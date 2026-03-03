Donald Trump hizo referencia al papel de Estados Unidos en las recientes ofensivas contra Irán, advirtiendo que los ataques ejecutados hasta el momento, con aproximadamente 800 víctimas mortales, incluyendo a mandos superiores y al ayatolá Alí Jamenei, no representan la totalidad del operativo previsto. Según informó Europa Press, el mandatario anticipó una “gran ola” de acciones militares, que estima podrían extenderse durante más de un mes, en lo que considera una respuesta a las amenazas provenientes del gobierno iraní.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Trump indicó que las defensas aéreas, la Fuerza Aérea, la Armada y el liderazgo de Irán han sido neutralizados y afirmó que las autoridades de Teherán buscan entablar diálogo. “Sus defensas aéreas, su Fuerza Aérea, Armada y sus líderes han desaparecido. Quieren hablar. Les dije, ‘¡demasiado tarde!’”, declaró el presidente estadounidense a través de su red social oficial, comentario que retoma ideas expuestas en una columna de opinión de The Washington Post.

El análisis reproducido por Europa Press destaca que, en opinión de The Washington Post, Trump estaría logrando finalizar un enfrentamiento iniciado con la toma de la Embajada de Estados Unidos en Teherán en 1979, hace 47 años. Desde entonces, los incidentes entre ambos países han incluido atentados dirigidos contra ciudadanos e instalaciones estadounidenses en la región de Oriente Próximo, sumando episodios recientes como los ataques del grupo Hamás el 7 de octubre de 2023. El texto señala que las acciones actuales del gobierno estadounidense podrían marcar la posibilidad de una paz más estable en la zona y atribuye esto a una estrategia que evita, por ahora, el despliegue de tropas estadounidenses en territorio iraní.

Trump también subrayó, según reportó Europa Press, que los operativos militares buscan eliminar amenazas consideradas intolerables por su administración. Describió al régimen iraní como “enfermo y siniestro” y atribuyó a la “gran ola” de ataques la meta de desmantelar ese peligro. A pesar de que en el mensaje público descartó hasta el momento la movilización de fuerzas terrestres de Estados Unidos en Irán, no excluyó que esta alternativa pueda utilizarse en caso de ser requerida por la evolución del conflicto.

El presidente recalcó ante medios estadounidenses que la magnitud de las acciones militares futuras contra Irán podría superar ampliamente las llevadas a cabo hasta el momento. El seguimiento digital realizado por Europa Press revela que Trump utiliza sus canales personales y redes sociales para comunicar tanto los logros militares como la postura de no negociación con Irán en esta coyuntura, alineando su discurso con sectores de opinión que valoran este tipo de determinaciones de fuerza.

El artículo citado por Europa Press también relaciona los recientes ataques estadounidenses a un intento por modificar radicalmente la dinámica de conflicto en la región. La narrativa difundida por medios estadounidenses plantea que las medidas adoptadas por el gobierno actual buscan cambiar el rumbo del régimen iraní sin involucrar tropas directas de Estados Unidos.

En reiteradas intervenciones públicas, tanto Trump como la Casa Blanca han señalado que el objetivo central es garantizar la seguridad nacional y detener los ataques contra intereses y ciudadanos estadounidenses, según consta en la cobertura de Europa Press. Las operaciones, que hasta el momento han resultado en la muerte de altos funcionarios iraníes y del líder supremo, estarían alineadas con directrices de presión máxima.

La secuencia de acontecimientos que describe Europa Press sitúa el conflicto en un contexto más amplio, recordando que los desencuentros entre Washington y Teherán comenzaron con la crisis de la Embajada en 1979 y se han perpetuado mediante episodios como atentados y enfrentamientos por actores aliados de Irán en la región. Los ataques recientes se insertan en esa escalada, pero el gobierno estadounidense insiste en que el objetivo inmediato es erradicar peligros específicos vinculados al actual régimen iraní.

Todo esto se produce en un momento en que, según el análisis recopilado por Europa Press, se plantea un posible cambio de paradigma en Oriente Próximo. Voces favorables a la estrategia de Trump consideran que la combinación de operativos militares y presión internacional, sin compromiso de fuerzas terrestres, podría representar un camino hacia una paz más duradera. Por su parte, la administración Trump sostiene que la contundencia disuasiva dirigida a Irán es esencial para modificar conductas consideradas hostiles y garantizar la protección de ciudadanos e intereses estadounidenses dentro y fuera de la región.