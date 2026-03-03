El Gobierno no teme "consecuencias" por parte de EEUU por no permitir el uso de las bases y defiende que no está solo

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, recordó que en el pasado el Gobierno español recibió críticas similares cuando optó por reconocer al Estado palestino y, posteriormente, otras naciones siguieron ese mismo camino. A partir de esta referencia, Albares destacó que la decisión actual de negar la utilización de las bases de Rota y Morón a Estados Unidos para una operación militar en Irán responde plenamente a los acuerdos internacionales existentes. Según publicó la agencia Europa Press, el Gobierno no considera que esta postura vaya a provocar repercusiones contrarias por parte de Estados Unidos ni de sus aliados.

Durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Albares subrayó que la negativa española a permitir el uso de ambas bases se fundamenta en la soberanía nacional y en los términos del convenio bilateral vigente, el cual regula la utilización de instalaciones militares españolas por parte del país norteamericano. El ministro incidió en que la operación impulsada por Estados Unidos e Israel no cuenta con respaldo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y no se contempla dentro del citado acuerdo bilateral. En palabras de Albares, "no hay nada extraño ni sorprendente" en esta decisión, y sostuvo que por este motivo el Ejecutivo no anticipa "ninguna consecuencia" derivada de su postura.

El medio Europa Press detalló que, ante preguntas referidas a la posibilidad de recibir presiones diplomáticas o represalias, Albares negó que se haya producido alguna queja oficial por parte de la administración estadounidense o de la de Donald Trump, asegurando que no ha existido contacto al respecto. El ministro manifestó igualmente que la preocupación por posibles represalias resulta infundada, ya que el Gobierno actúa de acuerdo con sus competencias y sus obligaciones internacionales.

Respecto a las críticas por parte de sectores que consideran que España se aleja de la postura adoptada por Estados Unidos y por países como Alemania, Francia y Reino Unido, los cuales han mostrado disposición a intervenir en defensa de sus intereses y los de sus aliados en la zona, Albares afirmó que estas opiniones le resultan habituales. El ministro recordó situaciones previas en las que el Ejecutivo español fue señalado por aislarse, pero que, finalmente, otros gobiernos terminaron sumándose a la posición que España había impulsado inicialmente.

Europa Press puntualizó que Albares defendió la coherencia institucional de la decisión del Gobierno. Argumentó que el contexto internacional y el marco jurídico no permiten una interpretación distinta del convenio bilateral firmado entre España y Estados Unidos respecto al uso de las bases de Rota y Morón. De acuerdo con el ministro, la negativa del Ejecutivo responde únicamente a la aplicación estricta de esos compromisos y al respeto por la soberanía nacional.

Finalmente, el titular de Exteriores aludió al respaldo internacional con el que, según su análisis, cuenta España en este asunto. Subrayó que el reconocimiento de patrones similares en el pasado revela que actuar de manera independiente no implica quedar en solitario, sino, en numerosas ocasiones, adelantarse a decisiones que posteriormente reciben un mayor apoyo en la comunidad internacional.