Yolanda Díaz replica a Trump que España "no acepta chantajes ni lecciones" y exige respeto: "Somos un país de paz"

Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, expresó su satisfacción porque España se opusiera, según indicó Europa Press, a lo que calificó como la "guerra imperialista" de Estados Unidos, negando además el uso de bases militares españolas a aviones estadounidenses. De ese modo, la ministra se refirió al rechazo del Gobierno de España a la participación en el ataque contra Irán respaldado por Washington, tras las recientes amenazas verbales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien criticó públicamente a España y planteó poner fin a toda relación comercial.

De acuerdo con Europa Press, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, respondió a las declaraciones del mandatario estadounidense señalando que España “no acepta chantajes ni lecciones de un país agresor”. Díaz publicó su mensaje a través de la red social Bluesky y recordó que "somos un país de paz". La ministra aseguró que si Estados Unidos desea mantener una relación de aliados, debe comenzar por respetar tanto la soberanía española como el Derecho Internacional, en respuesta a las manifestaciones de Trump, quien había acusado a España de ser un “socio terrible”.

Las declaraciones de Díaz se suman al pronunciamiento del ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, quien desestimó la validez de las palabras “bravuconas” y amenazas del presidente estadounidense contra el Gobierno español, afirmando que España ejercerá su derecho a decidir sobre su defensa y seguridad. Urtasun remarcó que esa posición se traduce en no participar en lo que definió como un ataque ilegal a Irán.

Europa Press consignó que varios miembros del Ejecutivo han recalcado la postura de firmeza del Gobierno frente a las presiones internacionales y las amenazas económicas de la Casa Blanca. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, aprovechó la coyuntura para citar la Constitución y recordar que la soberanía reside en el pueblo español. Lo hizo mediante la publicación del artículo primero de la Carta Magna, además de cuestionar públicamente “a ver ahora quiénes son los patriotas”, en referencia a la respuesta de la oposición.

En el ámbito parlamentario, el portavoz de IU, Enrique Santiago, se sumó al debate afirmando que “España es hoy un ejemplo para el mundo” y criticó las reacciones “contra su soberanía,” en una declaración dirigida a Trump. Santiago remarcó en la red social X que la coalición gobernante se posicionó en defensa del derecho internacional y la paz, manifestando la intención de avanzar aún más en ese compromiso, según citó Europa Press.

Por su parte, Lara Hernández, coordinadora general de Sumar, emplazó a los partidos PP y Vox a tomar una postura definida frente a la advertencia de Trump. Hernández cuestionó si estas formaciones políticas “están con España o con el que la amenaza”, haciendo hincapié en el dilema entre “soberanía o vasallaje”, y cerró su declaración exigiendo un posicionamiento claro, reportó el medio.

Durante la clausura de unas jornadas sobre juventud y salud mental en Iberoamérica, Rego reiteró que el Ejecutivo rechaza ceder instalaciones militares a fuerzas extranjeras para operaciones como la planteada por Estados Unidos. Según declaraciones recogidas por Europa Press, la ministra subrayó la importancia de las decisiones soberanas en materia de política exterior y defensa.

Dentro de las intervenciones recogidas, los representantes del Ejecutivo remarcaron, según Europa Press, el carácter independiente de la política de defensa española y recalcaron que la negativa del Gobierno a sumarse a la operación militar liderada por Estados Unidos responde, en sus palabras, al compromiso con el Derecho Internacional y la apuesta por la paz. Estos hechos se produjeron tras los reproches formulados por el mandatario estadounidense y su anuncio de posibles medidas comerciales restrictivas.

Europa Press documentó la unanimidad entre los distintos representantes del Ejecutivo en torno a la defensa de la soberanía, la protección de los intereses nacionales y la adhesión a los principios internacionales, en contraste con el clima de tensión generado por las declaraciones de Donald Trump.