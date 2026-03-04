Albares desmiente "tajantemente" a Casa Blanca: "La posición sobre uso de bases no ha cambiado ni una coma"

Al referirse a una reciente ola de apoyo internacional hacia España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mencionó los mensajes recibidos de líderes como el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. En declaraciones difundidas por Europa Press, y recogidas en la emisión de la Cadena SER, Albares detalló que también el primer ministro británico, Keir Starmer, ha expresado públicamente su respaldo a la posición española en relación a la crisis en Oriente Medio. En ese contexto, el ministro subrayó que España está recibiendo cada vez más muestras de solidaridad por parte de la comunidad internacional, en especial en torno a su rechazo al conflicto en la región y a la política exterior adoptada por el Gobierno.

Según informó Europa Press, Albares respondió de forma categórica a las declaraciones previas realizadas por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Desde Washington, Leavitt había indicado en una rueda de prensa que España habría acordado cooperar militarmente con Estados Unidos en las últimas horas. Ante estas afirmaciones, el jefe de la diplomacia española aseguró que "lo desmiento tajantemente". Con esta declaración, Albares insistió en que la postura oficial respecto al uso de bases militares españolas y frente a los bombardeos en Irán "no ha cambiado ni una coma". El ministro reiteró la consistencia de la política exterior del Ejecutivo y negó de forma enfática cualquier variación en la colaboración militar con Estados Unidos.

Albares resaltó en la entrevista su desconcierto ante la información difundida por la Casa Blanca, manifestando que "no tengo la menor idea de a qué se puede referir o de dónde puede venir eso". Escuchó las declaraciones de la portavoz estadounidense y reaccionó mostrando su malestar por lo que consideró una afirmación sin fundamento. "Será la portavoz de la Casa Blanca pero yo soy el ministro de Exteriores", respondió al ser cuestionado sobre la veracidad de las palabras de Leavitt, reiterando que la posición del gobierno español "no ha cambiado en absoluto".

El medio Europa Press recogió que Albares remarcó la línea establecida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien expresó en días recientes una postura de “no a la guerra” en referencia al conflicto en Oriente Medio y la escalada de tensiones en Irán. El ministro mencionó que esta posición ha generado una respuesta positiva por parte de colegas europeos y representantes de otras regiones, quienes han manifestado su simpatía y respaldo a la política de España, aunque no detalló los nombres por cuestiones de discreción. Albares destacó que existen “muchos países y cada vez más” alineados con la postura española, identificando una tendencia pública de apoyo que, según enfatizó, se evidencia en declaraciones recientes de líderes europeos.

En referencia a las amenazas que habría formulado el expresidente estadounidense Donald Trump sobre la posible imposición de un embargo comercial contra España, Albares respondió planteando preguntas acerca de las razones para que el país tema consecuencias de esa índole. Según reportó Europa Press, el ministro argumentó que “España es un país soberano, independiente, que toma sus decisiones de manera soberana sobre su propio territorio y sus decisiones soberanas en política exterior”. Añadió que las decisiones en el ámbito comercial se toman en Bruselas, en el marco del Mercado Único y el euro, resaltando el carácter comunitario de la política comercial de los Estados miembros de la Unión Europea.

El ministro declinó ofrecer detalles concretos sobre posibles gestiones diplomáticas ante la administración de Donald Trump, y explicó que el Ejecutivo español actúa “defendiendo los intereses de los ciudadanos españoles y garantizando que todo lo que hacemos está acorde con sus valores”. Albares aclaró que el Gobierno de España no se ve condicionado por “movimientos de humor, de enfados o alegrías”, sino que adopta sus decisiones en función de principios y obligaciones internacionales, especialmente el respeto al Derecho Internacional y la búsqueda de la paz y la estabilidad en la región.

En otro aspecto abordado por Europa Press, Albares dirigió un mensaje al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Al respecto, hizo énfasis en la necesidad de que, ante situaciones como la actual, prevalezca una actitud de unidad nacional por encima del enfrentamiento político. “Este es un momento para ser España” y para que todos los sectores se sitúen frente a quienes “expresan el deseo de coerción hacia la libertad de nuestra soberanía”, afirmó el ministro. Manifestó su desacuerdo con la forma en la que Feijóo ha gestionado la relación con representantes diplomáticos extranjeros, reprochando que haya conversado con el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, sin consultar antes al propio ministro de Exteriores de España.

El jefe de la diplomacia española sostuvo, en declaraciones recogidas por Europa Press, que el Gobierno está centrado en proteger la seguridad y la energía de los ciudadanos. Apuntó que España no ha iniciado el conflicto que, a su juicio, está afectando los precios de la energía y ocasionando consecuencias cuya magnitud todavía resulta imprevisible. Al profundizar sobre este asunto, defendió que la actuación del Ejecutivo busca garantizar el bienestar y la estabilidad de la población, insistiendo en que las prioridades del Gobierno pasan por salvaguardar tanto los intereses nacionales como los valores defendidos por la sociedad española.

El rechazo explícito de Albares a cualquier cambio en la política de uso de bases militares españolas se suma al reiterado mensaje de neutralidad y defensa de la paz, sostenido por el Ejecutivo durante las últimas semanas. Según publicó Europa Press, el ministro afirmó que toda la acción gubernamental sigue estando alineada con los compromisos internacionales de España y el respaldo mayoritario de sus socios europeos. De esta manera, el Gobierno español mantiene una postura de autonomía y rechazo a insinuaciones de colaboración militar adicional con Estados Unidos, despejando dudas generadas por declaraciones externas recientes y recalcando que las decisiones en materia de defensa permanecen sin alteraciones respecto a lo ya acordado.