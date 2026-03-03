Feijóo reivindica a España como "país fiable" tras la amenaza de Trump y acusa a Sánchez de "perjudicar" a los españoles

Feijóo dirigió críticas directas a la gestión internacional del Gobierno español al señalar las consecuencias que podría acarrear la decisión de negar el uso de las bases militares de Rota y Morón a Estados Unidos en el contexto de la guerra con Irán. Según consignó el medio, el líder del Partido Popular enfatizó que no se puede poner en riesgo la posición ni la seguridad del país con decisiones de política exterior enfocadas únicamente en intereses internos. Esta postura surgió luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, calificara a España como un “terrible aliado” y anunciara su decisión de cortar relaciones comerciales tras el desacuerdo por las bases, tal como reportó la prensa internacional.

De acuerdo con la información difundida, Feijóo defendió la imagen del país y lo describió como “un país fiable, comprometido con la libertad y con los valores de Occidente”, subrayando que “España es mucho más que su mal Gobierno”. Estas declaraciones se emitieron a través de un mensaje en la red social X, como respuesta a las duras críticas de Trump desde el Despacho Oval, donde el mandatario estadounidense comunicó que “España está siendo terrible, he pedido cortar todos los acuerdos con España” después de su reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz.

Según publicó el medio, Feijóo advirtió sobre el momento internacional y la gravedad de las posibles repercusiones. Enfatizó ante la ciudadanía que “la situación internacional es crítica y caben opiniones distintas”, aunque manifestó que, desde su perspectiva, “la política exterior del Gobierno es una constante irresponsabilidad y que la frivolidad tiene consecuencias”.

El jefe de la oposición centró parte de su mensaje en la figura de Pedro Sánchez. En su declaración, lanzó la siguiente acusación: “Si Irán le da las gracias y Estados Unidos le considera un terrible aliado, falla usted. Eso no es equidistancia. Es perjudicar los intereses de España frente a un ‘régimen odioso’, según sus propias palabras”. Feijóo apuntó así al impacto que la política exterior nacional podría tener en la relación con socios internacionales fundamentales y en la percepción de España en escenarios globales.

El medio explicó que Feijóo, al evaluar la actuación del Ejecutivo, transmitió la idea de que hay “demasiado en juego” y criticó lo que interpretó como un uso electoralista de las decisiones diplomáticas. Resaltó la importancia de no sacrificar la seguridad, la estabilidad ni la posición internacional por cálculos a corto plazo.

Por último, en declaraciones recogidas por la fuente, Feijóo expresó su compromiso de recuperar el prestigio internacional de España en caso de llegar al Palacio de La Moncloa. Manifestó que, bajo su dirección, el país “volverá a ocupar su sitio en Europa, en la OTAN y en todas partes”, y aseguró que España siempre “estará del lado de la libertad y frente a los tiranos”.

Las reacciones del líder del PP se suman a la controversia desatada por las afirmaciones de Trump y a los debates en torno a la política exterior española. El asunto ha abierto una discusión sobre el papel del gobierno en la salvaguarda de los intereses nacionales en un contexto de tensiones diplomáticas e inestabilidad internacional, según detalló el medio.