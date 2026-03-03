El Ibex 35 cae un 1,54% en la apertura y pierde los 17.800 puntos en plena escalada de conflicto en Irán

La Guardia Revolucionaria iraní advirtió que atacará cualquier embarcación que atraviese el estrecho de Ormuz, en respuesta a las recientes ofensivas de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. Esta escalada de tensiones coincide con el ataque reportado por fuerzas iraníes contra un petrolero supuestamente vinculado a Estados Unidos, identificado como “Athe Nova” y registrado con bandera de Honduras. Además, Arabia Saudí confirmó durante la madrugada de este martes que la embajada estadounidense en Riad resultó afectada por dos drones que provocaron un incendio, en plena oleada de ataques iraníes contra bases estadounidenses en países del Golfo Pérsico. Este ambiente de incertidumbre geopolítica ha tenido consecuencias directas en los mercados financieros internacionales.

Según informó Europa Press, el principal índice bursátil español, el Ibex 35, experimentó una caída del 1,54% en la apertura de la jornada, situándose en 17.600,7 puntos a las 9.00 horas y perdiendo así la marca psicológica de los 17.800 enteros. Esta baja se da en un contexto de fuerte volatilidad provocado por los ataques entre Irán, Estados Unidos e Israel y la amenaza iraní sobre el tráfico marítimo en Ormuz, un paso estratégico que concentra cerca del 20% del comercio mundial de petróleo. El impacto también se reflejó en el precio del crudo; el barril de Brent, referencia en Europa, ascendió un 4,1% hasta los 80,9 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referente en Estados Unidos, subió un 3,6% situándose en 73,8 dólares por barril.

La evolución de los mercados europeos mostró una tendencia negativa generalizada. París disminuyó un 1,5% en la apertura, Londres registró un descenso del 1,2%, Fráncfort retrocedió un 2% y Milán cayó un 1,5%. La incertidumbre asociada al conflicto geopolítico y las amenazas sobre el comercio petrolero internacional influyó en estos resultados, detalló Europa Press.

En el ámbito empresarial, antes de que el mercado abriera se conoció que GIP (BlackRock) se desprendió de su participación del 11,4% en Naturgy. La operación de venta ascendió a 2.790,9 millones de euros, concretada mediante una colocación acelerada coordinada por JP Morgan y Goldman Sachs, aplicando un descuento del 5,6%. El efecto inmediato de esta transacción se reflejó en el comportamiento negativo de la acción de Naturgy, que registró la mayor caída del Ibex 35 en los primeros minutos de negociación, con una baja del 6,2%. Otros valores destacados por sus descensos fueron Acciona, que perdió un 4,2%, y ACS, con una caída del 3,19%. En el lado opuesto, los principales incrementos correspondieron a Repsol, con una subida del 1,65%, e Indra, que avanzó un 0,96%.

En relación a acontecimientos que involucran a compañías del selectivo español, Aena informó a sus accionistas que propondrá la reelección de Maurici Lucena como consejero delegado de la empresa durante la próxima junta general, prevista para el 16 de abril. Esta medida, comunicada antes del inicio de la sesión bursátil, se inscribe dentro de las estrategias de gobernanza de la compañía.

En el terreno macroeconómico, el Tesoro Público español regresó este martes a los mercados de deuda con una subasta de letras a seis y doce meses, con el objetivo de colocar entre 5.500 y 6.500 millones de euros. Esta operación pretende garantizar la liquidez estatal en un entorno marcado por la volatilidad financiera y la presión internacional sobre los precios energéticos.

Sobre el empleo, Europa Press consignó que el paro registrado en las oficinas públicas se incrementó en 3.584 personas durante febrero en comparación con enero, lo que corresponde a un repunte del 0,1%. Esta cifra representa el mayor aumento del desempleo en este periodo desde 2021 y se debió principalmente al retroceso del sector servicios y al incremento del grupo de personas sin empleo previo, integrado mayoritariamente por jóvenes en busca de su primer trabajo. A pesar del incremento en el paro, la afiliación media a la Seguridad Social aumentó en 97.004 cotizantes durante febrero respecto al mes anterior, lo que corresponde a una mejora del 0,4%. Los sectores de educación y hostelería aportaron más de 52.000 nuevos afiliados, impulsando la creación de empleo.

En el mercado de divisas, el euro perdió terreno frente al dólar estadounidense, situando su cotización en 1,1644 dólares. Este retroceso se atribuye al fortalecimiento de la moneda estadounidense ante la tensión internacional y su papel como activo refugio en tiempos de crisis, según detalló Europa Press. Por su parte, el interés exigido al bono español a diez años se elevó hasta el 3,198%, reflejando la percepción de mayor riesgo ante el contexto internacional.

El entorno de tensión militar y política en Oriente Próximo, las amenazas explícitas contra el paso comercial en Ormuz y la reciente secuencia de ataques contra infraestructura y embajadas de Estados Unidos y sus aliados han condicionado el comportamiento de los mercados energéticos, financieros y de divisas, impactando en la evolución de los principales índices europeos y provocando significativas oscilaciones en el valor de compañías cotizadas y activos estratégicos a nivel global, según ha ido reportando Europa Press a lo largo de la jornada.