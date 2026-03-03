Aumentan a cerca de 800 los muertos en Irán por la ofensiva a gran escala de EEUU e Israel

La cifra de ataques registrados, según el balance más reciente de la Media Luna Roja iraní, supera el millar, con 1.039 incidentes documentados en consecuencia de la ofensiva lanzada por fuerzas estadounidenses y israelíes. Esta serie de acciones, iniciada el sábado, ha tenido impactos en una cifra de 153 ciudades, afectando a 504 puntos críticos en el territorio iraní y provocando un saldo de víctimas mortales que se aproxima a 800 personas. El balance, difundido públicamente a través de mensajes en redes sociales oficiales, señala un aumento continuo en el conteo de fallecidos, atribuidos directamente a los bombardeos que han sacudido al país en cuestión de días.

De acuerdo con información divulgada por la Media Luna Roja de Irán y citada en las redes sociales, el saldo de fallecidos por estos ataques ya se sitúa en 787, mientras que los operativos de emergencia se mantienen activos ante la posibilidad de nuevas agresiones. Según informó este martes la organización humanitaria, las labores de rescate, atención médica y remoción de escombros movilizan a más de 3.650 integrantes de sus equipos, quienes cuentan con el apoyo de alrededor de 900 vehículos especializados para cubrir las amplias zonas golpeadas por la ofensiva combinada.

La agencia subrayó que las tareas de auxilio persisten en todo el país en medio de un contexto de alerta máxima. Tal como reportó la Media Luna Roja, la estructura de asistencia sanitaria y de emergencia instalada para hacer frente a la situación permanece plenamente operativa y lista para responder a eventuales nuevos ataques, enfatizando su mandato de operar bajo principios humanitarios e imparciales.

Según consignó la organización, entre las actividades desarrolladas se incluyen la búsqueda y rescate de sobrevivientes en edificaciones dañadas, la evacuación de personas heridas y la distribución continua de servicios médicos de urgencia. Estos trabajos se intensifican en las áreas más afectadas, donde la destrucción generada por los bombardeos requiere respuestas inmediatas para evitar un aumento mayor en la cifra de víctimas.

El medio especializado reiteró que el reporte de la Media Luna Roja no solo expone la magnitud de los daños materiales en las localidades atacadas, sino que destaca el esfuerzo sostenido de los cuerpos de socorro, quienes desarrollan su trabajo en un entorno marcado por la incertidumbre y la posibilidad de nuevos episodios de violencia.

Los datos comunicados por la institución humanitaria representan el primer recuento oficial que consolida la información sobre víctimas y daños materiales tras la ofensiva coordinada llevada a cabo por las fuerzas de Estados Unidos e Israel. El último mensaje público de la Media Luna Roja recalca que la campaña de bombardeos sigue generando consecuencias directas sobre la infraestructura local, al tiempo que obliga a mantener la alerta operativa en toda la red nacional de respuesta a emergencias.

Desde la perspectiva de la Media Luna Roja, el despliegue de recursos humanos y logísticos no ha experimentado interrupciones desde la primera jornada de ataques. La entidad reiteró que su labor, enmarcada en su misión humanitaria, busca neutralizar el impacto inmediato de los ataques sobre la población civil, priorizando la evacuación de heridos y el salvamento de víctimas bajo los escombros de los inmuebles destruidos.

El seguimiento de emergencias se centraliza en coordinar el acceso a las zonas más afectadas, donde los equipos enfrentan desafíos relacionados con la magnitud de los daños y la necesidad de mantener la operatividad en medio de un ambiente de tensión permanente. Según publicó la Media Luna Roja iraní, la cooperación interna entre sus unidades y la movilización de medios logísticos buscan optimizar la respuesta frente a una crisis que continúa evolucionando.

En los mensajes publicados en canales oficiales, la Media Luna Roja destacó la necesidad de mantener la alerta en todos los sistemas de respuesta nacional, mientras se intensifican las labores de atención en los puntos críticos. Con la ofensiva en curso y sin señales de una reducción en la intensidad de los ataques, la organización sostuvo que su estructura de emergencia sigue lista para actuar frente a cualquier eventualidad adicional, reafirmando su compromiso con la prestación de servicios médicos y humanitarios en el marco del actual escenario de conflicto.