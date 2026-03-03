Díaz cierra filas con Sánchez por Irán y critica a Feijóo: Echa de menos el gobierno de Aznar, "defensor de la guerra"

En una comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Yolanda Díaz afirmó que el Gobierno de Pedro Sánchez “da seguridad” y se basa en la promoción de “la paz, la democracia y los derechos humanos y la dignidad en el mundo”. De acuerdo con lo publicado por diferentes medios, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo defendió la actuación del Ejecutivo ante la crisis generada por la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán, mostrando coincidencia total con Sánchez en la política internacional y las decisiones adoptadas sobre el conflicto.

Según consignó la prensa, Díaz dirigió parte de su intervención a cuestionar la postura de Alberto Núñez Feijóo ante la escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán. La dirigente de Sumar preguntó directamente "de qué lado está" el líder del Partido Popular y afirmó que “lo que echa de menos es el gobierno de la guerra de Aznar”, aludiendo al expresidente del Gobierno español y a su implicación en la guerra de Irak. Díaz remarcó que la posición del Ejecutivo actual contrasta con las orientaciones que, en su opinión, sugiere Feijóo, más alineadas con operaciones militares y recordando el papel de España en conflictos pasados bajo gobiernos del PP.

El medio reportó que la vicepresidenta subrayó que la política exterior y de defensa “corresponde al Gobierno de España” y es decidida de manera colegiada, al margen de que la coalición sea bipartita y con diferentes configuraciones. Díaz reiteró que corresponde al Ejecutivo central definir la posición española frente a crisis internacionales, sin que la política de defensa dependa de mandatarios extranjeros, entre ellos Donald Trump, o de presiones externas. “La política de Defensa en España la hacen los españoles”, aseveró Díaz, distanciándose tanto de la administración estadounidense actual como de cualquier influencia exterior sobre las decisiones de defensa y seguridad nacionales.

Durante su exposición, Díaz insistió en que España “no está disponible para bombardear Irán de manera ilegal como está pasando”, rechazando la vía armada en la resolución del conflicto y defendiendo el respeto a la legalidad internacional. El Gobierno, según la vicepresidenta, “está haciendo lo que tiene que hacer” ante la coyuntura actual y mantiene una línea coherente en su política internacional. Como ejemplo de esa coherencia, defendió haber mantenido con Sánchez una “idéntica posición” en otros escenarios mundiales, entre ellos Venezuela, Ucrania y Palestina, recordando que “no hay relativismo cultural ni relativismo de los derechos humanos. La legalidad internacional es para siempre”.

Además, Yolanda Díaz criticó abiertamente el papel de Aznar durante la guerra de Irak, al que describió como “el peor gobierno de la historia” en esta materia, señalando el sufrimiento que esa decisión supuso para la sociedad española. En contraste, insistió, el Ejecutivo actual se caracteriza por la defensa del diálogo, la legalidad y la dignidad en la escena internacional, evitando reproducir dinámicas de intervención militar unilateral que, en palabras de la vicepresidenta, provocan inestabilidad y daño a la población civil.

Tal como informó la prensa, en el contexto de la política internacional española, Díaz subrayó el compromiso del Ejecutivo con los derechos humanos sin interpretaciones adaptativas según la situación o la cultura: la defensa de los derechos y la legalidad debe mantenerse como principio inalterable. Remarcó que la postura del Gobierno es conjunta y responde a una estrategia marcada por la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos, frente a lo que considera una apuesta de Feijóo por políticas vinculadas con el pasado intervencionista.

La dirigente de Sumar sostuvo que la acción del Gobierno español en la crisis con Irán se enmarca en una línea coherente con su rechazo al uso de la fuerza y la promoción de vías diplomáticas dentro del derecho internacional. Así, justificó la unidad dentro del Ejecutivo ante las actuales tensiones internacionales y defendió el rumbo adoptado por Sánchez en el escenario global.