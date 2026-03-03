Agencias

Emiratos denuncia una oleada de misiles balísticos contra su territorio procedentes de Irán

Guardar

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos han informado este martes de que sus defensas aéreas están haciendo frente a una oleada de misiles balísticos procedentes de Irán, que actúa en represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra su territorio que comenzaron el pasado sábado y que han costado la vida a más de 500 personas, incluido el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

"Las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos están lidiando actualmente con un aluvión de misiles balísticos procedentes de Irán", ha anunciado el Ministerio de Defensa en un breve mensaje en X, donde ha asegurado su "plena disposición para hacer frente a todas las amenazas, garantizar la protección del territorio y la seguridad de los ciudadanos y residentes".

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní ha asegurado en una nota recogida por la cadena estatal IRIB que ha atacado con drones un edificio en Dubai donde se encontraban "más de 160 terroristas estadounidenses armados".

La Radiotelevisión Pública de Irán, cuya sede ha sido bombardeada de nuevo este lunes por el Ejército israelí, ha apuntado a más de 40 muertos y 70 heridos víctimas de este ataque según informaciones sobre el terreno.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Qatar intercepta dos misiles balísticos en medio de los ataques iraníes contra bases de EEUU en países del Golfo

Autoridades de Doha comunican que la vigilancia militar permitió evitar daños tras la detección de proyectiles hostiles dirigidos hacia diferentes zonas, mientras piden a la población mantener la calma y seguir las instrucciones oficiales ante la tensión regional

Qatar intercepta dos misiles balísticos

El Ejército israelí presume de "un duro golpe" a Yihad Islámica tras matar a un alto cargo en el sur de Beirut

El Ejército israelí presume de

Burundi nomina al expresidente de Senegal Macky Sall para dirigir la Secretaría General de la ONU

Burundi nomina al expresidente de

Álvaro Arbeloa: "El árbitro ha permitido que el partido se jugara a no jugarse"

El técnico del conjunto blanco dejó claro que asume la responsabilidad por el revés ante el conjunto azulón y recalcó que el objetivo sigue siendo luchar por LaLiga, al tiempo que pidió autocrítica y mayor agresividad

Álvaro Arbeloa: "El árbitro ha

Kuwait confirma la muerte de un segundo miembro de la fuerza naval en medio de los ataques iraníes

Las autoridades militares han identificado a dos sargentos fallecidos tras ataques de Irán contra posiciones estadounidenses en el golfo Pérsico, mientras el Ejército anunció que se mantienen alerta y aseguran la protección de la seguridad y estabilidad locales

Kuwait confirma la muerte de