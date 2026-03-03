JD Vance asegura que Trump no meterá a EEUU en una guerra de "varios años" en Irán

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, declaró en una entrevista que el país norteamericano no entrará en conflictos prolongados similares a los experimentados en Afganistán e Irak. Según informó la cadena Fox News, Vance insistió en que la actual administración estadounidense, presidida por Donald Trump, mantendrá sus operaciones militares en Irán bajo objetivos claramente definidos y evitará embarcar al país en guerras de larga duración sin un desenlace concreto.

De acuerdo con lo publicado por Fox News y citado por otros medios, las declaraciones del vicepresidente se produjeron después de la ofensiva conjunta realizada el pasado sábado por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní, que dejó más de quinientos muertos, incluyendo al ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán. La Media Luna Roja Iraní reportó la muerte de al menos quinientas cincuenta personas y confirmó que más de cien ciudades iraníes resultaron afectadas por los bombardeos.

JD Vance remarcó que, bajo la administración de Trump, Estados Unidos solo considerará la posibilidad de una intervención militar prolongada en la región si existe un objetivo claramente establecido, diferenciándose así de los conflictos anteriores en Afganistán e Irak que, según sus palabras, carecieron de metas definidas y desembocaron en largos periodos de intervención militar. “De ninguna manera —lo dije antes de que comenzara el conflicto y lo repito— Donald Trump va a permitir que este país se vea envuelto en un conflicto de varios años sin un final claro a la vista ni un objetivo claro”, afirmó Vance durante la entrevista.

Entre los objetivos estratégicos mencionados por la Casa Blanca, Vance señaló la exigencia de que Irán no disponga de armas nucleares y establezca un compromiso duradero para no buscar la reconstrucción de su capacidad nuclear. A su juicio, la claridad de este objetivo evita que Estados Unidos se encamine hacia escenarios similares a los vividos en Oriente Medio en décadas pasadas.

Donald Trump, en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca el lunes, amplió detalles sobre la duración prevista de la actual operación en Irán, denominada Operación Furia Épica. Trump declaró que las tareas militares podrían extenderse entre cuatro y cinco semanas, aunque recalcó que Washington tiene la capacidad logística y de recursos para sostener la ofensiva durante un periodo mucho más prolongado, si fuera necesario. “Hemos hecho una proyección de cuatro a cinco semanas, pero tenemos capacidad de durar mucho más allá”, aseguró el presidente según consignó Fox News. Añadió que la continuidad de la operación no depende del interés personal o del cansancio y que las acciones militares no perderán vigencia tras la primera semana.

Los reportes de la Media Luna Roja Iraní indicaron que los bombardeos causaron daños en más de cien núcleos urbanos en Irán, reflejando el alcance geográfico de la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel. El número de víctimas aumentó rápidamente en las horas posteriores al inicio de los ataques, conforme se fueron contabilizando los fallecidos en distintas regiones del país.

El contexto de estas declaraciones refleja el debate sobre la política exterior estadounidense a raíz del reciente ataque y el recuerdo de las consecuencias derivadas de las guerras en Afganistán e Irak. Según el medio Fox News, la administración Trump busca diferenciarse de las estrategias pasadas adoptando objetivos concretos y limitados en sus incursiones militares, buscando evitar la prolongación y escalada de los conflictos.

Conforme han avanzado las operaciones, funcionarios estadounidenses reiteraron que la prioridad fundamental es que Irán no alcance capacidades nucleares ni las reconstruya en el futuro, asegurando que este es el eje principal de las demandas presentadas a Teherán en el contexto actual. Este posicionamiento procura circunscribir la intervención militar a un marco temporal restringido y con demandas específicas que permitan su cierre una vez que se cumplan las condiciones impuestas, señaló Fox News.

Las autoridades estadounidenses transmitieron este mensaje tanto a audiencias nacionales como internacionales, enfatizando en la diferencia de enfoque frente a otras intervenciones militares cuyo desenlace resultó incierto y cuya duración superó los plazos originalmente previstos.

El balance de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, los objetivos políticos y estratégicos declarados por la administración Trump, y las repercusiones sobre la región y la política exterior estadounidense, continuarán siendo objeto de atención, según detallaron los medios citados en el desarrollo de la emergencia.