Gobierno no teme "consecuencias" por parte de EEUU por no permitir el uso de las base y defiende que no está solo

José Manuel Albares destacó la participación de España en misiones internacionales como muestra del compromiso y fiabilidad del país como aliado, tras exponer la decisión de no autorizar a Estados Unidos el uso de las bases militares de Rota y Morón en la operación sobre Irán. Según publicó Europa Press, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación defendió que esta determinación responde tanto a la legalidad internacional como a la protección de intereses nacionales. Albares explicó en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la operación encabezada por Estados Unidos e Israel no cuenta con aval de la ONU y tampoco se ajusta al convenio bilateral que regula el uso de ambas instalaciones, de soberanía española, lo que justifica la negativa española.

De acuerdo con Europa Press, el Gobierno español no prevé que la decisión conlleve ningún tipo de represalia por parte de Washington. Albares afirmó que no existe preocupación alguna sobre posibles consecuencias, subrayando que no hay “nada extraño ni sorprendente” en la posición adoptada por el Ejecutivo. Insistió en que la postura oficial se basa en la defensa de la Carta de Naciones Unidas y el respeto al Derecho Internacional, y señaló que “no esperamos en absoluto ninguna consecuencia” de parte de Estados Unidos por esta negativa.

Durante su intervención, el titular de Exteriores recalcó que hasta ahora no se ha recibido ninguna queja por parte de la Administración estadounidense, y que tampoco se han producido contactos con la presidencia de Donald Trump a raíz de la decisión. Europa Press detalló que, pese a las críticas por no alinearse con la postura de otros países europeos como Alemania, Francia o Reino Unido, que han manifestado su disposición a participar en la defensa de sus intereses y los de sus aliados en Oriente Próximo, Albares afirmó que esta situación le resulta “familiar”. Recordó que, en el caso del reconocimiento del Estado palestino, España recibió acusaciones similares de aislamiento internacional, y más tarde quedó patente que no actuaba sola, sino que numerosos países compartían su enfoque.

El medio Europa Press consignó que Albares sostiene que la posición tomada por el Gobierno representa el sentimiento mayoritario de la población española y de comunidades internacionales que abogan por la cooperación. El ministro señaló que “la posición del Gobierno de España representa el sentimiento abrumadoramente mayoritario de los españoles y el sentimiento abrumadoramente mayoritario en el mundo”. En su opinión, la defensa del multilateralismo y la legalidad internacional une a una gran cantidad de países, y España forma parte de ese bloque que rechaza la confrontación como vía de resolución de conflictos.

Por otro lado, el ministro enfatizó que la postura del Ejecutivo transmite coherencia con la política aplicada respecto a Ucrania, Gaza y la situación en Venezuela, según indicó Europa Press. Argumentó que la negativa a colaborar con operaciones no avaladas internacionalmente pretende salvaguardar tanto el orden internacional —impidiendo que “impere la ley de la selva”— como los intereses concretos de la sociedad española. Albares precisó que entre los objetivos prioritarios se encuentra la protección de los trabajadores, empresas y consumidores de España ante eventuales repercusiones derivadas de la inestabilidad en Oriente Próximo.

En ese sentido, el Gobierno manifiesta que valora no solo los principios que rigen el orden mundial, sino las consecuencias prácticas sobre sectores productivos, agricultores, empresarios y la ciudadanía en general. Europa Press añadió que la visión del Ejecutivo se apoya en un enfoque que prioriza la seguridad y bienestar nacional sin desvincularse de los compromisos y reglas internacionales.

Por último, Albares recalcó ante las preguntas de la prensa que España mantiene activa su participación en diversas misiones internacionales para demostrar su compromiso como socio responsable. Remarcó que el alineamiento con la legalidad internacional y el respeto a la Carta de Naciones Unidas siguen guiando las decisiones estratégicas de la política exterior española, de acuerdo con la información de Europa Press.