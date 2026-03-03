Israel anuncia la muerte de un alto cargo de la Guardia Revolucionaria de Irán en un bombardeo en Líbano

El ejército israelí afirmó que Reza Jazaei ejercía como máximo responsable de coordinar la transferencia de armamento desde Irán hacia Líbano y la supervisión de la producción de armas para Hezbolá, cargo que mantenía como miembro destacado de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní. Según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel, Jazaei se encontraba a la cabeza de múltiples operativos que tenían como objetivo fortalecer la capacidad armamentística de la organización libanesa, al mismo tiempo que facilitaba los recursos necesarios proporcionados por Irán. La noticia central que las autoridades militares hicieron pública es la muerte de este alto mando iraní durante un bombardeo israelí ejecutado en territorio libanés en las últimas horas.

Según consignó el medio, el ejército israelí detalló que la operación formó parte de una ofensiva reciente en el sur de Líbano, acción que coincidió con el despliegue de nuevas tropas terrestres israelíes en la zona. El comunicado militar identifica a Reza Jazaei como una figura relevante para la estructura de la Fuerza Quds, especialmente en sus esfuerzos por apoyar a Hezbolá en la reconstrucción de sus capacidades militares. De acuerdo con el ejército israelí, Jazaei mantenía un papel central al frente de los esfuerzos para reconstituir el potencial armamentístico del partido-milicia chií, tarea que incluyó el establecimiento de las rutas para el traslado de armas desde territorio iraní hasta territorio libanés.

Tal como publicó el medio, la Fuerza Quds —división de la Guardia Revolucionaria especializada en operaciones exteriores— habría confiado a Jazaei responsabilidades clave en la relación directa con los dirigentes de Hezbolá, facilitando de forma activa los recursos y necesidades logísticas para la organización libanesa, que opera tanto en el ámbito político como militar dentro del Líbano. El comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel subrayó que el oficial iraní "estaba al frente de un amplio rango de procesos" dentro del engranaje de Hezbolá, coordinando tareas destinadas a fortalecer sus capacidades armadas y supervisando los planes para la producción local de armamento en territorio libanés.

El ejército israelí también advirtió sobre el marco general de esta ofensiva, indicando que sus fuerzas, en palabras del comunicado recogido por la prensa, "están actuando con fuerza contra la organización terrorista Hezbolá y contra su decisión de unirse a la campaña y operar bajo los auspicios del régimen terrorista iraní". Esta declaración busca contextualizar la muerte de Jazaei en la ampliación de los combates entre Israel y Hezbolá, fenómeno que ha adquirido mayor intensidad en la frontera con Líbano tras el aumento de las operaciones terrestres e incursiones militares israelíes.

De acuerdo con lo reportado, las Fuerzas de Defensa de Israel argumentaron que la figura de Jazaei representaba un elemento de enlace fundamental entre la infraestructura militar iraní y la operatividad cotidiana de Hezbolá, permitiendo la circulación eficaz de armas y material logístico desde Irán a Líbano y facilitando el diseño de estrategias para mejorar las capacidades armadas del grupo libanés. Además, fuentes militares destacaron, según la información de las agencias, que la eliminación de Jazaei responde a la necesidad de frenar la reorganización y el flujo de recursos hacia Hezbolá, en el contexto de una escalada del conflicto en la región.

El ataque contra Jazaei se produce en un contexto marcado por la intensificación de la intervención militar israelí en el sur de Líbano y la reanudación de enfrentamientos en la zona fronteriza. Según información publicada por las autoridades militares, la ofensiva forma parte de una serie de medidas encaminadas a restringir las capacidades de Hezbolá y a debilitar la influencia iraní en el escenario libanés, en un momento en el que la organización chií incrementó su actividad militar como respuesta a las acciones israelíes.

Desde el punto de vista israelí, la muerte del alto cargo de la Fuerza Quds refuerza la postura de las autoridades militares para justificar la continuación de sus operaciones al norte de la frontera. El ejército declaró que seguirá actuando contra Hezbolá y cualquier intento del régimen iraní de ampliar su intervención a través de esta milicia en el marco del conflicto regional.