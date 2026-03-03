Hamás condena los bombardeos de Israel contra Líbano y alerta de "una peligrosa escalada" en Oriente Próximo

El respaldo público de Hamás al gobierno libanés frente a las recientes operaciones militares israelíes en la frontera norte marca un nuevo episodio en la creciente tensión regional, a la vez que la organización palestina exige a los estados árabes que asuman un papel activo en la defensa colectiva. Según informó el diario palestino 'Filastin', el Movimiento de Resistencia Islámica responsabilizó a Israel por las consecuencias derivadas de los ataques aéreos llevados a cabo en territorio libanés y advirtió sobre una “escalada peligrosa” para Oriente Próximo, intensificando así los llamados a la unidad en el mundo árabe.

Tal como consignó el medio, Hamás reprobó enérgicamente la reciente serie de bombardeos israelíes en territorio libanés, que se produjeron tras el lanzamiento de proyectiles por parte de Hezbolá. Este último grupo actuó en represalia luego de la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, en el marco de una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes. Hamás describió estas acciones como una “agresión” que vulnera la soberanía de Líbano y calificó los ataques como parte de “violaciones continuas” contra ese país. Además, el grupo relacionó los recientes acontecimientos con una “extensión” de lo que denomina ataques criminales israelíes en la región.

El medio 'Filastin' detalló que Hamás trasladó la responsabilidad completa de las consecuencias de sus acciones a Israel, refiriéndose al país como la “ocupación fascista”. En su declaración, la organización palestina denunció que las políticas israelíes y sus operaciones armadas tienen repercusiones que trascienden las fronteras libanesas y afectan la seguridad de la región en su conjunto. En el mismo pronunciamiento, Hamás reafirmó su “solidaridad total” con el gobierno y la población de Líbano en este contexto de tensiones fronterizas.

La petición de Hamás a los países árabes incluyó una exhortación directa para que actúen conjuntamente y apliquen “medidas efectivas” destinadas a frenar las acciones israelíes, consideradas por ellos “ataques y crímenes” que ponen en peligro la estabilidad regional. Según ha recogido el rotativo palestino, esta llamada aspira a una respuesta coordinada frente a lo que la organización describe como una amenaza colectiva.

Los informes recogidos por 'Filastin' precisan que los bombardeos ejecutados por Israel en territorio libanés han resultado en más de cincuenta víctimas mortales hasta la fecha. El Ejército israelí, en declaraciones oficiales reproducidas por el mismo medio, confirmó una nueva incursión terrestre este martes, explicando que se realizó como parte del fortalecimiento de “la postura de defensa avanzada” y que el despliegue militar abarca “múltiples puntos” situados al sur de Líbano.

De acuerdo con la cobertura del diario palestino, durante los meses previos Israel llevó a cabo decenas de acciones aéreas en Líbano, incluso después del alto el fuego que se alcanzó en noviembre de 2024. Israel argumentó que sus intervenciones tienen por objetivo actividades de Hezbolá, insistiendo en que no infringe el acuerdo de cese de hostilidades. Sin embargo, tanto las autoridades libanesas como el movimiento chií y diversas entidades internacionales, entre ellas Naciones Unidas, han expresado su desaprobación y exigieron el respeto a los términos del armisticio.

El acuerdo de alto el fuego establecía que las fuerzas israelíes y Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano como garantía para evitar nuevas confrontaciones. No obstante, el Ejército de Israel mantiene actualmente cinco puestos dentro del territorio, situación que ha sido contestada repetidamente tanto por las autoridades de Beirut como por los líderes de Hezbolá. Ambos demandaron en reiteradas ocasiones la retirada completa de las fuerzas israelíes para restablecer la integridad territorial libanesa y reducir el riesgo de que escalen los enfrentamientos fronterizos, según enfatizó el medio 'Filastin'.

La tensión en la frontera entre Israel y Líbano, según lo documentado por 'Filastin', refleja la complejidad del escenario geopolítico en Oriente Próximo, donde la dinámica de alianzas y la cadena de represalias han derivado en un periodo de inestabilidad agravada. Hamás sostiene que la continuación de estos episodios responde a una política más amplia de intervención militar, y apunta a la urgencia de una reacción colectiva de los países árabes frente a los peligros que afectan a la región en su conjunto.

En este contexto, la postura de Hamás se concreta no solo en una crítica a la intervención militar israelí sino también en el respaldo público a sus aliados en Líbano, e insiste en que la escalada militar tiene el potencial de impactar a toda la zona circundante, implicando a actores estatales y no estatales de la región, según su declaración reproducida por 'Filastin'.