gobierno actúa guiado exclusivamente por la defensa de los intereses de la ciudadanía española y garantizando la correspondencia con los valores nacionales.

En el plano interno, Albares envió un mensaje dirigido a Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, instándolo a situarse junto al país en momentos que calificó de “ser España” y a posicionarse frente a actores que, en sus palabras, “expresan el deseo de coerción hacia la libertad de nuestra soberanía". Según reportó Europa Press, Albares criticó que Feijóo haya mantenido conversaciones con el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y no con él como ministro de Exteriores, y calificó la actitud del Partido Popular sobre política exterior de “seguidismo” y vinculación con posturas belicistas.

Finalmente, en respuesta a las críticas recibidas, Albares recalcó que la actuación del Gobierno apunta a proteger tanto la seguridad como el abastecimiento energético de la población, recordando que la actual situación de conflicto internacional no ha sido desencadenada por el Ejecutivo español, pero sí está provocando un incremento en los precios de la energía, con consecuencias que, señaló, resultan a día de hoy imposibles de prever.