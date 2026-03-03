Israel reivindica bombardeos contra la oficina del presidente y el Consejo Supremo de Seguridad Nacional

El Ejército de Israel ha reivindicado este martes bombardeos contra la oficina del presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional en la capital, Teherán, en el marco de la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra el país asiático.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han atacado el de la cúpula iraní, la sede más importante y central del régimen", ha dicho en un comunicado, en el que ha recalcado que la Fuerza Aérea lanzó "numerosas municiones" contra "la oficina presidencial y el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional".

Así, ha resaltado que "los líderes y encargados de seguridad del régimen terrorista se reunían frecuentemente en el complejo, desde donde realizaban, entre otras cosas, evaluaciones de la situación sobre el programa nuclear iraní y avanzaban planes para destruir el Estado de Israel".

El Ejército israelí ha asegurado que estas instalaciones fueron usadas por el fallecido líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, asesinado el 28 de febrero al inicio de la campaña de bombardeos, y ha agregado que "albergaba infraestructuras utilizadas para perpetrar ataques contra el Estado de Israel, así como para dirigir y financiar a sus aliados terroristas".

"El complejo fue atacado tras un largo proceso de recopilación de información e investigación de inteligencia por parte del Servicio de Inteligencia Militar", ha destacado, antes de esgrimir que "se trataba del cuartel general más importante y central" de Irán. "El ataque agrava los daños a la continuidad funcional de los sistemas de mando y control del régimen", ha zanjado.

Posteriormente, Pezeshkian ha publicado un mensaje en redes sociales para asegurar que las autoridades siguen manteniendo sus trabajos a pesar de "las circunstancias especiales" derivadas de la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

"Estamos en contacto directo con los gobernadores (provinciales). Las circunstancias son especiales, pero el país no se ha parado. Las actividades siguen en marcha en el país", ha dicho, antes de resaltar que Teherán ha "delegado" parte de la toma de decisiones en las provincias, lo que permite "adoptar rápidamente decisiones".

"La cohesión nacional es nuestra principal herramienta", ha argumentado en mandatario, que no se ha pronunciado sin embargo sobre las afirmaciones de Israel sobre el bombardeo contra su oficina en la capital.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha cerca de 800 muertos en Irán, según ha confirmado este mismo martes la Media Luna Roja. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.