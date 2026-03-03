Merz teme el impacto económico de la ofensiva, pero respalda a EEUU en su misión de "hacer desaparecer al régimen"

En medio de la actual ofensiva en Oriente Próximo, la Media Luna Roja ha confirmado este martes la muerte aproximada de 800 personas en Irán, incluyendo al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, junto con varios ministros y altos cargos militares. Esta situación, que también involucra una respuesta iraní mediante el lanzamiento de misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en la región, genera nuevas preocupaciones sobre la estabilidad internacional, según informó Europa Press.

El canciller alemán, Friedrich Merz, expresó desde la Casa Blanca su inquietud por las repercusiones económicas de la escalada bélica entre Estados Unidos e Irán. De acuerdo con Europa Press, Merz advirtió sobre el efecto negativo de este conflicto en el precio del petróleo y el gas, indicando que el incremento de los precios afectará las economías a nivel global. A pesar de las preocupaciones económicas y geopolíticas, Merz transmitió su respaldo a Washington en la actual misión, manifestando confianza plena en la actuación militar estadounidense para restablecer el orden regional.

"Esto, por supuesto, es perjudicial para nuestras economías. Esto es así para los precios del petróleo y también para los precios del gas. Por eso, todos esperamos que esta guerra termine lo antes posible y esperamos que el Ejército israelí y el estadounidense estén haciendo lo correcto para poner fin a esto", declaró Merz, citado por Europa Press. El jefe del gobierno alemán subrayó la necesidad de una pronta resolución del conflicto y recalcó la posición común de Alemania y Estados Unidos respecto al futuro del régimen iraní. "Alemania y Estados Unidos están en la misma página con respecto a hacer desaparecer a este terrible régimen de Teherán", afirmó, y señaló que se deberán abordar los retos que surgirán tras un eventual cambio de gobierno en Irán.

El medio Europa Press detalló que, aunque Merz permaneció reservado durante la mayor parte de la rueda de prensa que ofreció junto al presidente estadounidense Donald Trump, sus declaraciones iniciales remarcaron la preocupación común de ambas naciones por la situación en Irán. Merz también hizo referencia a la guerra en Ucrania, vinculando las amenazas a la seguridad europea con el contexto de Oriente Próximo. Destacó que Ucrania "tiene que preservar su territorio y sus intereses de seguridad", vinculando ambos frentes bélicos como parte de un escenario internacional caracterizado por la multiplicidad de actores en conflicto.

Merz insistió, según publicó Europa Press, en la urgencia de alcanzar el final de las hostilidades en Oriente Próximo. "Hay demasiados villanos en este mundo y esta es una cuestión de la que tenemos que hablar porque todos queremos que esta guerra termine lo antes posible", sostuvo. Sus declaraciones reflejan no solo la preocupación por el impacto inmediato del conflicto, sino también por las implicaciones de largo plazo que pueda acarrear para Europa y el resto del mundo.

La reacción iraní, detallada por el medio Europa Press, se tradujo en ataques con misiles y drones sobre territorio israelí y sobre instalaciones estadounidenses en varios países del entorno. Este intercambio bélico surge tras el alto número de víctimas registrado en Irán y la pérdida de miembros del gobierno y del liderazgo militar. Los hechos han puesto bajo presión a los mercados energéticos y han generado inquietud sobre una potencial escalada que pueda extender los efectos del conflicto más allá de las fronteras actuales.

La posición expresada por Merz refleja el equilibrio entre el apoyo político-militar de Alemania a Estados Unidos y la preocupación constante por la estabilidad de los mercados internacionales y los intereses económicos del país europeo. Según Europa Press, el canciller alemán subrayó la complejidad del escenario internacional, mencionando tanto el conflicto en Ucrania como el que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, y llamando a la unidad de los aliados occidentales ante situaciones que, según recalcó, afectan a todo el sistema mundial.

El desarrollo de la ofensiva y la reacción internacional continuarán marcando la agenda de seguridad global, así como las perspectivas económicas y políticas en la región y en Europa, de acuerdo con el seguimiento realizado por Europa Press.